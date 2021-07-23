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39-летняя телеведущая и репортер новостного канала Сюзанна Олен уволена с большим скандалом и вряд ли сможет вернуться в профессию. Она приехала снимать репортаж в пострадавший от наводнения город и на камеру сделала вид, что только что помогала жителям в разборе завалов. Позже всплыло видео, как она специально пачкает себе лицо грязью перед съемкой.
Инцидент произошел в Бад-Мюнстерайфеле.
Поначалу все шло по плану - на сайте телеканала вышла новость под названием "Уборка после наводнения: ведущая RTL помогает в Бад-Мюнстерайфеле", в которой фигурирует Олен. На лжи ее поймали после того, как в четверг кто-то выложил в сеть видео того, как журналистка готовилась к съемке репортажа.
Поначалу все шло по плану - на сайте телеканала вышла новость под названием "Уборка после наводнения: ведущая RTL помогает в Бад-Мюнстерайфеле", в которой фигурирует Олен. На лжи ее поймали после того, как в четверг кто-то выложил в сеть видео того, как журналистка готовилась к съемке репортажа.
Вошла в роль
Руководство телеканала приняло единственное правильное решение, заявив: "Подход нашего репортера явно противоречит журналистским принципам и нашим собственным стандартам. Поэтому мы уволили ее сразу после того, как узнали об этом".
Сюзанна, это было неверное решение
Hier ist das fleißige Bienchen 🤣🤣🤡🤡mit ihrem Märchen das sie mit angepackt hat 😂😂 pic.twitter.com/brdhofXl5k— BockwurstMitSauerkraut (@Michael45644934) July 22, 2021
Олен работала в RTL с 2008 года и представляла, среди прочего, программы Good Evening RTL, Good Morning Germany и Point 12
Кто захочет взять на работу человека с такой сомнительной славой?
Напомним, на прошлой неделе Бельгия, Нидерланды, Германия и Франция пострадали от сильнейших наводнений. Стихия унесла минимум 196 жизней и нанесла ущерб на миллиарды евро. Больше всего пострадали Германия и Бельгия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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я так думаю.
И второй - почему асфальт просто весь оторвался)