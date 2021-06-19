Кэрри Фишер получит звезду на голливудской Аллее славы

Сообщили, что она перестала дышать в самолете. Ее срочно доставили в больницу и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она скончалась через 4 дня, 27 декабря.



Ее дочь Билли Лурд заявила, что Фишер "боролась с наркозависимостью и психическими заболеваниями всю свою жизнь. В конце концов, она умерла от этого. Я хотела бы, чтобы ее смерть подтолкнула людей открыто рассказывать о своей борьбе с зависимостями".