Кэрри Фишер получит звезду на голливудской Аллее славы

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В этом году произойдет событие, которое тепло воспримут все поклонники "Звездных войн" и одной замечательной (увы, уже покойной) актрисы - Кэрри Фишер. Ее имя будет увековечено на голливудской Аллее славы.
За свою карьеру в кино актриса сыграла несколько знаковых ролей, которые оказали огромное влияние на индустрию.
Наиболее известные из них - в фильмах "Шампунь" (1975), "Братья Блюз" (1980), "Ханна и ее сестры" (1986), "Предместье" (1989), "Когда Гарри встретил Салли" (1989), "Мыльная пена" (1991), "Женщины" (2008). Также Фишер дважды номинировалась на премию "Эмми" как лучшая приглашенная актриса за участие в комедийных сериалах "Студия 30" и "Катастрофа".
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Но есть одна роль, которой она известна больше всего...
Она сыграла принцессу Лею в оригинальных фильмах "Звездные войны" и стала синонимом этой роли. За нее она была номинирована на 4 премии "Сатурн", а в 2017 году получила премию "Легенды Диснея".
Кэрри Фишер трагически скончалась в 2016 году в возрасте шестидесяти лет
Сообщили, что она перестала дышать в самолете. Ее срочно доставили в больницу и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она скончалась через 4 дня, 27 декабря.
Ее дочь Билли Лурд заявила, что Фишер "боролась с наркозависимостью и психическими заболеваниями всю свою жизнь. В конце концов, она умерла от этого. Я хотела бы, чтобы ее смерть подтолкнула людей открыто рассказывать о своей борьбе с зависимостями".
Ее дочь Билли Лурд заявила, что Фишер "боролась с наркозависимостью и психическими заболеваниями всю свою жизнь. В конце концов, она умерла от этого. Я хотела бы, чтобы ее смерть подтолкнула людей открыто рассказывать о своей борьбе с зависимостями".
Долгое время поклонники актрисы недоумевали, почему у нее до сих пор нет звезды на Аллее славы. И вот теперь это изменится
Вероятно, Билли Лурд будет присутствовать на церемонии. И, скорее всего, Марк Хэмилл (который сыграл брата принцессы Леи) также будет там лично.
Это заслуженная награда
Кэрри Фишер - не единственная звезда, удостоенная звезды на Аллее славы в этом году. Также в списке Фрэнсис Форд Коппола, Маколей Калкин, Виллем Дефо, Сальма Хайек, Джеймс Хонг, Хелен Хант, Майкл Б. Джордан, Реджина Кинг, Рэй Лиотта, Юэн МакГрегор, Адам Маккей, Джейсон Момоа и Тесса Томпсон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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