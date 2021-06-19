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Кэрри Фишер получит звезду на голливудской Аллее славы

Кэрри Фишер получит звезду на голливудской Аллее славы (5 фото + 1 гиф)

Автор:
19 июня 2021 13:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кэри Фишер   Награда   аллея славы   аллея славы Голливуда   память   принцесса лея   шоу бизнес   
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В этом году произойдет событие, которое тепло воспримут все поклонники "Звездных войн" и одной замечательной (увы, уже покойной) актрисы - Кэрри Фишер. Ее имя будет увековечено на голливудской Аллее славы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кэри Фишер   Награда   аллея славы   аллея славы Голливуда   память   принцесса лея   шоу бизнес   
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Volga_34 Час назад
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андрей Минуту назад
Ссылка youtu.be
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Mellivora 41 минуту назад
Наркота сгубила.
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tamin 2 часа назад
Да, она навсегда останется единственной принцессой повстанцев. Эх, таких фильмов больше не делают.
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