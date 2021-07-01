Поклевал на миллион: попугай проглотил бриллианты хозяйки

Многие птицы любят яркие вещи, но бриллианты еще никогда не были объектом их вожделения. Солнечная аратинга из Бангкока совершила нападение на шкатулку своей хозяйки и добыла себе больше двадцати драгоценных камней. К счастью для птицы и ее владелицы, все закончилось весьма благополучно, однако этот случай в очередной раз напоминает всем нам, что мелкие детали могут быть опасны, причем не только для детей, но и для животных.





Солнечные попугаи — очень социальные существа, и поэтому популярны в качестве питомцев

Попугаи считаются одними из самых умных птиц планеты, и именно поэтому они очень любопытны по своей природе. Внимание птицы по кличке Фрости всегда привлекали яркие украшения на шее хозяйки, однако владелица не могла и подумать, что ее питомец решит их себе отвоевать.





Владелица обратила внимание, что ее восьмимесячная птичка потеряла аппетит, и казалось, жалуется на живот. Женщина решила обратиться в ветеринарную клинику, чтобы развеять свои подозрения. И весьма своевременно: к удивлению всех, рентген Фрости показал, что внутри желудка ― камушки.

Камушки, которые достали из желудка птицы

Медики провели оперативное вмешательство и достали инородные предметы из птичьего желудка, но удивились еще больше: оказалось, что аратинга проглотила 21 бриллиант.





Врачи рассказали, что подобные случаи достаточно часты: любопытные попугаи, привлеченные блеском или яркими цветами, проглатывают какую-то мелочь. Однако операция по извлечению драгоценностей была впервые на их практике. Каждый камушек был по 0,2 карата: Фрости открыл шкатулку и вытащил камни из ожерелья своей хозяйки.

А вот и Фрости, пернатый воришка бриллиантов

Попугай сейчас идет на поправку: после операции он останется в клинике еще на несколько дней. Ну а владелица впредь будет внимательней, и пообещала докторам прятать свои драгоценности не только в шкатулку, но и куда-нибудь под замок.