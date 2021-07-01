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Поклевал на миллион: попугай проглотил бриллианты хозяйки

Поклевал на миллион: попугай проглотил бриллианты хозяйки (5 фото)

Автор:
01 июля 2021 08:19
Сообщество : Истории
Метки: бриллианты   в мире   драгоценность   история   камушки   попугай   фото   
344
5

Тяга к блеску довела птицу до операционного стола.

Источник:

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Метки: бриллианты   в мире   драгоценность   история   камушки   попугай   фото   
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Крайт Час назад
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Propan 6 минут назад
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ezh28 Полчаса назад
Не успел за кордон свалить, обидно...
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4k
samsr 36 минут назад
3.14зда попугаю
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17k
Vital Idol 36 минут назад
миллион чего? звездюлей?
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