В учебнике по украинскому языку школьники нашли ссылку на порносайт

Говорят, автор учебника - заслуженный лингвист, литературовед, телеведущий и обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф". Который на досуге мечтает, видимо, только о "Порно-Оскаре".

А если без шуток, то украинские СМИ выяснили, что раньше по указанной ссылке находился портал Новомиргородского района Кировоградской области. Но домен перепродали в 2019 году и теперь вместо краеведения там только извращенные уроки по сексуальному просвещению. Но тем не менее, остается вопрос, как за 2 года никто не обнаружил этой интересной "пасхалки". Учебник теперь, скорее всего, будут менять. Несмотря на протесты школьников.