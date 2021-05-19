В учебнике по украинскому языку школьники нашли ссылку на порносайт

И никогда еще этот ресурс для взрослых не испытывал такого наплыва посетителей. Вот она, домашка мечты!
Прилежный ученик 10-го класса обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. И забыл родную мову...
На 159 странице книги, разработанной педагогом и лингвистом Александром Авраменко, изучая раздел "Спор как вид коммуникации. Правила ведения спора", школьник решил получить дополнительную информацию, ссылка на которую была указана в учебнике. И действительно узнал много нового про то, как лучше всего вести и заканчивать споры.
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Говорят, автор учебника - заслуженный лингвист, литературовед, телеведущий и обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф". Который на досуге мечтает, видимо, только о "Порно-Оскаре".
А если без шуток, то украинские СМИ выяснили, что раньше по указанной ссылке находился портал Новомиргородского района Кировоградской области. Но домен перепродали в 2019 году и теперь вместо краеведения там только извращенные уроки по сексуальному просвещению. Но тем не менее, остается вопрос, как за 2 года никто не обнаружил этой интересной "пасхалки". Учебник теперь, скорее всего, будут менять. Несмотря на протесты школьников.
Вообще, украинские учебные пособия для школьников изобилуют разного рода "пасхалками", зачастую безвредными. В феврале 2020 года в учебнике по всемирной истории нашли Киану Ривза, а в учебнике по географии зачем-то разместили карту из игры Skyrim. С одной стороны, это весело, а с другой - непонятно, куда смотрят редакторы. Если они вообще есть...
Второй ученик тоже решил проверить и показать, что ссылка действительно присутствует во всех учебниках
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Учебник и не нужен вовсе.