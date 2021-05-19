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В учебнике по украинскому языку школьники нашли ссылку на порносайт

В учебнике по украинскому языку школьники нашли ссылку на порносайт (3 фото + 2 видео)

Автор:
19 мая 2021 13:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   видео   курьез   порносайт   учебник   
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И никогда еще этот ресурс для взрослых не испытывал такого наплыва посетителей. Вот она, домашка мечты!

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Метки: Украина   видео   курьез   порносайт   учебник   
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9  комментариев
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
У сайта рейтинги, наверное, сейчас резко полезли в гору =)
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21k
Юрьевич 8 минут назад
Это маркетинговый ход по-хохлятски. Теперь эти учебники разлетятся как горячие пирожки
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50
Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
Вообще не понятно нафига они эту мову учат. По приколу в сёлах поговорить это понятно, а так к чему этот мартышкин труд?
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1k
💰красава💰 18 минут назад
Спасибо, подрочил. :))))
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126
Vsevolod Petrovskiy 18 минут назад
проверил, работает ))))
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964
Алексей Полчаса назад
В стране, где ДАЖЕ НЕ ЗА ДЕНЬГИ продали веру, историю, народ, страну, земли, и всё остальное, фактически за обещалки о лучшей жизни, получив лишь жалкий безвиз, которым и половина жителей в силу хреновой жизни не воспользуется - ЧЕМУ-ТО ещё не приходится удивляться!
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361
анатолий горленко 39 минут назад
Школьнику найти порно в нете, как два факса отослать.
Учебник и не нужен вовсе.
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15k
Maks Es 53 минуты назад
Офис презика Уркаины одобряэ.
Офис презика Уркаины одобряэ.Посмотреть
Офис презика Уркаины одобряэ.
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16k
Александр Сучков Час назад
Точняк, друг проверил))
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