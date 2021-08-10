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Не ударь в салат лицом: 30 шпаргалок для посещения ресторанов

Не ударь в салат лицом: 30 шпаргалок для посещения ресторанов (30 фото)

Автор:
10 августа 2021 13:16
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   еда   подсказка   помощь   продукты   ресторан   шпаргалка   этикет   
1473
30

Это полезные шпаргалки для тех, кто любит завдения общественного питания, выезжает за границу, питается там в кафе, ресторанах и прочих местах с едой. И многим не всегда понятно - что это за еда, как ее правильно назвать, как есть и стоит ли заказывать. Ловите 25 шпаргалок, надеюсь они вам пригодятся

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Метки: Фабрика идей   еда   подсказка   помощь   продукты   ресторан   шпаргалка   этикет   
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7k
Перст Указующий Час назад
жру руками.
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56k
pynh 16 минут назад
мясо макароны ножи стаканы сыр кофе - все проще
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15k
Serg2001 Полчаса назад
Вот теперь буду переживать, что же произойдет, если из бокала для красного вина выпить белое вино?... )
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6k
Дед Пихто Полчаса назад
Спасибо!!! Однозначно в закладки!
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68
СуньВЧуньХань или просто Волк 51 минуту назад
Заморочки.
Как удобно, так и ем. Напридумают, а потом сами мучаются :)
А по поводу столовых приборов (по большей их части), то эта идея от производителей этих приборов, чтобы побольше деньжат срубить.
Короче, спс, было интересно.
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6k
Мистер Фикс 51 минуту назад
Половину картинок видел в довоенных книгах о хороших манерах... а вот мужика из икеи, жрущего суши - в первый раз
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32k
Опаньки 53 минуты назад
уже и пожрать сходить за свои же деньги спокойно нельзя
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9k
Kostick Час назад
спасибо друг, а то как трескать омаров, не знал))) бггг, теперь хоть на картинке посмотрел.
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