Не ударь в салат лицом: 30 шпаргалок для посещения ресторанов

Это полезные шпаргалки для тех, кто любит завдения общественного питания, выезжает за границу, питается там в кафе, ресторанах и прочих местах с едой. И многим не всегда понятно - что это за еда, как ее правильно назвать, как есть и стоит ли заказывать. Ловите 25 шпаргалок, надеюсь они вам пригодятся