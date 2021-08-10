Не ударь в салат лицом: 30 шпаргалок для посещения ресторанов

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Это полезные шпаргалки для тех, кто любит завдения общественного питания, выезжает за границу, питается там в кафе, ресторанах и прочих местах с едой. И многим не всегда понятно - что это за еда, как ее правильно назвать, как есть и стоит ли заказывать. Ловите 25 шпаргалок, надеюсь они вам пригодятся
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Как удобно, так и ем. Напридумают, а потом сами мучаются :)
А по поводу столовых приборов (по большей их части), то эта идея от производителей этих приборов, чтобы побольше деньжат срубить.
Короче, спс, было интересно.