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"Общество чистых тарелок": китайцев обяжут есть экономно

"Общество чистых тарелок": китайцев обяжут есть экономно (8 фото)

Автор:
29 апреля 2021 18:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бердымухамедов   Турменистан   еда   закон   китай   очереди   пищевые отходы   ресторан   
1269
8
В рамках программы уменьшения пищевых отходов в правительстве задумались о штрафах. Заказал в ресторане много блюд и не доел - плати!
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Метки: Бердымухамедов   Турменистан   еда   закон   китай   очереди   пищевые отходы   ресторан   
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400
Ибрагим Прутков Час назад
Как вынужденный житель Поднебесной скажу: Полный бред.
Все что не доедают упаковывают с собой. Да, размер порций всегда большой и ты можешь не доесть. Ресторан потом утилизирует, так как он по умолчанию платит за это. Ресторан изначально оплачивает вывоз мусора, как и все граждане.
Штраф на недоеденое всегда был в заведениях типа "шведский стол". Это где платишь рублей 800 и можешь есть все что угодно 2 часа. Ну это логично. Ты заплатил за 2 часа. Ешь без тормозов. Но на фига половину ресторана на стол сгребать, если ты это не съешь физически? Ресторан такие блюда выкидывает. В таком случае штраф взымается с залога, который ты оставил при входе.
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11k
Великий Кормчий 11 минут назад
Лишь бы летучих мышей не ели.
А так, пох.
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7k
Maddy8 21 минуту назад
МММ что? Сделайте меньше порции и всё. Не наелся? Плати. Так гуманней.
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1k
Oldman Полчаса назад
Метки: Бердымухамедов, Турменистан, еда, закон, китай, очереди, пищевые отходы, ресторан Источник: Fishki.net

Это, точно про Китай?
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6k
Дима Зыков 42 минуты назад
Запретили вкусно жрать и много оставлять!
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6k
klop 51 минуту назад
Странно они что свиней не выращивают? У нас некоторые рестораны договариваются с небольшими фермерами как раз для вывоза пищевых отходов.
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20k
pssst Час назад
"Можешь не доедать, я угощаю"
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3k
Мих Час назад
Будут жиреть
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3k
Allmaster Час назад
Может я что то не допонимаю, но если я заказал 10 тарелок лапши, я заплатил за 10.
В эту стоимость входит все.
Унес ли я их в себе или не доел и оставил на столе. Я заплатил за 10 тарелок.
Это проблемы ресторана а не мои. Откуда я знаю, сколько я смогу скушать?
Пусть ресторан утилизирует.
то ждем-с закон, унитаз с весами, который будет высчитывать, по базе ресторанов, не слишком ли мы нагружаем канализационные сети. И будем платить за повышенный трафик ))
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40k
Александр Час назад
Ребят, кто не понимает. Знаете почему Китай до сих пор не захватил мир или не идет в открытый конфликт с любым государством. Ответ - это еда. !.5+ миллиарда человек. Они очень зависят от внешних поставок продукции. ОЧЕНЬ. Просто ради прикола посчитайте, сколько надо еды, чтобы прокормить 1.5 лярда человек 1 день, вы охренеете. Считайте в мясе. Пусть в день одному китайцу 500 грамм мяса. Берем ради прикола быков. Бык в среднем весит 500 кг. = Ну лопустим съедобная часть быка без костей и потрохов 500кг. То есть 1 бык прокормит ва день 1000 китайцев. 1.5 лярда делим на 1000. 15 миллионов быков в день надо, чтобы прокормить китайцев. Как думаете если им обрежут поставки продовольствия - сколько Китай провоюет? Нисколько. Поэтому там борятся за чистые тарелки.
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3k
newegg 2 часа назад
Еда в Китае столетиями была очень дорогой, особенно это касалось мясных блюд. Оставить недоеденное на тарелке было признаком высшего класса, не по карману большинству.
Сейчас, буквально последние пару десятков лет, еда резко подешевела, но традиции и привычки никуда не делись. Бороться с привычками запретами и штрафами - последнее дело. Тут работает только воспитание, и только для нового поколения. Тех, кому за 20 сегодня, уже не изменить.
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613
KevinSmith 2 часа назад
Да-да, особенно главный у них образец аскетизма, особенно в плане умеренности в еде..

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14k
vikklu 2 часа назад
А ведь раньше тоже голодали!
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10k
кира 2 часа назад
Еще бы научили китайцев не бросать мусор, где попало, не испражняться, где приспичило и не жрать всякую дрянь, которая мимо пролетала/пробегала.
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7k
Фobosgrunt кира Час назад
Этто потому, что китайцы , в основном, до недавнего времени -крестьяне. Да и сейчас степень урбанизации страны не слишком высока в сравнении с европами. Отсюда и простота и некоторая примитивность нравов. Мао тот же не слишком был дружен с унитазом, на прогулках за ним следовал адьютант с лопатой.
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41k
doker 2 часа назад
"Китайцы работают за плошку риса".

Хорошо, у нас таких проблем практически нет.
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А че, с собой забрать нельзя?
Тупейший закон. Даже если с собой - хотят брать за тару, раз оплачено, но кинул все в пакет и выкинул на улице.
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3k
newegg Свирепый Бамбр 2 часа назад
Сейчас открылись множество ресторанов по типу «all-you-can-eat buffet», где каждый нагребает себе сам сколько хочет, но выносить нельзя.
В результате остается куча недоеденного на тарелках.
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4k
Свирепый Бамбр newegg Час назад
Даже не слышал про такие гадюшники. Это что-то для молодых нищебродов? Если так, то да, надо их лечить от жадности.
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400
Ибрагим Прутков newegg Час назад
Там не оставляет на входе залог на недоеденное?
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20k
Ратибор 2 часа назад
Учитывая, что наши власти просто обожают вводить новые штрафы, ждём, когда такой штраф появится у нас. Правда, если ещё какое-то время подождать, то и штрафовать будет уже не за что, как в Туркменистане.
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1k
Bobbus Ратибор 2 часа назад
Ну зачем снова брехать на нашу страну? Всемуже давно научились брать остатки после банкетов домой и в этом нет никакой проблемы. Хочеться сказать китайцам словами того рядового из к/ф " Аты баты, шли солдаты":
Не голодали вы...
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