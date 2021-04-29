"Общество чистых тарелок": китайцев обяжут есть экономно

Банкеты, организованные для госслужащих также будут регламентироваться законом, чтобы избежать перерасхода продуктов. За пищевые отходы после банкета отделом надзора и администрирования местного правительства на уровне округа и выше будут налагаться штрафы. В общем, от ответственности не уйдет ни один китаец.