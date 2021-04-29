"Общество чистых тарелок": китайцев обяжут есть экономно

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В рамках программы уменьшения пищевых отходов в правительстве задумались о штрафах. Заказал в ресторане много блюд и не доел - плати!
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 29 апреля принял закон, согласно которому посетителей ресторанов и кафе в Поднебесной обяжут доедать всю заказанную еду. За излишки на тарелках клиенты общепита заплатят штраф, который будет рассматриваться как плата за утилизацию пищевых отходов.
Благодаря этому закону, наконец, в стране появится четкое определение понятия "пищевые отходы" и будет разработана система штрафов и взысканий. Пока все эти меры воздействия находятся в стадии обсуждения.
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Закон был принят не просто так. Ежегодно в стране на этапах хранения, транспортировки и переработки теряется до 35 миллиардов килограммов зерна, а горожане производят до 50 тонн пищевых отходов. При этом, большая часть из них является результатом неразумного потребления.
Приходя в ресторан и кафе, люди заказывают слишком много блюд, которые не в состоянии съесть. В результате власти тратят дополнительные деньги на утилизацию нормальных продуктов. Чтобы минимизировать эту проблему, китайцев попытаются отучить от расточительства с помощью штрафов.
Китайцы говорят "нет" пищевым отходам
Принятие закона стало еще одним шагом в борьбе с перерасходом продуктов. Ранее, в августе 2020 года в Поднебесной стартовала кампания "Чистая тарелка". Тогда кейтеринговая компания Уханя выступила с инициативой, в которой призвала рестораны уменьшить количество подаваемых блюд. Так, если в заведение приходила группа в количестве 10 человек, предлагалось подавать им не более девяти блюд. Схема "на одно блюдо меньше количества посетителей" вызвала резкую критику в соцсетях. Некоторые задавали резонный вопрос: если придет один человек, сколько еды он сможет заказать? Ноль?
Несмотря на призывы уменьшить аппетит, китайцы продолжали есть, поэтому неудивительно, что правительство, не добившись сознательности увещеванием и уговорами, перешло к штрафам. Как отнесутся к этому жители страны, где набивать брюхо любит большинство, пока неясно, но ответственность за пищевые отходы падает не только на потребителей, но и реатораторов, владельцев кафе, а также онлайн-платформы, предлагающие готовую еду.
Так, операторы общественного питания будут оштрафованы на сумму до 10 000 юаней (1526 долларов США), если они введут потребителей в заблуждение, заставляя их делать чрезмерные заказы, и если они по каким-то причинам откажутся исправлять ситуацию. К примеру, рестораторов обяжут доносить до клиентов информацию о размере порции, предлагать посетителям разные варианты посуды для блюда.
Онлайн-платформы также должны будут предоставлять максимальную информацию о количестве еды в заказе, о рекомендуемых порциях на одного человека, о калорийности пищи и т.д. Также, если клиент захочет отменить или изменить заказ, он должен суметь это сделать без каких-либо преград и сложностей.
Банкеты, организованные для госслужащих также будут регламентироваться законом, чтобы избежать перерасхода продуктов. За пищевые отходы после банкета отделом надзора и администрирования местного правительства на уровне округа и выше будут налагаться штрафы. В общем, от ответственности не уйдет ни один китаец.
В Туркменистане же тоже кризис, только не причине переизбытка, а из-за недостатка продуктов (который, кстати, власти страны отрицают). В частных лавочках продукты питания есть, но цены на них не по карману многим жителям страны, которые предпочитают отовариваться в государственных магазинах, занимая очереди с раннего утра. Чтобы не портить имидж страны, по распоряжению вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына президента Туркменистана, на очереди ввели запрет. Теперь около магазина могут стоять не более четырех человек.
Как сообщает издание "Азатлык", товары по субсидированным ценам отпускаются с 6 до 8 утра. В месяц один житель страны может купить "по 1 литру хлопкового масла, 1 литру подсолнечного масла, 1 кг сахара и 1 кг риса". Все остальное приходится приобретать по рыночной цене."
Как сообщает издание "Азатлык", товары по субсидированным ценам отпускаются с 6 до 8 утра. В месяц один житель страны может купить "по 1 литру хлопкового масла, 1 литру подсолнечного масла, 1 кг сахара и 1 кг риса". Все остальное приходится приобретать по рыночной цене."
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Все что не доедают упаковывают с собой. Да, размер порций всегда большой и ты можешь не доесть. Ресторан потом утилизирует, так как он по умолчанию платит за это. Ресторан изначально оплачивает вывоз мусора, как и все граждане.
Штраф на недоеденое всегда был в заведениях типа "шведский стол". Это где платишь рублей 800 и можешь есть все что угодно 2 часа. Ну это логично. Ты заплатил за 2 часа. Ешь без тормозов. Но на фига половину ресторана на стол сгребать, если ты это не съешь физически? Ресторан такие блюда выкидывает. В таком случае штраф взымается с залога, который ты оставил при входе.
А так, пох.
Это, точно про Китай?
В эту стоимость входит все.
Унес ли я их в себе или не доел и оставил на столе. Я заплатил за 10 тарелок.
Это проблемы ресторана а не мои. Откуда я знаю, сколько я смогу скушать?
Пусть ресторан утилизирует.
то ждем-с закон, унитаз с весами, который будет высчитывать, по базе ресторанов, не слишком ли мы нагружаем канализационные сети. И будем платить за повышенный трафик ))
Сейчас, буквально последние пару десятков лет, еда резко подешевела, но традиции и привычки никуда не делись. Бороться с привычками запретами и штрафами - последнее дело. Тут работает только воспитание, и только для нового поколения. Тех, кому за 20 сегодня, уже не изменить.
Хорошо, у нас таких проблем практически нет.
Тупейший закон. Даже если с собой - хотят брать за тару, раз оплачено, но кинул все в пакет и выкинул на улице.
В результате остается куча недоеденного на тарелках.
Не голодали вы...