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Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании

Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании (25 фото)

Автор:
15 октября 2020 13:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   еда   здоровые   кулинария   питание   продукты   
2104
25

Знаете же, что основа нашего здоровья это питание и физическая активность. Про активность мы еще расскажем, а вот питание нужно уже сейчас. Вот вам 25 классных кулинарных подсказок для поддержки здоровья.

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   еда   здоровые   кулинария   питание   продукты   
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12  комментариев
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Андрей Дядя Час назад
Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании
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9k
Serg2001 36 минут назад
Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 36 минут назад
Очередная бредятина.
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11k
Объект реальности 36 минут назад
Все это ложь .здеж и провокация, вода из под крана самая вкусная, самая чистая и ее 4 раза в сутки проверяют на всякие примеси.
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30k
Nefrion 39 минут назад
Тут была инструкция какую вредную еду заменять на какую полезную, а вот инструкция КАК это сделать

Ссылка coub.com
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2k
Варяг 50 минут назад
Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании
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2k
Варяг 51 минуту назад
Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании
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2k
Варяг 51 минуту назад
Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании
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110
СзадиPioneerka 52 минуты назад
Хочется пива (кваса) - замените рыбой и орехами.. Надо писать не замените, а дополните
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9k
Serg2001 СзадиPioneerka Полчаса назад
Да... Тоже заметил эту опечатку... )
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2k
Юрий Злой 57 минут назад
и как наши предки, сотни тысяч лет назад выживали без этих советов ?
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Serg2001 Юрий Злой Полчаса назад
Так и жили до 25-30...
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