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Что стоило дороже всего в советском ресторане?

Что стоило дороже всего в советском ресторане? (6 фото)

Автор:
18 мая 2021 09:41
Сообщество : Еда
Метки: СССР   блюда   еда   ресторан   факты   фото   
750
6

Советским гражданам предлагали крабов кокот, осетрину на вертеле и авторские десерты, но дороже всего обходилось не это.

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Метки: СССР   блюда   еда   ресторан   факты   фото   
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5  комментариев
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17k
иванов дмитрий Час назад
Сейчас придут юные писатели , и будут комментарии , что в СССР холодильники ломились от балыка и копченой колбасы. )
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АнтонПолднев Час назад
Вы фсё врёти. В СССР все были равны.
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1k
💰красава💰 Час назад
Блин, у людей были деньги но некуда было потратить. Сейчас у людей денег нет, зато на каждом шагу общепит на любой вкус и кошелек.
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