Что стоило дороже всего в советском ресторане?





Если посмотреть меню советских ресторанов, то кажется, что там было гораздо дешевле, чем сегодня. Так, в 1970-1980-х в «Астории», одном из самых престижных заведений Ленинграда (Санкт-Петербурга), горячие мясные блюда вроде шашлыка или бефстроганова стоили рубль-два, десерты и кофе - 20-30 копеек. Средняя зарплата специалиста в те годы была в районе 150 рублей.

В московском ресторане «Прага» на Арбате или «Арагви» на Тверской очень хороший ужин на двоих стоил рублей 10-15. Но это отнюдь не значило, что все имели возможность туда ходить, ведь попасть за столик было порой дороже ужина. Если днем можно было спокойно взять комплексный обед за 2 рубля без очередей, то вечером на входе приходилось давать чаевые швейцару. В простой ресторан неофициальная стоимость входа была от одного до трех рублей, в хороший - десять, а в заведение типа «Праги» отдавали до 50 рублей в выходные.





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