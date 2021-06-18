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20 нужных шпаргалок о самом ароматном: гид по специям для кулинаров

20 нужных шпаргалок о самом ароматном: гид по специям для кулинаров (27 фото)

Автор:
18 июня 2021 13:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   еда   интересное   кулинария   пряности   специи   
1071
27

Приправы, они же специи - все эти травки и корешки, семена и плоды, дающие аромат нашим блюдам, разве их кто-то не любит? Да там от одного запаха еще перед прилавком уже слюнки текут, что уж говорить о кусочке мяса, щедро сдобренном правильно подобранной смесью. Вот вам куча шпаргалок - что, к чему, куда, ка ки когда

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   еда   интересное   кулинария   пряности   специи   
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16k
MarkovAlexandr 50 минут назад
"Чем заменить специи: Петрушка – кинза и наоборот"

Прям таки кинза от петрушки вообще не отличатся, да-да
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17k
Ego sum qui sum Час назад
вот так можно сильно усложнить нечто простое
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