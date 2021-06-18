20 нужных шпаргалок о самом ароматном: гид по специям для кулинаров

Приправы, они же специи - все эти травки и корешки, семена и плоды, дающие аромат нашим блюдам, разве их кто-то не любит? Да там от одного запаха еще перед прилавком уже слюнки текут, что уж говорить о кусочке мяса, щедро сдобренном правильно подобранной смесью. Вот вам куча шпаргалок - что, к чему, куда, ка ки когда