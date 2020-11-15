"Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии

На прошедшем в Минске концерте Моргенштерн, как пишут оппозиционные СМИ Белоруссии, унизил либералов, заявив, что ему наплевать на политику. Увидев развернутые флаги, которые фаны принесли с собой на выступление, он заметил: "Мы можем нормально отдохнуть? Мне по@уй, ребят! Мне на то, что происходит у меня в стране по@уй!"