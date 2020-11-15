"Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии

На своем концерте в Минске рэп-музыкант "послал" фанатов, которые решили воспользоваться моментом и пропиарить оппозиционное движение. Моргенштерн заявил, что он просто пришел хорошо провести время, а политика ему безразлична. Белорусы с флагами оскорбились.
На прошедшем в Минске концерте Моргенштерн, как пишут оппозиционные СМИ Белоруссии, унизил либералов, заявив, что ему наплевать на политику. Увидев развернутые флаги, которые фаны принесли с собой на выступление, он заметил: "Мы можем нормально отдохнуть? Мне по@уй, ребят! Мне на то, что происходит у меня в стране по@уй!"
В сторис своего Инстаграм-канала рэпер объяснил свою позицию, призвав не портить концерт политикой, к которой он равнодушен. Все, что сейчас происходит в Белоруссии - проблемы жителей ее страны, и не стоит его впутывать во внутренние дела другого государства. Оппозиционные белорусские каналы, в частности LUXTA, который является каналом портала НЕХТА, уже заклеймили Моргенштерна продажным. По их мнению, музыкант был обязан поддержать этот порыв, а своим безразличием он обидел тех, кто заплатил ему за билеты.
У полыхавших гневом "борцов и режимом" так и не нашлось аргументов, чтобы объяснить, почему кто-то обязан поддерживать их политические убеждения, только потому что они заплатили денег за его концерт. Даже безотносительно личности самого Моргенштерна.
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Мухи и котлеты должны быть отдельно.
Что это вообще за @уй?
Мне по@уй, что ему что-то по@уй.
Мне по@уй, что кому-то не по@уй, что Моргенштерну, который мне лично по@уй, что-то по@уй...
Или концерт - это своеобразный зоопарк? Все пришли посмотреть на живую говорящую обезьянку?..
Моргенштерн молодец. Правильно осадил. Нехер свой геморрой показывать за обеденным столом. А то развелось, блин: феминистки, идерасы, веганы, далее по списку. К ним примкнула белорусская оппозиция. В плане насаждения своего взгляда на мир.