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"Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии

"Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 09:34
Сообщество : Политика
Метки: #моргенштерн   young stars   видео   концерт   музыка   оппозиция   политика   флаги   
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На своем концерте в Минске рэп-музыкант "послал" фанатов, которые решили воспользоваться моментом и пропиарить оппозиционное движение. Моргенштерн заявил, что он просто пришел хорошо провести время, а политика ему безразлична. Белорусы с флагами оскорбились.

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Метки: #моргенштерн   young stars   видео   концерт   музыка   оппозиция   политика   флаги   
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41  комментарий
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3k
Дмитрий Барановский Час назад
В одном я с ним согласен. С тем же успехом к нему могли прийти армяне с требованием признать Арцах.
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2
Месяц Май 8 минут назад
Не его поклоник, но тут солидарность- люди пришли отдыхать, а не на митинг.
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306
LinkLine 11 минут назад
нормально тут переобуваются, всеми ненавистный черт с квадратным е.блищем, стал в одночасье чуть ли не героем
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10k
Денис 13 минут назад
Я не знаю, кто такой этот самый Моргенштерн, но было бы замечательно, если бы все музыканты следовали бы его примеру и не связывали бы политику с творческой деятельностью.
Мухи и котлеты должны быть отдельно.
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4k
Александр Иванов 15 минут назад
Хоть я презираю реперов, но тут пацан (пацан же?) прав.
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 18 минут назад
Мне по@уй на этого Моргенхерген или как там его....
Что это вообще за @уй?
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291
Безумный Макс 22 минуты назад
Мне по@уй, кто такой Моргенштерн.
Мне по@уй, что ему что-то по@уй.
Мне по@уй, что кому-то не по@уй, что Моргенштерну, который мне лично по@уй, что-то по@уй...
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2k
Арт 24 минуты назад
Ну, я не фанат его творчества)))) но я поддерживаю, и мне тоже по*уй что там в Белоруссии, мне по*уй на наш украино-российский конфликт! Зачем следовать стаду, которое сверху натравили на определенные идеи, или ещё что то! У каждого должно быть свое мнение, а то что оно не нравится определенному количеству быдла, это уже их проблемы!!
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Арт 17 минут назад
"Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все преступления на Земле " ( Лев Николаевич Толстой )
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9k
Антон Семёныч Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 11 минут назад
Толстой этого не говорил.
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50k
Андрей Полчаса назад
С одной стороны всё правильно - на концерте не место политике (если только это не концерт в поддержку политика
). С другой стороны, фраза "мне пох.й, что происходит у меня в стране" выпукло отражает его ничтожность. Он мог бы сказать "мне пох.й, что вы там вытворяете" или "мне пох.й ваша политика, мы на концерте" - но он сказал, как сказал.
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18k
pssst Андрей 21 минуту назад
Это реализм.
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3k
tamin Полчаса назад
Хоть я и не знаю реппера, но сказал все правильно!
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9k
котегRUS 38 минут назад
И как я раньше жил не знаю этого «великого» репера ?
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4k
samsr котегRUS Полчаса назад
Ты не один, фишки источник новой и не всегда нужной инфы
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41k
Цыц тут у меня 39 минут назад
Гы, даже откровенный дегенерат не поддержал борцунов.
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Цыц тут у меня 15 минут назад
Потому что он именно ДЕГЕНЕРАТ, ему безразлично всё, что не касается денег дебилов, идущих на его "концерт".
Или концерт - это своеобразный зоопарк? Все пришли посмотреть на живую говорящую обезьянку?..
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998
Олег Шишкин 43 минуты назад
Именно из-за безразличия к политике, к принимаемым решениям - у граждан нет никакого контроля за уровнем жизни в стране. Как стадо - куда погнали, туда и побежали. Хоть на свежую травку, хоть на убой к мяснику.
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7k
albedo Олег Шишкин 17 минут назад
если вокруг тебя одни дураки, значит ты центровой.
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954
Руслан Новак 44 минуты назад
Мне вот как то глубоко по... кто такое этот Абракадабра, и кого он там поддержал и ли не поддержал придя в себя после очередной дозы. Мне другое интересно, накуя о этом имбицыле тут написано?
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18k
pssst Руслан Новак 38 минут назад
Змагарам пердаки пожечь же.
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24k
Aqueronte 45 минут назад
Вроде урод уродом, а сейчас я прям поддерживаю его. Ему кроме бабок и не нужно ничего в общем то.
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18k
pssst Aqueronte Полчаса назад
ИЧСХ, не стесняется открыто признать.
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5k
Ф Ив 53 минуты назад
До этой статьи я и не знал о существовании сего певца в природе. Зачем его пиарить?
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4k
Александр Иванов Ф Ив 6 минут назад
Не певца, а репера. Это абсолютно разные вещи.
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645
Балаганов Александр 57 минут назад
Первый раз услышал про этого очередного говнопевца ртом с труднопроизносимой фамилией. Да и по@уй.
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9k
Леонович Час назад
70% растягивателей бчб флага, понятия не имеют о его истории происхождения.
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358k
Алексей Леонович 49 минут назад
думаю 99.99%
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998
Олег Шишкин Леонович 42 минуты назад
Что за история?
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3k
Ыукп Час назад
Ой, отхвачу люлей.
Моргенштерн молодец. Правильно осадил. Нехер свой геморрой показывать за обеденным столом. А то развелось, блин: феминистки, идерасы, веганы, далее по списку. К ним примкнула белорусская оппозиция. В плане насаждения своего взгляда на мир.
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998
Олег Шишкин Ыукп 41 минуту назад
Революция по всей стране. Это не кучка фемок.
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7k
Клёст Час назад
Мне пох&й на рэп, на рэпера, на его фанатов, на их деньги, на их политические взгляды, и на цвет их сосок и пинеток))
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11k
Вася Александрович Час назад
Не хочешь заниматься политикой - она тобой займётся.
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