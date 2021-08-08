Длиннорогий саблезуб: Ножны для огромных зубов прямо в черепе. Жизнь глубоководной страшилы

Первые больше всего ценят внешний вид саблезубов: в их мутных и пустых глазах не отражается ничего, кроме тленности бытия. Мелкая чешуя туго обтягивает тонкие кости и исхудавшую плоть. Пасть, размером с твоё желание прокрастинировать, украшают 4 острых и длинных зуба. Настолько длинных, что два нижних вообще могут трети от длины туловища достигать!

Эти зубы настолько большие, что саблезубу пришлось проапгрейдить ради них свой котелок: в череп рыбы встроены своеобразные ножны для встроенных стилетов. Правда, ради своего оружия глубоководная тварь пожертвовала интеллектом — мозгу приходиться развиваться в обход этих самых зубных кармашков.