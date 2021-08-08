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Длиннорогий саблезуб: Ножны для огромных зубов прямо в черепе. Жизнь глубоководной страшилы

Длиннорогий саблезуб: Ножны для огромных зубов прямо в черепе. Жизнь глубоководной страшилы (6 фото)

Автор:
08 августа 2021 18:44
Метки: интересно   рыбы   факты   
576
6

Тогда не было убогой моды на интеллект, человеков ещё не придумали, а Земля полнилась свободными неформалами. Тут тебе и гигантские птицы-убийцы, и сумчатые, и саблезубы всех сортов и расцветок. С длинными зубами таскались и хищники, и травоядные, и даже рыбы! Но времена поменялись, мода на огромные кусалы ушла, и лишь немногие решили сохранить свой самобытный стиль. Сегодня мы расскажем об одном из этих отбитых неформалов — длиннорогом саблезубе!

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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Егор 4 часа назад
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