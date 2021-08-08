Длиннорогий саблезуб: Ножны для огромных зубов прямо в черепе. Жизнь глубоководной страшилы

Тогда не было убогой моды на интеллект, человеков ещё не придумали, а Земля полнилась свободными неформалами. Тут тебе и гигантские птицы-убийцы, и сумчатые, и саблезубы всех сортов и расцветок. С длинными зубами таскались и хищники, и травоядные, и даже рыбы! Но времена поменялись, мода на огромные кусалы ушла, и лишь немногие решили сохранить свой самобытный стиль. Сегодня мы расскажем об одном из этих отбитых неформалов — длиннорогом саблезубе!
Эта рыбка не смогла ужиться с мейнстримным большинством и решила спрятаться от мира на глубине в 600 метров. Саблезубая морда покорила все тропические, субтропические и умеренные воды океанов. Его ловят даже на территории России, в Охотском море.
Правда, ловили их чисто случайно, никакого промыслового интереса эта 120 граммовая тушка в 18 сантиметров не несёт. Зато любителей творчества Говарда Лавкрафта и учёный люд эти жабродышащие приводят в полнейший восторг.
Первые больше всего ценят внешний вид саблезубов: в их мутных и пустых глазах не отражается ничего, кроме тленности бытия. Мелкая чешуя туго обтягивает тонкие кости и исхудавшую плоть. Пасть, размером с твоё желание прокрастинировать, украшают 4 острых и длинных зуба. Настолько длинных, что два нижних вообще могут трети от длины туловища достигать!
Эти зубы настолько большие, что саблезубу пришлось проапгрейдить ради них свой котелок: в череп рыбы встроены своеобразные ножны для встроенных стилетов. Правда, ради своего оружия глубоководная тварь пожертвовала интеллектом — мозгу приходиться развиваться в обход этих самых зубных кармашков.
Учёным мужам куда сильнее понравились особенности развития длиннорогих саблезубов. Молодые особи отличаются от взрослых чуть меньше, чем еноты от дельфинов. Они обитают на глубине не более 200 метров, вооружены парой рогов и ничем не напоминают своих более взрослых товарищей.
Единственное, что их объединяет: любовь пожевать ракообразных, кальмаров и рыбок. Гидробиологам потребовалось 50 с лишним лет, чтобы догадаться, что эти твари — представители одного вида.
Лишь к 3 году жизни рогатая мелкота отбрасывает свои отростки, обзаводится шикарными зубками и уходит на дно. Примерно в это же время неформальчики начинают интересоваться нефордевочками. Они встречаются, любят друг друга, а потом девушки метают икру в субтропические круговороты течений. Больше инфы об интимной жизни нет: исследователи ещё не погружались в эту тему так ГЛУБОКО (фьють, ха!).
Моя оценка брахицефальной рыбине: 7 клыков из 10. Маленький размер и разница поколений не мешает этой страхолюдине быть успешным хищником на протяжении миллионов лет.
Источник:
- Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке
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