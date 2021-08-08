Карта Вальдземюллера, открывшая миру слово "Америка", 1509 г

Карта была названа Universalis cosmographia secundum Ptholomaei Traditionalem et Americi Vespucii aliorumque lustrationes ("Карта всего мира в соответствии с традициями Птолемея и исследованиями Америго Веспуччи и других").



Название говорило о намерении Вальдземюллера объединить или согласовать в едином космографическом изображении традиционную птолемеевскую географию Европы, Азии и Африки с новой географической информацией, предоставленной Америго Веспуччи и его товарищами, открывшими земли в западном полушарии - Новый Свет.



Картограф дал некоторые разъяснения: "При разработке листов нашей карты мира мы не следовали Птолемею во всех отношениях, особенно в отношении новых земель... Поэтому мы следовали на плоской карте Птолемею, за исключением новых земель и некоторых других вещей, но на твердом глобусе, который сопровождает плоскую карту, прилагается описание Америго".



Вальдземюллер окрестил новые земли "Америкой" в знак признания того, что новый континент был открыт в результате путешествий Колумба и других исследователей в конце пятнадцатого века. Это единственный известный сохранившийся экземпляр первого печатного издания карты, которое, как полагают, насчитывало 1000 экземпляров.



Карта поддерживала революционную концепцию Веспуччи, изображая Новый Свет как отдельный континент, который до тех пор был неизвестен европейцам. Это была первая печатная карта, четко изображающая отдельное западное полушарие, а Тихий океан как отдельный океан. Карта навсегда изменила европейское понимание мира, разделенного всего на три части - Европу, Азию и Африку.



Настенная карта состоит из двенадцати гравюр, напечатанных с ксилографии размером 46 см × 62 см. Каждая секция в собранном виде - одна из четырех по горизонтали и трех по вертикали. На карте используется модифицированная картографическая проекция Птолемея с изогнутыми меридианами для изображения всей поверхности Земли.



На карте неизведанный континент Северной Америки называется "Париас", а собственно Америкой называется побережье Южной Америки вплоть до современного порта Кананея, к югу от Сан-Паулу, Бразилия.



На востоке карта простирается до региона с надписью "India Meridionalis" или "Южная Индия" - великого полуострова Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама - и до отдельных непомеченных островов за его пределами.



В то время как некоторые карты после 1500 года с некой двусмысленностью показывают восточное побережье Азии, отличное от Америки, карта Вальдземюллера явно указывает на существование нового океана между трансатлантическими регионами испанских открытий и Азией Птолемея и Марко Поло, показанной как на глобусе Бехаима 1492 года.



Первые исторические свидетельства европейцев, увидевших этот океан, Тихий океан, относятся к Васко Нуньес де Бальбоа в 1513 году. Это произошло через пять-шесть лет после того, как Вальдземюллер составил свою карту. Кроме того, карта, по-видимому, предсказывает ширину Южной Америки на определенных широтах с точностью до 110 км.



Историки предположили, что Вальдземюллер включил океан на свою карту, потому что рассказы Веспуччи об Америках с их так называемыми "дикими" народами нельзя было согласовать с современными знаниями об Индии, Китае и островах Индии.



Вальдземюллер рассуждал так: недавно открытые земли не могут быть частью Азии, но должны быть отделены от нее, - это было интуитивное озарение, которое впоследствии оказалось необычайно точным.