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Карта Вальдземюллера, открывшая миру слово "Америка", 1509 г

Карта Вальдземюллера, открывшая миру слово "Америка", 1509 г (14 фото)

Автор:
08 августа 2021 13:50
Сообщество : Уголок картографа
Метки: Новый Свет   великие географические открытия   географические карты   интересно   карта мира   картография   старинные карты   факты   
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В апреле 1507 года немецкий картограф Мартин Вальдземюллер опубликовал географическую карту мира, состоящую из 12 ксилографических гравюр (гравюр на дереве). Это одна из первых карт с точно нанесенными показаниями широты и долготы, а также первая карта, на которой появилось название "Америка".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новый Свет   великие географические открытия   географические карты   интересно   карта мира   картография   старинные карты   факты   
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