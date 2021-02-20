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40 карт, которые откроют перед вами мир с неожиданной стороны

40 карт, которые откроют перед вами мир с неожиданной стороны (41 фото)

Автор:
20 февраля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: география   интересно   картография   карты   наша планета   необычно   удивительное рядом   факты   
7424
41
Эти необычные карты расскажут вам о мире многое, о чем вы и не догадывались!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: география   интересно   картография   карты   наша планета   необычно   удивительное рядом   факты   
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122
Евгений Машеров 3 часа назад
Карта под названием "Голубым нарисованы страны, как их изображают на картах, а синим - их реальные сравнительные размеры" - фейк. Он получен введением поправки на искажение проекции Меркатора дважды, не только для искажения по широте, но и по долготе. В результате площади северных стран уменьшились избыточно.
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360
esb18 14 минут назад
Пещера Крубера с августа 2017 года считается второй по глубине. Первая - пещера Веревкина в той же Абхазии.
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11k
поручик Ржевский 16 минут назад
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9k
portmen77 37 минут назад
О я я! Коммуниститик гангрена, я! Немецкий зольдатн хотеть принести цивилизация на восток.
Ведь ради этой картинки вся мишура?
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3k
bumtester 40 минут назад
Карта количество серверов на 1 млн человек
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3k
bumtester 44 минуты назад
Карта расслоения людей по доходам. Красный - большее количетсво доходов получают меньшее количество людей. Зеленый - доходы равномерны
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12k
Альф 57 bumtester 7 минут назад
Вот почему все узбеки в России
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3k
bumtester 48 минут назад
карта самых распространенных языков
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3k
bumtester 50 минут назад
Северная и южная корея. Фото из космоса ночью
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3k
bumtester 51 минуту назад
Карта распространения мессагеров
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3k
bumtester 52 минуты назад
карта левостороннего и правостороннего движения
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3k
bumtester 53 минуты назад
Вот еще карта показательная. Карта плотности населения в мире
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715
thor2006 58 минут назад
Комментарий к фото

забавно - Иберия и Албания на кавказе. Боспор (почти Босфор) - на Каспии.
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929
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
А я сейчас на такой карте англосакисов мочу
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11k
поручик Ржевский Геннадий Николаевич Казаков 19 минут назад
Мне другая карта нравиться...
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12k
Бляяяястяще! 2 часа назад
Не понял формулировку "Карта светового загрязнения Европы"

Это как?
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1k
Алексей Бляяяястяще! Час назад
Засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, мешая проведению астрономических наблюдений и изменяя биоритмы живых существ. Иногда это явление также называют световым смогом.
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12k
Бляяяястяще! Алексей Час назад
очень специфичная формулировка для широкой аудитории)))
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8k
Александр 2 часа назад
Система дорог, построенной Римской империи, впечатлила
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1k
О.Бендер 2 часа назад
А я думаю приблизительно так ...
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108
Osip 3 часа назад
Я понимаю, что с запада на восток размер искажен. А с севера то на юг зачем территории сморщили?
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3k
bumtester Osip 55 минут назад
Так шарик как иначе на плоскость натянуть?
запад-восток как раз особо не искажается.
А вот чем ближе к полюсам тем сильнее растягивать приходится
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35
Андрей Osip Полчаса назад
Это потому что здесь приведена проекция Меркатора, в которой не искажаются углы. В России она менее известна, используется только для морских карт. Нам более привычна школьная карта, на которой Земля изображается в виде двух кругов.
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6k
Славон 3 часа назад
Познавательно, спасибо, про железные дороги Исландии странно.
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12k
Toxictofa Славон 3 часа назад
Я предполагаю, что уменьшение жд дорог прямо пропорционально увеличению автотранспорта.
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122
Евгений Машеров Славон 2 часа назад
Ирландии. В Исландии вообще нет железных дорог. Только морской и автотранспорт.
А в Ирландии 1920 это максимум их развития, после чего началась конкуренция с автотранспортом, кое-что было разрушено в ходе гражданской войны 1922-1923 гг., многие были закрыты, как убыточные, по приказу Эамона де Валера в 1930е, сократилось сообщение между Ирландией и Северной Ирландией, в 1950е и 1960е инвестиций не было, так что продолжали сокращать (отчасти способствовало то, что колея шириной 1600мм, шире не только общеевропейской "стефенсоновской", но и российской, так что сложнее с локомотивами и вагонами), только в 1990е началось обновление парка и реконструкция линий (электрификация, перестройка станционных зданий и даже построено 7.5 км новой дороги)
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6k
Славон Евгений Машеров 2 часа назад
ясно, спасибо, теперь знаю
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14k
ВОВЧЕГ 3 часа назад
Карту уничтожения лесов в России в студию!
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11k
поручик Ржевский ВОВЧЕГ 10 минут назад
Карта пожаров на 24.07.2019.
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7k
Профессор Преображенский 3 часа назад
Интересно
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