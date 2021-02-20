40 карт, которые откроют перед вами мир с неожиданной стороны

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Эти необычные карты расскажут вам о мире многое, о чем вы и не догадывались!
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Голубым нарисованы страны, как их изображают на картах, а синим - их реальные сравнительные размеры
Самый прямой маршрут из Макаллена, Техас, до Бангкока: если лететь по нему, над морем пройдет лишь около 70 километров трассы
Олимпус Монс, самый большой вулкан в Солнечной системе, расположенный на Марсе, - в сравнении со штатом Аризона
Карта пещеры Крубера-Воронья в Абхазии - самой глубокой пещерной системы мира глубиной 2191 метра
Оказывается, путь от Мальме до Абиско - с одного конца Швеции до другого - длиннее, чем путь от Мальме до Рима, проходящий через пять стран
Религиозная карта Германии: красный - католики, синий - протестанты, черный - атеисты или иное. Желтая линия - граница Западной и Восточной Германии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ведь ради этой картинки вся мишура?
забавно - Иберия и Албания на кавказе. Боспор (почти Босфор) - на Каспии.
Это как?
запад-восток как раз особо не искажается.
А вот чем ближе к полюсам тем сильнее растягивать приходится
А в Ирландии 1920 это максимум их развития, после чего началась конкуренция с автотранспортом, кое-что было разрушено в ходе гражданской войны 1922-1923 гг., многие были закрыты, как убыточные, по приказу Эамона де Валера в 1930е, сократилось сообщение между Ирландией и Северной Ирландией, в 1950е и 1960е инвестиций не было, так что продолжали сокращать (отчасти способствовало то, что колея шириной 1600мм, шире не только общеевропейской "стефенсоновской", но и российской, так что сложнее с локомотивами и вагонами), только в 1990е началось обновление парка и реконструкция линий (электрификация, перестройка станционных зданий и даже построено 7.5 км новой дороги)