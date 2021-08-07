Почему на Кубе в окна не ставят стекла





Куба уже долгое время является одной из самых популярных стран для смелых и опытных путешественников. Туда едут затем, чтобы окунуться в местную, столь экзотическую для нас культуру, наслаждаться бризом и океанскими водами, яркими одеждами и характерами кубинцев, а также наблюдать чудную архитектуру, представленную ветхими домиками, и каждый — считай полностью без стекол в окнах.





Дорогое удовольствие

Довольно весомой причиной отсутствия стекол в окнах является их цена. Кубинцы — народ небогатый, а подобные строительные материалы стоят там больших денег. Большая часть местных жителей живет либо за счет государства, либо за счет приезжих туристов. Много зарабатывать там можно только работая в сфере развлечений или же в медицине, да и на это тоже особо не разживешься. Кстати, о том, почему финны ставят ванны на пастбищах, а не в помещениях, мы писали ранее.

Знойный климат

Дни на Кубе очень жаркие, средняя температура в самые прохладные месяцы достигает +25°С, а в самые морозные дни можно наблюдать температурный минимум в +15°С. Из-за близости к большой воде в помещениях стоит высокая влажность, что требует частых проветриваний. Так как кондиционер себе могут позволить немногие, то бризу позволяют проникать в дома, отчего погодные условия становятся хоть относительно сносными.

Частые бури

На Кубе часто бушуют сильные ветра, которые представляют опасность для здоровья и жизни местных. Их мощь достигает такой силы, что застекленные окна попросту не выдерживают напора. Путешественникам следует быть внимательными в сезон ураганов, который начинается со средины лета и длится до конца осени. В это время лучше отказаться от путешествий в этой стране. Те жители, у которых еще на окнах осталось стекло, оклеивают его накрест скотчем или другим прочным материалов, который, в случае, если стекла выбьет ветром, не позволит обломкам разлететься и кого-нибудь поранить.

Низкая преступность

Кубинцы не боятся, что их кто-то ограбит. Хоть они и могут воровать у приезжих, но у своих этого делать не рискуют. Местные уверены, что за любое нарушение законов их в любом случае найдут, а наказание — неизбежно. Крупные преступления — там большая редкость, которую не могут забыть долгое время.



