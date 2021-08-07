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Почему на Кубе в окна не ставят стекла

Почему на Кубе в окна не ставят стекла (5 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   куба   окна   стекла   факты   фото   
855
5

Вместо них кубинцы устанавливают специальные жалюзи либо же ставни, а зачем они это делают, расскажу ниже.

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Метки: в мире   интересно   куба   окна   стекла   факты   фото   
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Горец Ю Час назад
Ну-ну..
Решетки на третьем этажи демонстрируют низкий уровень преступности
Стекольный завод на Кубе есть или везут морем?
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−6
Zlaja ptica 38 минут назад
Низкая преступность
Кубинцы не боятся, что их кто-то ограбит

И как иллюстрация - последнее фото с решетками на окнах и дверях.
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5k
schmubu 58 минут назад
вопрос был интересный, ответ - слабенький, хотя и очевидный. тема не раскрыта.
пробуй ещё...
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