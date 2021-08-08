6 фактов, разрушающих стереотипы о чудовищной антисанитарии в Средние века

Считается, что люди тогда совершенно не мылись и от них ужасно пахло, особенно от крестьян. Хотя и монархи недалеко ушли - например, есть исторические записи, подтверждающие, что королева Кастилии Изабелла мылась всего два раза в жизни - в день своего рождения и в день, когда вышла замуж за Фердинанда Арагонского. Но кто сказал, что все остальные поступали так же?



Вопреки распространенному мнению, средневековые врачи часто подчеркивали пользу купания. Они считали, что купание может предотвратить и вылечить различные болезни. Например, ночное купание считалось популярным лекарством от простуды в период позднего средневековья. Единственный раз, когда средневековые врачи предостерегали от регулярного купания, - это во время чумы. Они считали, что нагревание тела открывает поры для болезней и поэтому в бане болезни легче распространяются.



Сложно сказать, следовали ли люди того времени указаниям врачей. Проточной воды не было, поэтому набрать где-то ведра воды и принести домой было той еще задачкой, не каждому под силу. Поэтому большинство людей не мылись каждый божий день. Но при этом у них были бани. Средневековые бани не были банями в современном смысле этого слова, они были фактически ближе к душевым, ведь гораздо проще нагреть кувшин с водой и облиться ею, чем натаскать и нагреть целую ванну воды. Поскольку в средние века большая часть населения занималась тяжелым физическим трудом, им явно приходилось регулярно ополаскиваться, чтобы смыть с себя пот и грязь.