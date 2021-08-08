6 фактов, разрушающих стереотипы о чудовищной антисанитарии в Средние века

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Распространенное мнение о людях, живших в средние века, заключается в том, что они жили в жуткой антисанитарии. Однако эти представления не совсем верны. Вот несколько фактов, рассказывающих о том, как обстояли дела с уборкой и личной гигиеной в те отдаленные времена.
Так мылись они или нет? Насколько это было распространено?
Считается, что люди тогда совершенно не мылись и от них ужасно пахло, особенно от крестьян. Хотя и монархи недалеко ушли - например, есть исторические записи, подтверждающие, что королева Кастилии Изабелла мылась всего два раза в жизни - в день своего рождения и в день, когда вышла замуж за Фердинанда Арагонского. Но кто сказал, что все остальные поступали так же?
Вопреки распространенному мнению, средневековые врачи часто подчеркивали пользу купания. Они считали, что купание может предотвратить и вылечить различные болезни. Например, ночное купание считалось популярным лекарством от простуды в период позднего средневековья. Единственный раз, когда средневековые врачи предостерегали от регулярного купания, - это во время чумы. Они считали, что нагревание тела открывает поры для болезней и поэтому в бане болезни легче распространяются.
Сложно сказать, следовали ли люди того времени указаниям врачей. Проточной воды не было, поэтому набрать где-то ведра воды и принести домой было той еще задачкой, не каждому под силу. Поэтому большинство людей не мылись каждый божий день. Но при этом у них были бани. Средневековые бани не были банями в современном смысле этого слова, они были фактически ближе к душевым, ведь гораздо проще нагреть кувшин с водой и облиться ею, чем натаскать и нагреть целую ванну воды. Поскольку в средние века большая часть населения занималась тяжелым физическим трудом, им явно приходилось регулярно ополаскиваться, чтобы смыть с себя пот и грязь.
Вопреки распространенному мнению, средневековые врачи часто подчеркивали пользу купания. Они считали, что купание может предотвратить и вылечить различные болезни. Например, ночное купание считалось популярным лекарством от простуды в период позднего средневековья. Единственный раз, когда средневековые врачи предостерегали от регулярного купания, - это во время чумы. Они считали, что нагревание тела открывает поры для болезней и поэтому в бане болезни легче распространяются.
Сложно сказать, следовали ли люди того времени указаниям врачей. Проточной воды не было, поэтому набрать где-то ведра воды и принести домой было той еще задачкой, не каждому под силу. Поэтому большинство людей не мылись каждый божий день. Но при этом у них были бани. Средневековые бани не были банями в современном смысле этого слова, они были фактически ближе к душевым, ведь гораздо проще нагреть кувшин с водой и облиться ею, чем натаскать и нагреть целую ванну воды. Поскольку в средние века большая часть населения занималась тяжелым физическим трудом, им явно приходилось регулярно ополаскиваться, чтобы смыть с себя пот и грязь.
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А что с зубами?
Первая современная зубная щетка была произведена серийно лишь в 1780 году, поэтому людям Средневековья приходилось как-то справляться своими силами, когда дело касалось гигиены полости рта. Еще один распространенный стереотип заключается в том, что у всех крестьян в средние века были гнилые зубы (или вообще не было половины зубов).
Археологические исследования показывают, что в среднем 20% зубов Средневековья имели кариес. Это не так уж много. Для сравнения: в некоторых популяциях начала 20-го века были повреждены 90% зубов. Основная причина увеличения числа случаев кариеса к началу 20 века - импорт сахара. А в стандартный рацион Средневековья сахар не входил.
Однако более распространенной стоматологической проблемой для людей того времени был не кариес, а износ. Регулярное употребление более жестких продуктов, таких как хлеб из каменного помола, приводило к истончению и стиранию зубов.
Археологические исследования показывают, что в среднем 20% зубов Средневековья имели кариес. Это не так уж много. Для сравнения: в некоторых популяциях начала 20-го века были повреждены 90% зубов. Основная причина увеличения числа случаев кариеса к началу 20 века - импорт сахара. А в стандартный рацион Средневековья сахар не входил.
Однако более распространенной стоматологической проблемой для людей того времени был не кариес, а износ. Регулярное употребление более жестких продуктов, таких как хлеб из каменного помола, приводило к истончению и стиранию зубов.
Существующие данные свидетельствуют о том, что люди Средневековья шли на многое, чтобы иметь чистый и здоровый рот. Чтобы почистить зубы, они натирали зубы и десны грубым полотном. Вот такие у них были зубные щетки. Также были обнаружены рецепты различных паст и порошков для гигиены полости рта и отбеливания зубов.
Самая большая проблема, с которой сталкивались люди в Средние века, заключалась в том, что когда у них возникали стоматологические проблемы, то решение их было одно - удаление зуба. Без анестезии. Состоятельные люди могли себе позволить зубные протезы из коровьей кости или даже человеческих зубов, а бедняки так и ходили, зияя дырками во рту (а куда деваться?).
Самая большая проблема, с которой сталкивались люди в Средние века, заключалась в том, что когда у них возникали стоматологические проблемы, то решение их было одно - удаление зуба. Без анестезии. Состоятельные люди могли себе позволить зубные протезы из коровьей кости или даже человеческих зубов, а бедняки так и ходили, зияя дырками во рту (а куда деваться?).
Из чего делали кровати?
Кровать была очень важным предметом мебели в средневековом доме, так же, как и сегодня. Однако, если человек не принадлежал к знати, его постель обычно делали из соломы. Ну и с соломенными постелями, конечно, были некоторые проблемы - в первую очередь тогда, когда солому редко меняли. Старая солома становилась рассадником блох и вшей, что логично. Но даже соломенные тюфяки при желании можно было обновлять и держать в относительном порядке.
А руки-то мыли? Или нет?
Мытье рук стало особенно популярно во время пандемии COVID-19, но было ли это так распространено в Средние века? И да, и нет. Это во многом зависело от социального класса. Если вы относились к "цивилизованной" части населения - знати, монашеству в монастырях, то вы начинали и заканчивали прием пищи мытьем рук. На входе в обеденный зал обязательно стояли кувшины с водой, чтобы можно было ополоснуть руки на входе и выходе.
Если же вы принадлежали к более низкому сословию, то рук вы, скорее всего, не мыли. У вас просто не было такого же легкого доступа к воде, как у знати, и никто вам не прислуживал. Проблема заключалась в том, что большинство людей ели руками, которые были грязными из-за работы на улице, посещения туалета или работы с животными. В результате многие люди заболевали из-за заражения пищи микробами на руках.
Если же вы принадлежали к более низкому сословию, то рук вы, скорее всего, не мыли. У вас просто не было такого же легкого доступа к воде, как у знати, и никто вам не прислуживал. Проблема заключалась в том, что большинство людей ели руками, которые были грязными из-за работы на улице, посещения туалета или работы с животными. В результате многие люди заболевали из-за заражения пищи микробами на руках.
Как использовали мочу?
Очевидно, что у средневековых людей не было стиральных машин и стирального порошка. Так что им пришлось проявить изобретательность. Обычно они стирали свою одежду и постельное белье в тазу, бочке, ванне, ну или в реке или ручье, если у них не было ванны.
Секретным ингредиентом, обеспечивающим чистоту одежды, была моча - да-да, она самая. Чтобы вывести пятна с одежды, обычно смешивали золу, зеленый виноград и мочу. Моча выделяет аммиак, который помогает удалять пятна, но, конечно же, не добавляет одежде приятного запаха.
Секретным ингредиентом, обеспечивающим чистоту одежды, была моча - да-да, она самая. Чтобы вывести пятна с одежды, обычно смешивали золу, зеленый виноград и мочу. Моча выделяет аммиак, который помогает удалять пятна, но, конечно же, не добавляет одежде приятного запаха.
Убирали ли грязь с городских улиц?
В те времена у людей не было туалетов, а чаще всего были ночные горшки (вазы). Когда эти ночные горшки нужно было опорожнить, было обычной практикой просто выливать их содержимое прямо на улицу, в проходы между домами. Это означало, что улицы конкретно пованивали в любой день, но когда шел дождь и канавы переполнялись водой, все становилось намного хуже.
Однако и в те времена существовали городские уборщики, которые разгребали отходы и мусор с улиц. Их работу не назовешь приятной - нужно было чем-то затыкать нос, чтобы не задохнуться. Поэтому они набивали мешки цветами и ароматными травами и прикрывали ими лицо, чтобы иметь возможность делать свое дело.
Однако и в те времена существовали городские уборщики, которые разгребали отходы и мусор с улиц. Их работу не назовешь приятной - нужно было чем-то затыкать нос, чтобы не задохнуться. Поэтому они набивали мешки цветами и ароматными травами и прикрывали ими лицо, чтобы иметь возможность делать свое дело.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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