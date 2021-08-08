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6 фактов, разрушающих стереотипы о чудовищной антисанитарии в Средние века

6 фактов, разрушающих стереотипы о чудовищной антисанитарии в Средние века (8 фото)

Автор:
08 августа 2021 13:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: Гигиена в средние века   антисанитария   гигиена   средневековье   средние века   стереотипы   типичное средневековье   факты   
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Распространенное мнение о людях, живших в средние века, заключается в том, что они жили в жуткой антисанитарии. Однако эти представления не совсем верны. Вот несколько фактов, рассказывающих о том, как обстояли дела с уборкой и личной гигиеной в те отдаленные времена.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гигиена в средние века   антисанитария   гигиена   средневековье   средние века   стереотипы   типичное средневековье   факты   
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8  комментариев
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28k
Антон Час назад
Глупо считать, что люди, жившие по берегам рек и озёр не мылись в них.
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17k
Олег 20 минут назад
Тушенкина против историков медиевистов... Небывалое противостояние! Хоть какие то ссылки бы дала, Ева...
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295k
Booharik 41 минуту назад
Мылись в европейских странах, мылись, но как в старом анекдоте про чукчей:
- Вот вы, оленеводы, много времени проводите вдалеке от людей. Как вы соблюдаете гигиену?
- Кого соблюдаем?
- Гигиену. Моетесь как?
- В речке моемся, однако.
- Ну, это, видимо летом. А зимой как?
- А сколько той зимы, однако?
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402
Елена Букреева Час назад
Славяне мылись чаще, потому что у них было в достатке дров и воды. И питались лучше, судя по тому, что оставили в своих заметках иностранные путешественники.
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9k
MakDag Час назад
И какие стереотипы здесь разрушены?
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