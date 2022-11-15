Нетипичное Средневековье: колоритные детали одной из самых Тёмных эпох

Носы набивали мхом, чтобы они держали форму и демонстрировали статус владельца. Всё это дошло до того, что мужчины начали соревноваться в размере пуленов настолько, что пришлось издавать закон, ограничивающий длину обуви.

У известного нам слова «гардероб» французское происхождение. Появилось оно от garde de robes, что переводится как «защитник одежды». В средневековых замках гардеробом называли туалеты, в которых и подвешивали одежду, так как считали, что аммиачное амбре защитят вещи от моли и блох.