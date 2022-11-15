Нетипичное Средневековье: колоритные детали одной из самых Тёмных эпох

Несмотря на то, что про Средневековье наслышаны все, в этой эпохе ещё хватает неизведанных колоритных деталей, достойных внимания. И вот лишь малая часть весьма небанальных фактов.
В 14-15 веках европейские мужчины популяризовали такую обувь как пулены. Они представляли собой кожаную и бархатную обувь с длинными носами. Причём настолько длинными, что иногда приходилось привязывать их к голеням, чтобы была возможность ходить.
Носы набивали мхом, чтобы они держали форму и демонстрировали статус владельца. Всё это дошло до того, что мужчины начали соревноваться в размере пуленов настолько, что пришлось издавать закон, ограничивающий длину обуви.
У известного нам слова «гардероб» французское происхождение. Появилось оно от garde de robes, что переводится как «защитник одежды». В средневековых замках гардеробом называли туалеты, в которых и подвешивали одежду, так как считали, что аммиачное амбре защитят вещи от моли и блох.
Так что неудивительно, что и в качестве порошка тогда использовали урину. Всё из-за того же аммиака, который устранял жир и грязь.
Сегодня обилием специй уже никого не удивишь, однако раньше они были непозволительной роскошью из-за своей дороговизны. Например, обычный чёрный перец ценился, как золотой слиток. Некоторые даже копили его, а после отправляли на благотворительность.
Не секрет, что в Средние века люди верили в мифических существ, которых описывали и изображали в различных бестиариях. Но встречались там и обычные животные, которых относили к добру или злу. Правда, некоторых из них жители той эпохи отображали весьма причудливо.
Так, например, там можно было встретить бонакона или же, проще говоря, животное, напоминающее быка, которое метает во врагов обжигающий навоз.
К слову, отношения к животным было особым, ведь их могли судить за преступления. Чаще всего привлекали к ответственности свиней, но бывали случаи, когда обвинение вешали на мышей или насекомых, например, за съеденный урожай. Животным даже предоставляли адвокатов, которые иногда успешно отстаивали интересы «ответчиков».
Так, в 16 веке адвокат Бартоломью Чессени выиграл суд против крыс, уничтоживших запасы ячменя, заявив, что они не могут явиться на заседание из-за боязни деревенских кошек.
До промышленной революции европейцы практиковали «двухфазный сон». С наступлением темноты люди засыпали на 2-3 часа, затем просыпались для выполнения домашних дел, а после ложились спать уже до утра.
Сегодня нет ничего удивительного в том, чтобы есть вилкой, однако раньше этот столовый прибор считали аморальным и негигиеничным. В 10 столетии вилки использовали на Ближнем Востоке и в Византии. В 1004 году византийская императрица привезла их в Италию, шокировав венецианских дожей, привыкших есть руками. На 400 лет они объявили вилки «орудием дьявола».
Ну и закончим футболом, которым также увлекались в Средние века. Правда, выглядел он далеко не так, каким мы его привыкли видеть. В качестве мяча использовали надутый свиной пузырь, судей не было, а количество игроков не было ограничено. Но и на такую игру всегда хватало желающих посмотреть. Однако из-за суеты и криков футбольные матчи постоянно запрещали, чего нельзя сказать о стрельбе из лука, которая была обязательной для всех.
Источник:
АНТИФИШКИ
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