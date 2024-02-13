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Что такое «одна звезда за гигиену» в понимании британских инспекторов общепита

Что такое «одна звезда за гигиену» в понимании британских инспекторов общепита

Автор:
13 февраля 2024 15:15
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Великобритания   антисанитария   гигиена   забегаловка   инспекция   общепит   проверка   санитария и гигиена   
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В городе Лидс (Йоркшир, Великобритания) нашли китайскую забегаловку, которая нарушает принятые санитарно-гигиенические нормы. Инспекторы поставили этому заведению общественного питания одну звезду — за грязь и общее захламление. Что же они там увидели?

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Однозвездочный рейтинг гигиены в целом означает, что заведению общепита требуется серьезное улучшение. Гигиеническая обработка продуктов была признана удовлетворительной, а вот над чистотой и состоянием помещения инспекторы рекомендовали поработать.






Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   антисанитария   гигиена   забегаловка   инспекция   общепит   проверка   санитария и гигиена   
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7  комментариев
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58k
Мойша 2 часа назад
Ну, бритиша, по оценкам самих европейцев, являются самыми грязнулями Европы.
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1k
Eugene 17 минут назад
Никуя!!! Это еще очень даже чисто.
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6k
Нуи Хусим Полчаса назад
Думаю владельцы - индусы, работают там тоже индусы и кормят там, в основном, индусов... родная среда обитания.
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54
Петр 56 минут назад
Обычная чайхона.
В чем проблемы?
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
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Damvrot Hohlam Час назад
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