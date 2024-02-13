Что такое «одна звезда за гигиену» в понимании британских инспекторов общепита

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В городе Лидс (Йоркшир, Великобритания) нашли китайскую забегаловку, которая нарушает принятые санитарно-гигиенические нормы. Инспекторы поставили этому заведению общественного питания одну звезду — за грязь и общее захламление. Что же они там увидели?
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Однозвездочный рейтинг гигиены в целом означает, что заведению общепита требуется серьезное улучшение. Гигиеническая обработка продуктов была признана удовлетворительной, а вот над чистотой и состоянием помещения инспекторы рекомендовали поработать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Великобритания антисанитария гигиена забегаловка инспекция общепит проверка санитария и гигиена
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