Почему в Средневековье замки захватывали, а не обходили?

В эпоху Средневековья содержать многочисленное профессиональное войско стало финансово невозможно, поэтому роль защитников на себя примерило дворянство. Неудивительно, что уровень подготовки привилегированного сословия и римских воинов сильно отличался. Основной доход феодалы получали от натурального хозяйства, которое велось на подаренных властью землях, за что они должны были верно служить Королю. Чтобы за время отсутствия хозяина поместье не пришло в упадок или не пострадало от набегов захватчиков, правители фиксировали время службы. Т.е. воин принимал участие в военных кампаниях ограниченное количество дней, а находясь в так называемом «отпуске», возвращался на свои земли. Так после неудачного штурма замки атакующего феодала подвергались ответному нападению со стороны защищавшегося. Поэтому в целях будущей безопасности важно было добиться полного поражения противника или нанести ему как можно больший урон.

Неприступная крепость имела военно-оборонительное значение и служила главным центром управления подконтрольной территории, а также торговли. Запас провианта и источник воды помогал ее обитателям выдерживать долгую осаду. Обходить ее и двигаться дальше было бессмысленно, ведь основная военная мощь оставалась за толстыми стенами укрепления. В таком случае агрессор подставлял врагу свой тыл. Закрывшиеся в замке рыцари могли в любой момент нагнать неприятеля и захватить их обозы с провиантом, тем самым изморив атакующие войска.

Также было опасно оставлять в живых обороняющихся воинов, так как они представляли опасность для возвращавшегося на родные земли каравана с награбленными трофеями. Поэтому атакующее войско старалось не только завоевать замок, но и погубить всех его обитателей.

Целью тактики осады было уберечь своих людей от лобовой атаки и не дать противнику позвать подкрепление, а после полной капитуляции захватить богатства замка и рабов.

Примеры осады в истории

Сегодня многие замки Европы находятся в запустении не только по причине своего многолетнего существования. Во времена, когда они являлись ареной боев, их целенаправленно и умело разрушали со всем мастерством военного искусства. В ход шли все возможные тактики.

О прочности и надежности каменных укреплений можно судить по историческим примерам. Так английский замок Одигем, подвергшийся осаде в 1216 году, выдержал две недели осадного положения благодаря защите всего трех рыцарей и десяти латников.