FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 866 постов • 205 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Почему в Средневековье замки захватывали, а не обходили?

Почему в Средневековье замки захватывали, а не обходили? (3 фото)

Автор:
22 июля 2021 09:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: замки   захват   интересно   крепость   познавательно   средневековье   факты   фото   
390
3

А ведь стены монументальных укреплений европейских феодалов были свидетелями многих кровопролитных сражений.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: замки   захват   интересно   крепость   познавательно   средневековье   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Hallo FreeSpace 58 минут назад
Автор, ты в серьёз задался этим вопросом ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 53 минуты назад
просто кроме как в тех замках, больше нигде ничего не было ценного. толку от крестьянских хижин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Всё кончено». Как живут вдова и дочь Сергея Бодрова после его гибели (12 фото) «Всё кончено». Как живут вдова и дочь Сергея Бодрова после его гибели (12 фото) За что на самом деле страну назвали Гондурасом За что на самом деле страну назвали Гондурасом Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт Почему у канистры три ручки Почему у канистры три ручки Удивительная история Милунки Савич Удивительная история Милунки Савич Постройки древности, существование которых сложно объяснить с логической точки зрения Постройки древности, существование которых сложно объяснить с логической точки зрения
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1217760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу
0
19
Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу
Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет
1
249
Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет
﻿
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#история#автомир#прикол#прикольные#истории#приколы#авто аварии
#фото#животные#картинки#автомобили#интересное#аварии#подборка#комментарии#собаки#спорт
#факты#Россия#ynews#СССР#дтп#новости#в мире#космос#фотографии#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться