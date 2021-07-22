Почему в Средневековье замки захватывали, а не обходили?

А ведь стены монументальных укреплений европейских феодалов были свидетелями многих кровопролитных сражений.
В современных фильмах кинематограф излишне романтизирует тему Средневековья. Благородные рыцари, крестовые походы, святая инквизиция и, конечно же, неприступные замки. А ведь стены монументальных укреплений европейских феодалов были свидетелями многих кровопролитных сражений. Подвиги воинов древних цивилизаций восхищают, потому что кажутся почти невозможными.
Но стоило ли предпринимать такие колоссальные усилия, если можно было просто обойти крепость?
Причины штурма замковых укреплений
Вспомним поговорку — «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет»? Так вот это совсем не тот случай. В эпоху средневековья захват территории врага непременно начинался с осады замковых укреплений. Начиная с XIII века, победой в бою считался успешный штурм, в результате которого противник получал тактическое преимущество. Для строительства крепости выбирали высокий холм, откуда открывался полный обзор прилегающих территорий. Вокруг ее стен обустраивали ров с высоким валом. Укрывшись за стенами крепости, можно было перегруппировывать войска, ощущая себя в некоторой безопасности.
К примеру, римские легионеры демонстрировали совершенно иную стратегию. Благодаря мужеству и блестящей физической подготовке воинов, экономика Древнего Рима могла позволить существенные траты на их обучение и содержание. Легионеры нападали на соседние государства, порабощали их жителей и присваивали накопленные поверженным противником богатства. Поскольку результаты таких походов лишь усиливали могущество казны, великая Римская Империя полностью обеспечивала их и не обязывала вести хозяйство.
В эпоху Средневековья содержать многочисленное профессиональное войско стало финансово невозможно, поэтому роль защитников на себя примерило дворянство. Неудивительно, что уровень подготовки привилегированного сословия и римских воинов сильно отличался. Основной доход феодалы получали от натурального хозяйства, которое велось на подаренных властью землях, за что они должны были верно служить Королю. Чтобы за время отсутствия хозяина поместье не пришло в упадок или не пострадало от набегов захватчиков, правители фиксировали время службы. Т.е. воин принимал участие в военных кампаниях ограниченное количество дней, а находясь в так называемом «отпуске», возвращался на свои земли. Так после неудачного штурма замки атакующего феодала подвергались ответному нападению со стороны защищавшегося. Поэтому в целях будущей безопасности важно было добиться полного поражения противника или нанести ему как можно больший урон.
Неприступная крепость имела военно-оборонительное значение и служила главным центром управления подконтрольной территории, а также торговли. Запас провианта и источник воды помогал ее обитателям выдерживать долгую осаду. Обходить ее и двигаться дальше было бессмысленно, ведь основная военная мощь оставалась за толстыми стенами укрепления. В таком случае агрессор подставлял врагу свой тыл. Закрывшиеся в замке рыцари могли в любой момент нагнать неприятеля и захватить их обозы с провиантом, тем самым изморив атакующие войска.
Также было опасно оставлять в живых обороняющихся воинов, так как они представляли опасность для возвращавшегося на родные земли каравана с награбленными трофеями. Поэтому атакующее войско старалось не только завоевать замок, но и погубить всех его обитателей.
Целью тактики осады было уберечь своих людей от лобовой атаки и не дать противнику позвать подкрепление, а после полной капитуляции захватить богатства замка и рабов.
Примеры осады в истории
Сегодня многие замки Европы находятся в запустении не только по причине своего многолетнего существования. Во времена, когда они являлись ареной боев, их целенаправленно и умело разрушали со всем мастерством военного искусства. В ход шли все возможные тактики.
О прочности и надежности каменных укреплений можно судить по историческим примерам. Так английский замок Одигем, подвергшийся осаде в 1216 году, выдержал две недели осадного положения благодаря защите всего трех рыцарей и десяти латников.
Замок Шато-Гайар, построенный Ричардом Львиное Сердце на берегу Сены, в 1203 году подвергся нападению короля Франции Филиппа во время активного завоевания Нормандии. На то, чтобы завладеть укреплением, французы потратили больше полгода и сделали это весьма необычным способом. В начале своей кампании войско Филиппа захватило соседнюю крепость для обстрела величественного замка метательными снарядами, а затем с помощью подкопа прошло два первых круга деревянных оборонительных стен. Оказавшись внутри двора, воины пробрались в часовню замка через неохраняемый туалет. Коварный маневр решил судьбу сражения.
Стратегическое значение замков было столь велико, что обходить их стороной для завоевателей было просто невозможно.
Источник:
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