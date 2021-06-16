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Удивительные факты о средневековых замках

Удивительные факты о средневековых замках (11 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: загадки   замки   интересно   история   средние века   тайны   устройство замка   факты   
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Средневековые замки пленяют и завораживают не только своей красотой, но и своей таинственностью. Они хранят немало секретов, некоторые из которых мы сейчас раскроем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: загадки   замки   интересно   история   средние века   тайны   устройство замка   факты   
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bigkoss Полчаса назад
Если подниматься по той лестнице, что на картинке, правая рука никуда упираться не будет
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