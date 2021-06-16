Удивительные факты о средневековых замках

Изначально замки строились для военных и государственных нужд. В эпоху Возрождения члены королевской семьи и знать начали строить их как дома для удовольствий, похожие на современные загородные виллы. Они стали символом богатства, но прежде чем построить замок, нужно было получить разрешение от правящего монарха. Первоначально они были дешевыми и простыми в строительстве, поскольку были сделаны из земли и дерева, но цена резко возросла, когда все поняли, что камень и строительный раствор обеспечат лучшую защиту от нападений. Повышенная стоимость была связана с ценой на камень, его добычей, транспортировкой и кропотливой работой строителей. Замок строился около 10 лет, и это были только начальные вложения. Потом его нужно было поддерживать в состоянии готовности к обороне, а это тоже стоило немало - иногда поддержание замка отнимало до 40 процентов доходов землевладельца.