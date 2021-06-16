Удивительные факты о средневековых замках

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Средневековые замки пленяют и завораживают не только своей красотой, но и своей таинственностью. Они хранят немало секретов, некоторые из которых мы сейчас раскроем.
Спиральные лестницы - для обороны
Винтовые лестницы - одна из самых известных особенностей средневековых замков. В сказках принцы поднимаются по ним на башню, чтобы спасти своих принцесс. Но на самом деле они служили более прозаической и несравненно более важной цели: эти лестницы поднимаются по часовой стрелке, а это значит, что любой, кто поднимается по ним, будет обращен правой рукой к стене. Стена не позволит свободно двигать рукой, а значит, и орудовать мечом. Таким образом, у тех, кто защищал замок, было преимущество, так как они смотрели в противоположную сторону, и их правые руки были свободны.
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Ужасы замкового рва
Рвы окружают снаружи многие замки. Они не позволяют никому подойти к парадным воротам: для перехода обычно требовался подъемный мост. Это была неплохая защита от врагов, тем более, мост не позволял осаждающим прокладывать туннели под стеной - ведь никто не захочет тонуть в туннеле, полном грязи. Переходить ров вброд тем более никто не хотел - ведь именно в него сливались из замка отходы человеческой жизнедеятельности. Ров не только был грязным, но и издавал прогорклый запах.
Опасная уборная
Поход в уборную в замке был целым приключением. Уборных было несколько, и они представляли собой крошечные комнаты, выступающие из первого этажа, часто на холодной и ветреной северной стороне. Туалеты - они назывались "гардеробами" - были довольно простыми: их делали из досок, поддерживаемых камнем с вырезанной в ней дырой. Но это не самое странное. Их называли гардеробами, потому что они также служили гардеробом для людей! Там держали костюмы знати, поскольку считалось, что запах будет отгонять насекомых и не даст им повредить изысканные наряды.
Защита сверху
От уборных снаружи с непривычки непросто отличить машикули - вид бойниц, предназначенных для сбрасывания врагам на головы камней и других импровизированных орудий. Возникнув на Ближнем Востоке, машикули были перенесены в Европу во время крестовых походов и стали неотъемлемой частью конструкции крепости. Чаще всего они использовались во французских замках. Машикули использовались для нападения на врагов сверху. Закрытая дыра в полу позволяла солдатам сбрасывать валуны и лить на наступавших кипящую воду и масло.
Все для обороны
Те, кто посещал средневековые замки, наверняка заметили, что на некоторых внешних стенах есть неровные участки с выступающими камнями и деревянными балками. Первоначально считалось, что они служат декоративным целям или являются результатом нехватки средств на строительство. Однако они нужны были для оборонительных целей. Эти бугорчатые камни нужны были для защиты замка от ударов катапульты, они поглощали и распределяли силу. удара Благодаря этому стены не рушились от натиска неприятеля.
Тайный ход
Помимо главных ворот, был в замке и тайный ход. Только избранные люди в замке знали о сего существовании. Секретность требовалась, чтобы обеспечить безопасность крепости.
Еще один путь
Помимо тайного хода для своих, в замке существовал еще один - ход для вылазок солдат во время осадок. О нем знали очень немногие. Использование этгого хода давало солдатам свободу маневра и помогало сеять страх и панику во вражеских рядах, тайно пробираясь в самый центр вражеского расположения.
Цена замка
Изначально замки строились для военных и государственных нужд. В эпоху Возрождения члены королевской семьи и знать начали строить их как дома для удовольствий, похожие на современные загородные виллы. Они стали символом богатства, но прежде чем построить замок, нужно было получить разрешение от правящего монарха. Первоначально они были дешевыми и простыми в строительстве, поскольку были сделаны из земли и дерева, но цена резко возросла, когда все поняли, что камень и строительный раствор обеспечат лучшую защиту от нападений. Повышенная стоимость была связана с ценой на камень, его добычей, транспортировкой и кропотливой работой строителей. Замок строился около 10 лет, и это были только начальные вложения. Потом его нужно было поддерживать в состоянии готовности к обороне, а это тоже стоило немало - иногда поддержание замка отнимало до 40 процентов доходов землевладельца.
Защита колодцев
Колодец был одним из важнейших мест в замке. Это был основной источник воды для всех, кто находился в пределах крепости, поэтому защитники принимали меры, чтобы вода не высохла и не пала жертвой вражеского коварства. Чаще всего осаждающие, чтобы отравить воду, бросали в нее разлагающееся тело. Чтобы этого не случилось, сверху устанавливали решетки.
Путь в один конец
Собственные темницы для преступников и пленников существовали в любом замке. Темные и сырые, они стали кошмаром не века вперед. Пожалуй, самой страшной из них был ублиетт- в переводе с французского "забытый". Эти темницы были предшественницами современных одиночных камер. В такие камеры отправляли до конца жизни, и выход оттуда был принципиально не предусмотрен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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