Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности

Выпустив ещё пару неуспешных синглов, Колин Вирнкомб оказался без поддержки лейблов. Он был разорён и едва мог позволить себе разве что хлеб и молоко. Однажды, вернувшись из магазина, музыкант за 10 минут написал полную горькой иронии песню под названием "Прекрасная жизнь". В это время он переживал болезненный развод и болезнь матери.

Зато песня стала мировым хитом — и помогла музыканту выбраться из нищеты.

"Wonderful Life" была записана в ливерпульской студии за 300 фунтов, вышла на Ugly Man Records и достигла 72-го места в хит-параде. На Колина Вирнкомба обратила внимание солидная звукозаписывающая контора A&M. Был подписан контракт.

Первым хитом Black была "Sweettest Smile":