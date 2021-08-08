Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности

Эта гипнотическая баллада постоянно звучала на советских школьных танцах конца 1980-х. Никто не знал, кто такой Black, откуда он взялся, группа это или сольный исполнитель. Но магическая мелодия "Wonderful Life" завораживала. С ней связано немало романтичных моментов!
За хитом, покорившем всю Европу, стоял автор-исполнитель Колин Вирнкомб, уроженец Ливерпуля. Как и многие другие молодые люди в Англии конца 1970-х, он мечтал о музыкальной славе. Его первый сингл "Human Features" был подписан как Black, потому что Колин решил, что его фамилию никто не запомнит:
Выпустив ещё пару неуспешных синглов, Колин Вирнкомб оказался без поддержки лейблов. Он был разорён и едва мог позволить себе разве что хлеб и молоко. Однажды, вернувшись из магазина, музыкант за 10 минут написал полную горькой иронии песню под названием "Прекрасная жизнь". В это время он переживал болезненный развод и болезнь матери.
- Зато песня стала мировым хитом — и помогла музыканту выбраться из нищеты.
"Wonderful Life" была записана в ливерпульской студии за 300 фунтов, вышла на Ugly Man Records и достигла 72-го места в хит-параде. На Колина Вирнкомба обратила внимание солидная звукозаписывающая контора A&M. Был подписан контракт.
Первым хитом Black была "Sweettest Smile":
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А затем A&M переиздали и "Wonderful Life". Меланхоличная баллада достигла 8-го места в британском чарте и стала международным хитом. Дебютный альбом Black находился в хит-параде четыре месяца и разлетелся по миру тиражом в полтора миллиона экземпляров.
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Альбомы "Comedy" (1988) и "Black" (1991) не смогли повторить успех дебюта. Колин Вирнкомб не смог вписаться в шоу-бизнес, поскольку не стремился обрастать связями и провоцировать скандалы. В дальнейшем он выпустил ещё ряд пластинок, записал альбом "The Accused" (1999) под собственным именем, работал с южноафриканскими музыкантами в Йоханнесбурге, писал стихи и картины.
26 января 2016 года Колин Вирнкоумб скончался, не приходя в сознание после автокатастрофы, в которую он попал по пути в аэропорт города Корк.
Его последним прижизненным релизом стала "Wonderful Life" на каталанском языке, записанная для благотворительности на барселонском телевидении. Песня, написанная в момент отчаяния, помогла собрать на благие дела более £ 7 миллионов фунтов:
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