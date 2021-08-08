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Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности

Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности (2 фото + 3 видео)

Автор:
08 августа 2021 09:56
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: СССР   интересно   медляк   мелодия   музыка   песня   фото   хит   
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Эта гипнотическая баллада постоянно звучала на советских школьных танцах конца 1980-х. Никто не знал, кто такой Black, откуда он взялся, группа это или сольный исполнитель. Но магическая мелодия "Wonderful Life" завораживала. С ней связано немало романтичных моментов!

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Метки: СССР   интересно   медляк   мелодия   музыка   песня   фото   хит   
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7  комментариев
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47k
noName Час назад
Всегда в моём плейлисте есть + The Beloved – Sweet Harmony тоже есть постоянно
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Джонни Кейдж 6 минут назад
Без лишних слов - песня просто шикарна!
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9k
Максим Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Andy Полчаса назад
Сытый художник ничего выдающегося создать не может, это давно и хорошо известная аксиома.
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