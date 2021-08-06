"Я тебя никогда не забуду". Легендарный романс из главной советской рок-оперы

А затем была современная опера "Юнона" и "Авось". Названная по именам кораблей той самой калифорнийской экспедиции. Впрочем, почему была? Она и сейчас есть — с успехом идёт во многих театрах страны. В "Ленкоме" она не выходит из афиши с 1981 года. Количество представлений перевалило за 1700.

История легендарного спектакля началась с поэмы Андрея Вознесенского "Авось", который не мог пройти мимо невероятного сюжета о влюблённых. И вдохновенной музыки композитора Алексея Рыбникова, который вместе с режиссёром Марком Захаровым задумал удивить публику современной оперой на тему всепобеждающей силы любви и жертвенности.