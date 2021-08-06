"Я тебя никогда не забуду". Легендарный романс из главной советской рок-оперы

Сначала была история любви. В 1807 году русский мореплаватель Николай Резанов прибыл в Калифорнию, где встретил 15-летнюю Консепсьон Аргуэльо, дочь коменданта Сан-Франциско.
Отважный командор и юная дева полюбили друг друга. Но Николаю Резанову пришлось по долгу службы сначала отплыть на Аляску, а затем отправиться в Санкт-Петербург, чтобы испросить у императора разрешения жениться на католичке. По дороге путешественник тяжело заболел — и умер в 43-летнем возрасте в Красноярске. Кончита узнала эти подробности в 1842 году. В 60-летнем возрасте она ушла монастырь, где и провела остаток своих дней.
А затем была современная опера "Юнона" и "Авось". Названная по именам кораблей той самой калифорнийской экспедиции. Впрочем, почему была? Она и сейчас есть — с успехом идёт во многих театрах страны. В "Ленкоме" она не выходит из афиши с 1981 года. Количество представлений перевалило за 1700.
История легендарного спектакля началась с поэмы Андрея Вознесенского "Авось", который не мог пройти мимо невероятного сюжета о влюблённых. И вдохновенной музыки композитора Алексея Рыбникова, который вместе с режиссёром Марком Захаровым задумал удивить публику современной оперой на тему всепобеждающей силы любви и жертвенности.
Премьера "Юноны" и "Авось" состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. В главных ролях были задействованы Николай Караченцов и Елена Шанина — именно они создали классические образы героев современной оперы:
Самым запоминающимся номером из спектакля стал романс "Я тебя никогда не забуду", который за годы обрёл самостоятельную жизнь. Его знают даже те, кто никогда не видел исходную постановку. В основе этого песенного шедевра — стихотворение Андрея Вознесенского "Сага", посвящённое актрисе Татьяне Лавровой.
Среди первых исполнителей и популяризаторов — трио "Меридиан".
Но, пожалуй, по степени выразительности, точности образа и эмоциональной отдачи никто не приблизился к исполнению Николая Караченцова:
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...В Красноярске, где умер Николай Резанов, установлен памятный крест, где на одной стороне выбиты имя командора и слова "Я тебя никогда не увижу". На другой — имя Консепсьон Аргуэльо и слова "Я тебя никогда не забуду".
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Талантище!
Тем более что так (или почти так) было на самом деле. Это трагедия.
И в то же время Любовь!