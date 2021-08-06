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"Я тебя никогда не забуду". Легендарный романс из главной советской рок-оперы

"Я тебя никогда не забуду". Легендарный романс из главной советской рок-оперы (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 09:42
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Я тебя никогда не забуду   видео   интересно   любовь   музыка   песня   факты   фото   
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Сначала была история любви. В 1807 году русский мореплаватель Николай Резанов прибыл в Калифорнию, где встретил 15-летнюю Консепсьон Аргуэльо, дочь коменданта Сан-Франциско.

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Метки: Я тебя никогда не забуду   видео   интересно   любовь   музыка   песня   факты   фото   
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4k
fin4all Час назад
Пробирает до глубины души!
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401
Елена Букреева 3 минуты назад
Не знаю почему, но мне это исполнение не очень нравится. Оно какое-то избыточное, эмоции через край льются.
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5k
Горец Ю 4 минуты назад
Рыбников - достояние советского народа!!!!
Талантище!
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14k
Hairy. 16 минут назад
Был на этом спектакле в Ленкоме, с Караченцевым.
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42k
Крайт 51 минуту назад
У меня, мужчины, всегда слёзы проступают, когда смотрю и слушаю именно этот отрывок из этой легендарной и шедевральной советской рок-оперы.
Тем более что так (или почти так) было на самом деле. Это трагедия.
И в то же время Любовь!
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