Песня про комнату с балконом: как появилась знаменитая композиция группы “Весёлые ребята”

У нас её назвали “В последний раз” и приписывают авторство группе “Веселые ребята”. Просто потому что они были первыми, кто исполнил ей в СССР. Однако появилась она в Испании.

Песню Porque te vas написал музыкант и автор Хосе Луис Пералес. Он создал её специально для певицы Жанетт. В 1960-х эта исполнительница выступала в жанре поп-фолк, а в 1970-х сосредоточилась на эстрадной музыке.