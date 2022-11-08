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Песня про комнату с балконом: как появилась знаменитая композиция группы “Весёлые ребята”

Песня про комнату с балконом: как появилась знаменитая композиция группы “Весёлые ребята”

Автор:
08 ноября 2022 23:18
Сообщество : RealFishki
Метки: ЖАНЕТТ   Испания   Кавер   Олимпиада 80   СССР   виа веселые ребята   композиция   певица   песня   хит   
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Она вошла в альбом, посвященный Олимпиаде-80 и стала одной из самых популярных песен в СССР того периода. Но написана была вовсе не в Союзе.

У нас её назвали “В последний раз” и приписывают авторство группе “Веселые ребята”. Просто потому что они были первыми, кто исполнил ей в СССР. Однако появилась она в Испании.

Песню  Porque te vas написал музыкант и автор Хосе Луис Пералес. Он создал её специально для певицы Жанетт. В 1960-х эта исполнительница выступала в жанре поп-фолк, а в 1970-х сосредоточилась на эстрадной музыке.

Композиция Porque te vas появилась одним дождливым днём, когда Пералес маялся от скуки в своём коттедже и думал, чем себя занять. Он создал песню буквально за три часа и сразу решил, что её будет исполнять только Жанетт.

Той эта идея тоже понравилась и они приступили к записи.

Porque te vas переводится с испанского как «потому что ты уходишь». Очень часто слушателям казалось, что Жанетт поет "¿Por qué te vas?» или "Porqué te vas", а это уже другое значение – “почему ты уходишь?” В 2016 году издание La Voz de Gailicia писало об этом недоразумении так:

“Это фраза – не вопрос, а утверждение. Расставание слишком дорого ей далось, и она проделала огромную работу над собой”.

Песня вышла в 1974 году в Испании и поначалу не вызвала особенного ажиотажа. А в 1976-м стала главной композицией фильма “Выкорми ворона”, тогда и выстрелила.

Она стала супер хитом, позже вошла в 200 самых известных испаноязычных песен и её перепевали множество раз.

В СССР эту песню услышали в 1979 году в исполнении ВИА “Веселые ребята”. У нас она называлась “В последний раз”. Слова к ней написал Владимир Луговой. Вокальную партию исполнила Людмила Барыкина. Аранжировку сделал Павел Слободкин.

Композицию полюбили слушатели и она вошла в ТОП-5 лучших песен года по версии газет “Смена” и “Московский комсомолец”.

Ну а потом её исполнили другие коллективы: Русский размер, Hi-Fi, и Новые Самоцветы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ЖАНЕТТ   Испания   Кавер   Олимпиада 80   СССР   виа веселые ребята   композиция   певица   песня   хит   
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9  комментариев
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1k
Lexx 9 часов назад
Русский размер с Профессором Лебединским.
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6k
sumrаknn 49 минут назад
Вот настоящие веселые ребята. 28+ строго
Ссылка youtu.be
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6k
newegg 2 часа назад
Одно из лучших исполнений - Arielle Dombasle
Ссылка www.youtube.com
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63
Damvrot Hohlam 3 часа назад
на постоянку гоняют на РетроФм
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2k
Павел Христенко 3 часа назад
Вот новость! Это не плагиат , а традиция тырить музыку.
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19k
Corvus Corax 6 часов назад
Никто не приписывал песню, знали оригинал...
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5k
Олег 7 часов назад
Старый я... Помню и оригинал, и подобие " с балкона"
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