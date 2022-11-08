Песня про комнату с балконом: как появилась знаменитая композиция группы “Весёлые ребята”

Она вошла в альбом, посвященный Олимпиаде-80 и стала одной из самых популярных песен в СССР того периода. Но написана была вовсе не в Союзе.
У нас её назвали “В последний раз” и приписывают авторство группе “Веселые ребята”. Просто потому что они были первыми, кто исполнил ей в СССР. Однако появилась она в Испании.
Песню Porque te vas написал музыкант и автор Хосе Луис Пералес. Он создал её специально для певицы Жанетт. В 1960-х эта исполнительница выступала в жанре поп-фолк, а в 1970-х сосредоточилась на эстрадной музыке.
Композиция Porque te vas появилась одним дождливым днём, когда Пералес маялся от скуки в своём коттедже и думал, чем себя занять. Он создал песню буквально за три часа и сразу решил, что её будет исполнять только Жанетт.
Той эта идея тоже понравилась и они приступили к записи.
Porque te vas переводится с испанского как «потому что ты уходишь». Очень часто слушателям казалось, что Жанетт поет "¿Por qué te vas?» или "Porqué te vas", а это уже другое значение – “почему ты уходишь?” В 2016 году издание La Voz de Gailicia писало об этом недоразумении так:
“Это фраза – не вопрос, а утверждение. Расставание слишком дорого ей далось, и она проделала огромную работу над собой”.
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Песня вышла в 1974 году в Испании и поначалу не вызвала особенного ажиотажа. А в 1976-м стала главной композицией фильма “Выкорми ворона”, тогда и выстрелила.
Она стала супер хитом, позже вошла в 200 самых известных испаноязычных песен и её перепевали множество раз.
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В СССР эту песню услышали в 1979 году в исполнении ВИА “Веселые ребята”. У нас она называлась “В последний раз”. Слова к ней написал Владимир Луговой. Вокальную партию исполнила Людмила Барыкина. Аранжировку сделал Павел Слободкин.
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Композицию полюбили слушатели и она вошла в ТОП-5 лучших песен года по версии газет “Смена” и “Московский комсомолец”.
Ну а потом её исполнили другие коллективы: Русский размер, Hi-Fi, и Новые Самоцветы.
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Вместо Хосе Луиса Пералеса авторами указаны Р. Родригес и В. Гомес.