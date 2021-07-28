"Призенколиненсинайнчузол": песня Челентано, которая ничего не значит

В 1950-е годы песни и фильмы родом из США вдохновляли итальянцев на создание разнообразных культурных продуктов, похожих на американские.
Самым известным из них является, вероятно, "Prisencolinensinainciusol" — абсурдная, но заводная песня 1972 года, написанная легендарным Адриано Челентано и исполненная им вместе с женой Клаудией Мори. Текст фонетически похож на американский английский, но на самом деле являет собой абсолютную чепуху. Кстати, Челентано здесь даже предвосхищает рэп!
Песня с дивным названием "Prisencolinensinainciusol" попала в поле зрения публики сразу после выпуска, но в 1973 году — когда Челентано исполнил ее на итальянском общественном телевидении — возглавила хит-парады Италии, Франции, Бельгии и Нидерландов. И добралась даже до США.
Музыкальная шалость Челентано была заново открыта в эпоху YouTube. Видео с тарабарщиной стало хитом интернета в 2010 году. Посыпались ремиксы. 72-летний Челентано даже дал по этому поводу интервью по радио. "С тех пор, как я начал петь, на меня очень повлияла американская музыка и всё, что делают американцы", — признался он.
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Челентано рассказал, что, пародируя стереотипные американские фразочки из фильмов и рок-песен того времени, он хотел написать песню о неспособности людей к общению. Но при этом играючи создал хит, который объединяет эпохи и людей из разных стран.
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Вот кто точно предвосхитил рэп (русский), так это Рыбников - песня шарманщика из "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты" 1978 года и по стилю исполнения и по музыке чистый рэпчик)))
Это, конечно, не Соли и Бинго-бонго, без видеоряда песня средняя.
Впрочем, не много и потерял.
НЕ ВПЕЧАТЛИЛО.