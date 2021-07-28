"Призенколиненсинайнчузол": песня Челентано, которая ничего не значит

Самым известным из них является, вероятно, "Prisencolinensinainciusol" — абсурдная, но заводная песня 1972 года, написанная легендарным Адриано Челентано и исполненная им вместе с женой Клаудией Мори. Текст фонетически похож на американский английский, но на самом деле являет собой абсолютную чепуху. Кстати, Челентано здесь даже предвосхищает рэп!

Песня с дивным названием "Prisencolinensinainciusol" попала в поле зрения публики сразу после выпуска, но в 1973 году — когда Челентано исполнил ее на итальянском общественном телевидении — возглавила хит-парады Италии, Франции, Бельгии и Нидерландов. И добралась даже до США.