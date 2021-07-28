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"Призенколиненсинайнчузол": песня Челентано, которая ничего не значит

"Призенколиненсинайнчузол": песня Челентано, которая ничего не значит (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 09:11
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   интересно   музыка   песня   факты   фото   челентано   
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В 1950-е годы песни и фильмы родом из США вдохновляли итальянцев на создание разнообразных культурных продуктов, похожих на американские.

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Метки: видео   интересно   музыка   песня   факты   фото   челентано   
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7  комментариев
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
итальянская версия харамамбуру, ясно)

Вот кто точно предвосхитил рэп (русский), так это Рыбников - песня шарманщика из "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты" 1978 года и по стилю исполнения и по музыке чистый рэпчик)))
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8k
scorpio1965 5 минут назад
даже не три аккорда
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10k
Василенко Татьяна 6 минут назад
Челентано - чудо!!! С его голосом и харизмой простительно петь любой бред)))
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18k
Maxim Zorich 45 минут назад
Посыпались... Челентано сам сделал новую версию.
Ссылка www.youtube.com
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5k
Горец Ю 46 минут назад
Андрюха, ты бог песни!
Это, конечно, не Соли и Бинго-бонго, без видеоряда песня средняя.
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5k
★Lucifer★ Час назад
Мне нравится Челентано, но эту песню раньше не слышал.
Впрочем, не много и потерял.
НЕ ВПЕЧАТЛИЛО.
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