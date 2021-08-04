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Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора

Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 11:36
Сообщество : Спорт
Метки: ведьмак   видео   забавно   музыка   олимпийская чемпионка   песня   спорт   фото   
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Бацарашкина завоевала в Токио два золота и серебро, выступая с медальоном школы кота из «Ведьмака».

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Метки: ведьмак   видео   забавно   музыка   олимпийская чемпионка   песня   спорт   фото   
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5  комментариев
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18k
Василий Час назад
Вот это действительно ведьмак, а то что на видео я выключил на первых словах. Честно, не понимаю чем этот дибильный трек людям нравится
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23k
Батончик с маком 9 минут назад
А чё не написали что ей уже 18 лямов забашлять пообещали. С какого хрена ей должны платить из федерального и регионального бюджета. Она под флагом России не выступала. С какого х.уя ей такие ништяки? Она через пару месяцев будет сидеть в думе или каком-нибудь заксобрании и хапать из наших карманов. Одного дебила боксера в Омске сделали депутатом, так он сразу предложил на месте парка Победы устроить гадюшник, хорошо хоть ему лапы загребущие прищемили
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129
TORNADO MARKETING Полчаса назад
в ГРУ снайпером будет работать, как подрастет)))
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35k
jonnyD Час назад
Вот так вот , - медали во всех дисциплинах , в которых выступала , с двумя олимпийскими рекордами ! Молодец , Виталина !
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
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