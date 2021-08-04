Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора

На Олимпийских играх в Токио Бацарашкина завоевала две золотых медали в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 10 и 25 метров, а также серебряную награду в миксте, где она выступала с Артёмом Черноусовым. На турнире девушка надевала медальон школы кота из «Ведьмака», на что обратили внимание поклонники франшизы.



После того, как спортсменка взяла второе золото, она рассказала в интервью, что любит вселенную «Ведьмака» — как книжную, так и игровую. Она в шутку отметила, что не использовала ведьмачье чутьё на соревнованиях, так как оно не понадобилось, и она справилась сама.



Ранее компания CD Projekt RED поздравила олимпийскую чемпионку в своём твиттере и пожелала ей удачи.