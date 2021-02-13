Безотходное потребление — отличный способ сохранения экологии нашей планеты.
И многие люди охотно поддерживают эту тенденцию, чтобы позаботиться о земле так же, как и она заботится о нас!
Сегодня мы собрали для вас 17 примеров безотходного производства, чтобы показать, что это не только полезный, но и крайне увлекательный процесс!
Сегодня мы собрали для вас 17 примеров безотходного производства, чтобы показать, что это не только полезный, но и крайне увлекательный процесс!
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Роза — отличный натуральный краситель
"Лепестки роз нужно отварить в уксусе и дать настояться. Если покрасить в получившемся растворе вещи белого цвета, они приобретут красивый и нежный оттенок."
Поставил заплатку на старой простыне. И красиво, и прослужит дольше
Безотходное потребление не обязательно исключает использование пластика и других тяжело перерабатываемых материалов. Ведь даже эти вещи могут служить нам дольше, если найти для них новое применение.
Если у вас есть кошка, то китайские палочки и винные пробки станут для них отличными игрушками
Здесь можно пополнить запасы в собственные ёмкости
Такие полки можно найти далеко не во всех магазинах. Но если у вас есть такая возможность, не стоит её упускать! Ведь тем самым вы сохраняете экологию планеты и экономите свои деньги, заплатив лишь за содержимое, а не за упаковку.
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Сначала они в погоне за прибылью вые.бали мозги каждому жителю этой планеты.
Потребляй,Потребляй,Потребляй,Потребляй,Больше,Больше,Больше,Больше!
Меняй одежду каждый год, нет лучше каждый день, каждый час! Пусть платье будет одноразовым! О у тебя машина уже 3 года - ну она же не модная! Возьми кредит, купи другую.
Купи телефон, купи кучу гаджетов, у тебя их нет? - да ты просто тратишь жизнь зря!
Купи и выброси, купи и выброси. Пусть удовольствие приносит только покупка и первый час использования! А дальше выкинь хлам который купил и беги скорей покупать новый хлам!
У тебя уже нет денег - возьми кредит. Вещь сломается ровно в тот момент, когда ты его выплатишь!
И вот когда оказалось, что мы просто тонем в этом море говна из одноразовых сломанных вещей они обвинили... себя вы думали? Может запретили хотя бы одноразовую посуду? -
НЕТ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ВИНОВАТЫ МЫ, которым они же вывихнули мозги!
Да что вы будете жрать, бузинесымены, вы же уже всю промышленность планеты изнасиловали производством миллиардов тонн пластика, который идет на те же, упомянутые одноразовые бутылки!
Это же уже миллионы людей занимаются тем, что бы добыть нефть, произвести химикаты, отлить и выдуть это пластик, довезти его до магазина!
Им всем теперь на улицу?
Когда привлекут к ответу людей построивших эту адскую машину по производству говна?
Вовлекших всех нас в эту адскую карусель?
Вот о чем надо думать! Вот какие вопросы надо задавать!
Заплатку на простыне он поставил, ну-ну.
Да ты за сутки только одноразового картона выкинул в помойку на пол куба древесины и нефти выжег, только на то, что бы светился красеньким светодиод на телике, на который ты и не смотришь.
Мол, это все от нищеты, "совки" просто вынуждены все чинить...
Нынешнее производство ТНП рассчитано на их использование не более гарантийного срока. Если ранее на производстве правил инженер и изделия использовались десятилетиями, то ныне правят маркетологи для которых главное прибыль и выкачивание денег из населения.
Если раньше времена называли бронзовый век, железный и т.д., то нынешний самое правильно называть "Век мусора и отходов"
Все это выглядит так, как будто в свинарнике, мышка решила не срать, чтобы уменьшить количество дерьма.
Особенно забавно это выглядит в обществе потребления, которое уже долгие годы культивируется.
Крыша дома из шин, например - это же ппц. Если в качестве гидроизоляции переработать шины в жидкую резину и покрыть крышу - это одно. Но если тупо шины на крышу прихреначить - это серьезный удар по пожаробезопасности.
Не выкидывать банки - ну ок, одна, две, десять банок. Но потом-то куда их девать? :)
В общем главное знать меру.
А то можно дойти до использования туалетной бумаги с обоих сторон и последующую её стирку для дальнейшего использования :)
Если ты это придумаешь то станешь ОООООчень богатым человеком.
Спасибо! :)
-очень плохой совет. Мой кошак тоже играл с палочками,пока палочка не расщепилась и не впилась ему в пасть. Естественно, если палочка не бамбуковая-то ничего страшного.