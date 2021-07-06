Коровам "снимают стресс", устраивая для них концерты

Сначала парень просто включал классическую музыку коровам через колонки, и все сразу заметили, как им понравилось. После этого Джейкоб с другими музыкантами из своей команды начал играть для них концерты, и буренки еще больше ими заинтересовались. "Они по-разному реагируют на разные композиции. Однажды мы начали играть что-то более яркое и современное, и большинству из коров не понравилось - они ушли. С тех пор мы поняли, что они любят более протяжные мелодии, чем-то напоминающие их мычание," - говорит Джейкоб.