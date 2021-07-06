Коровам "снимают стресс", устраивая для них концерты

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Британский виолончелист организует концерты для коров в Дании. 30-летний Джейкоб Шоу начал устраивать подобные концерты для животных во время пандемии, когда запретили концерты для постоянных зрителей. Теперь его музыкой с радостью наслаждаются коровы!
30-летний Джейкоб Шоу - британец, который живет в Дании и организовывает концерты на виолончели для коров. Парень начал играть свою музыку животным во время пандемии, когда количество концертов резко сократилось. Джейкоб считает, что коровам нравится виолончель, потому что она похожа на звук их мычания, и даже местные фермеры подтвердили, что после его музыки животные становятся более спокойными и расслабленными.
В Дании Джейкоб владеет своей музыкальной школой, но в свободное время только рад поиграть для коров. "Игра для коров - это продолжение того, чем я всегда занимался в сольной карьере - я страстно люблю брать классическую музыку. Это не всегда было возможно во время пандемии, поэтому мы решили играть для животных. Я чувствую успокаивающее воздействие музыки на самого себя, поэтому подумал, что коровам тоже понравится," - говорит Джейкоб.
Сначала парень просто включал классическую музыку коровам через колонки, и все сразу заметили, как им понравилось. После этого Джейкоб с другими музыкантами из своей команды начал играть для них концерты, и буренки еще больше ими заинтересовались. "Они по-разному реагируют на разные композиции. Однажды мы начали играть что-то более яркое и современное, и большинству из коров не понравилось - они ушли. С тех пор мы поняли, что они любят более протяжные мелодии, чем-то напоминающие их мычание," - говорит Джейкоб.
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