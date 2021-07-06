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Коровам "снимают стресс", устраивая для них концерты

Коровам "снимают стресс", устраивая для них концерты (11 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Концерт   животные   коровы   люди   музыка   музыкант   природа   фото   
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Британский виолончелист организует концерты для коров в Дании. 30-летний Джейкоб Шоу начал устраивать подобные концерты для животных во время пандемии, когда запретили концерты для постоянных зрителей. Теперь его музыкой с радостью наслаждаются коровы!

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Метки: Концерт   животные   коровы   люди   музыка   музыкант   природа   фото   
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2  комментария
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Alex Syvokobylenko 13 минут назад
Интересно, а из-за чего у коровы может быть стресс? Конкуренты всю траву сожрут? Счета за коровник нечем платить? Кто разбирается, объясните.
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