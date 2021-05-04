Природа сотворила: жутковатая гусеница из Австралии

Вид считается исчезающим - в тропических лесах Австралии их осталось не так много. Длина тела гусениц составляет около 12 см, а когда она превращается в бабочку, длина одного крыла составляет 6 см. По внешнему виду бабочка напоминает засохший лист, что опять же является защитой от хищников.