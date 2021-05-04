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Природа сотворила: жутковатая гусеница из Австралии

Природа сотворила: жутковатая гусеница из Австралии (7 фото)

Автор:
04 мая 2021 20:38
Сообщество : Животные
Метки: гусеница   дикая природа   дикие животные   жутко   насекомые   планета   природа   фото   
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Пользователей сети напугали фотографии очень необычной и жутковатой гусеницы. Многие задались вопросом - а это существо вообще реально? Увидев такую в дикой природе, вы, возможно, испугаетесь, и одновременно восхититесь этой уникальной красотой, что создала мать-природа.

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Метки: гусеница   дикая природа   дикие животные   жутко   насекомые   планета   природа   фото   
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