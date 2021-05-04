Природа сотворила: жутковатая гусеница из Австралии

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Пользователей сети напугали фотографии очень необычной и жутковатой гусеницы. Многие задались вопросом - а это существо вообще реально? Увидев такую в дикой природе, вы, возможно, испугаетесь, и одновременно восхититесь этой уникальной красотой, что создала мать-природа.
Эту гусеницу сфотографировали в долине Каррамбин, штат Квинсленд, Австралия. Оказалось, это гусеница бабочки Phyllodes imperialis или ленточницы. Они выглядят очень необычно, и похожи на мультяшный череп за счет окраса. Яркий окрас, в свою очередь, помогает им отпугивать своих главных врагов - птиц и пауков.
Вид считается исчезающим - в тропических лесах Австралии их осталось не так много. Длина тела гусениц составляет около 12 см, а когда она превращается в бабочку, длина одного крыла составляет 6 см. По внешнему виду бабочка напоминает засохший лист, что опять же является защитой от хищников.
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