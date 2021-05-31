Земля до безумия стала похожа на Марс

Автор снимков ― астронавт Томас Песке. Он выложил эти кадры в своем аккаунте в соцсетях, и действительно можно заподозрить, что перед вами Красная планета, однако это всего лишь Глаз Сахары. Многие годы это образование считали местом падения метеорита, именно за его идеальную окружность.





Песке даже на секунду показалось, что МКС каким-то образом переместилась на орбиту Красной планеты





Космонавт считает, что примерно таким предстал Марс марсоходу Perseverance, когда тот готовился приземлиться на нашего знаменитого соседа





Глаз Сахары на самом деле очень любят астронавты, и многие стремятся запечатлеть всю неземную красоту этого места





Над Глазом почти нет облаков, а лишь все красно-коричневые оттенки пустыни





Снимки астронавт передал на Землю, где их собрали в единый коллаж, на котором запечатлен этот район во всей красе