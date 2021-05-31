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Земля до безумия стала похожа на Марс

Земля до безумия стала похожа на Марс (6 фото)

Автор:
31 мая 2021 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   красота   марс   планета   природа   фото   
116
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Земля из космоса местами очень сильно похожа на Марс. Подтверждение этому ― фотографии, сделанные с борта Международной космической станции, которые немного шокируют сходством с Красной планетой.

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Метки: Земля   красота   марс   планета   природа   фото   
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