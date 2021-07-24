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Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего

Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего (2 фото)

Автор:
24 июля 2021 08:12
Сообщество : Криминал
Метки: невиновный   полиция   преступление   преступник   тюрьма   юар   
1189
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В Южно-Африканской Республике был пойман человек, которого подозревали в краже со взломом. Но после задержания ему потребовалась медицинская помощь и двое полицейских отвезли его в больницу. Однако у преступника получилось сбежать из медучреждения. И полицейские придумали "гениальный план".

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Метки: невиновный   полиция   преступление   преступник   тюрьма   юар   
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9  комментариев
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8k
vit 59 минут назад
Я, как беларус, такому вообще не удивляюсь.
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Kucher 39 минут назад
Видимо даже для негров все негры на одно лицо
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2k
Ivan 51 минуту назад
Сразу видно, что на стажировку в Российский МВД не отправляли. Новый задержанный бы у нас написал явку с повинной и повесился бы в камере...
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17k
KOSTELLO Час назад
Вот где у BLM работы непочатый край
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2k
NIS Час назад
Все негры счастливы по разному , а несчастливы все одинаково. Трудно различить между собой несчастливых негров. Иногда и происходят такие казусы. Понять , простить ....
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