Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего

Так как в участке уже знали, что подозреваемый пойман, то правоохранители не могли вернуться с пустыми руками. Поэтому они просто арестовали мужчину, который выходил из магазина, без объяснения причин.



Растерянный мужчина клялся в невиновности, пытался рассказать, что просто вышел за продуктами, но это не помогло, и его оставили ночевать в камере.