Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего

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В Южно-Африканской Республике был пойман человек, которого подозревали в краже со взломом. Но после задержания ему потребовалась медицинская помощь и двое полицейских отвезли его в больницу. Однако у преступника получилось сбежать из медучреждения. И полицейские придумали "гениальный план".
Так как в участке уже знали, что подозреваемый пойман, то правоохранители не могли вернуться с пустыми руками. Поэтому они просто арестовали мужчину, который выходил из магазина, без объяснения причин.
Растерянный мужчина клялся в невиновности, пытался рассказать, что просто вышел за продуктами, но это не помогло, и его оставили ночевать в камере.
Растерянный мужчина клялся в невиновности, пытался рассказать, что просто вышел за продуктами, но это не помогло, и его оставили ночевать в камере.
Утром приехал детектив и быстро разобрался, что бедняга совершенно не соответствует описанию преступника.
По сообщению Daily Mail, офицера Рикардо Снаймана и сержанта Сибуйсело Бенцо отстранили от занимаемых должностей и обвинили в похищении человека. Суд над мужчинами состоится в октябре.
По сообщению Daily Mail, офицера Рикардо Снаймана и сержанта Сибуйсело Бенцо отстранили от занимаемых должностей и обвинили в похищении человека. Суд над мужчинами состоится в октябре.
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Метки: невиновный полиция преступление преступник тюрьма юар
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