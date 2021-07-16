Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности

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15 июля в Подмосковье молния попала в дом, и семья осталась без крова.
Семья Анны из деревни Носово не может оправиться от шока, который испытали накануне. Пожар, который возник после удара молнии, быстро распространился на весь дом. В этот момент в строении находился один человек. У неё получилось спастись, но, к сожалению, домашним животным она не смогла помочь.
На место пожара выехало 3 единицы техники и 11 человек личного состава МЧС.
Анна показала фото и видео со своего участка, на которых можно увидеть, что после пожара не уцелело абсолютно ничего.
Девушка попросила о помощи на своей страничке в "Инстаграме": "Если у Вас есть возможность, помогите кто чем может! Номер карты: 5469 3800 7200 2933 Анна Андреевна Д. Спасибо Вам большое!"
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1. Обязательное страхование частных домов.
2. Устройство на домах молниезащиты.
и скажу - поделом. И нехер ныть и пробивать на жалость.
Бездомных...
А тут люди стоят жилой дом, вкладывают приличные день и жопятся на защиту. Ну сами виноваты.