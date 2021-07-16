Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности

Семья Анны из деревни Носово не может оправиться от шока, который испытали накануне. Пожар, который возник после удара молнии, быстро распространился на весь дом. В этот момент в строении находился один человек. У неё получилось спастись, но, к сожалению, домашним животным она не смогла помочь.