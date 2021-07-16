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Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности

Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности (10 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 13:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Деревня Носова   ПОДМОСКОВЬЕ   молния   несчастье   пожар   происшествие   
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15 июля в Подмосковье молния попала в дом, и семья осталась без крова.

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Метки: Деревня Носова   ПОДМОСКОВЬЕ   молния   несчастье   пожар   происшествие   
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60  комментариев
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4k
Борис Карабанов 5 часов назад
Были в советское время такие странные "совковые" тоталитарные традиции:
1. Обязательное страхование частных домов.
2. Устройство на домах молниезащиты.
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6k
BenderRodriguez Минуту назад
Не очень похожи они на нищих. Деньги явно не последние. Ещё построят. Лучше помочь тем, кто действительно в этом нуждается.
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3k
Andrey Abramov 3 минуты назад
Проводка сделана узбеками, нет заземления, криво собран щит. Даэе деревянный дом от кратковременной дуги не загорится, скорее всего пыхнуло что то из бытовых приборов.
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1k
Вероника Штейнман 13 минут назад
Занималась кроме тентов и палатками и верандами. Вы знаете сколько стоит поликарбонат на крышу в (на глаз) 35 квадратов? Плюс стекло ( тоже ПВХ)? Там с одной веранды на бабулин домик хватит.
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3k
Andrey Abramov 15 минут назад
Каркасник так быстро не загорится, нахрена из бруса коробку ставить? И при этом не страховать.
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207
Nаnе First NameLаst 22 минуты назад
Такой дом отбабахали, а на заземление и прочие громоотводы зажопились? Не буду ханжой
и скажу - поделом. И нехер ныть и пробивать на жалость.
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935
S C Час назад
Сейчас строю дом, никакого дерева в нем, кроме стропильной системы. Перекрытие между чердаком и вторым этажом - монолит. Даже лестницы из монолита. А все почему? Потому что недалеко был построен деревянный двухэтажный дом (полноценных 2 этажа), который в итоге продали/купили за $160 тыс., а после удара молнии в крышу от него остались "рожки, да ножки"... Хозяева, похоже, погибли, потому что уже 3 года пепелище никто не разгребает. Так и стоят его обугленные остатки, наводя страх на проезжающих мимо. Мы не в 19 веке живем, полно строительных материалов, к черту эту "экологичность". Хотя с учетом того, какой химией пропитывают дерево, из которого это все строится - большой вопрос, что экологичнее... В итоге даже если стропильная система и загорится, сгорит только она. В жилое помещение огонь не попадет
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317
Ринат S C 54 минуты назад
писдеж
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11k
Святослав Час назад
Молнеотводы для слабаков!
Бездомных...
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1k
WTF? Час назад
Экономия на огнезащите и молниезащите, нечего удивляться
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54
Viatcheslav Kouznetsov Час назад
Судить по фотографиям то еще занятие, но вот что цепляет...Куча проводов, столбов, но нигде не видно ни одного громоотвода. Хотя их там должно быть на каждом шпиле..Возможно я не прав, но кажется сами виноваты - как жители, так и УК, так и МОЭСК (или кто у них там). А если и газ проведен, так и эти тоже (МОГ требует договора ТО ВДГО, а он подразумевает проверку контура заземления).
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17k
sanchesS80 2 часа назад
Бляха муха, я у себя на даче на небольшой дачный домик и то молниеотвод присобачил. Материал стоит не дорого, сделать не сложно - и пускай долбит сколько влезет.
А тут люди стоят жилой дом, вкладывают приличные день и жопятся на защиту. Ну сами виноваты.
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2k
Алёшка 2 часа назад
У нее 8к подписчиков в инстаграме! И я уверен что это не не единственная её соцсеть в которой она зарабатывает на рекламе! Думаете у нее один дом?))) Не ведитесь на эту херню, люди!
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3k
Indeets 2 часа назад
неплохие такие домики, почему им должны помогать, а не мне, например? Скиньтесь лучше мне на домик, у меня его вообще нет
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3k
Александр 2 часа назад
Судя по инсте и дому который был, денег у них более чем водится и по возрасту, уже такие хоромы... Так что ваще не жалко, пусть однушку снимают, на новый ещё заработают.
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−15
Сэм Кузьмин 2 часа назад
у меня на днях с__у_ки эвакуировали тачку, отдал 4200 + штраф и того на данный момент денег под нуль, вторые сутки питаюсь кашей овсяной, может мне кто поможет хоть колу с арбузом купить!
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2k
Алексей 3 часа назад
Да. Видать, прогневался Господь на грешных сих....
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31k
Aleksandr 3 часа назад
Не надо было жлобиться на страховку...
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77
Михаил Aleksandr 3 часа назад
Видимо, после оплаты пластики носа и губ, денег на страховку не осталось.
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28k
Кот Баюн 3 часа назад
Киздежом пахнет, молния попала, ок, но дом же не из пороха сделан, не мог он так быстро вспыхнуть, что хозяйка, находясь внутри, не смогла вывести питомцев... там что бензином все было пропитано?
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553k
Alexey Berestenko 4 часа назад
Это точно не дача в СНТ сгорела?
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2k
Kate 4 часа назад
Так и почему не застрахован? Хорошо, что все живы
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112k
zubrilov 4 часа назад
Отправил 1000
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