"Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США

Участники неформального движения призывают все страны не признавать президентские выборы в Америке. Потому что в этой "вакханалии" попраны права человека...
Представители неформального движения "Отряды Путина" записали видео, в котором заявили что не признают президентские выборы в США и призывают все мировое сообщество последовать их примеру.
Главная героиня ролика называет американские выборы "вакханалией" и "бардачным шоу на весь мир", в котором попраны всевозможные права человека.
"Мы категорически не согласны с выборами, проходящими в Америке. Сплошное бардачное шоу, устроенное на весь мир. Из всех источников информации видно, что все возмущены. Они лезут в политическую и внутреннюю жизнь других стран, а у себя порядка навести не могут. Позорище на весь мир! То, как проходят выборы в США, — это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в стране. Так быть не должно. Это не выборы, а уродливое шоу. Мы, „Отряды Путина“, категорически не признаем выборы в Америке, и призываем все мировое сообщество не признавать эти выборы. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке!", - заявила пенсионерка в окружении "Отряда".
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Движение "Отряды Путина" было создано обанкротившимся краснодарским бизнесменом Маратом Динаевым. После неудачи в бизнесе он подался в политику, баллотировавшись в парламент. Но прогорел и там. Тогда ушлый "бизнесмен" решил пробраться в политику другим путем, создав сначала фонд "Социальная справедливость", а затем и "Отряды". Которые, как считается, работают по заказу тех или иных чиновников или бизнесменов, устраивая протесты или агитации в чью-либо поддержку.
А еще говорят, что "Отряды Путина" отправили десант на Брайтон-Бич, чтобы поддержать Трампа:
Хорошо, хорошо, мы не признаем выборы в Америсе, главное не нервничайте. Погуляли, молодцы, а теперь марш в палаты пить таблетки и на процедуры!))— ❌Валерий Евтух❌ (@ValeraYevtukh) November 6, 2020
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Репу ставлю, что это свидетельство продажности фишек!
БОТЫ (бандерлоги) , это вызов
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267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
Боты, это вызов!
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267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
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Сказка ложь....
Я-то за зеркальность во взаимоотношениях между странами.
Что-бы сделали США если бы подобные "выборы" проходили в РФ?
Вот и нам надо так же себя вести. Что,санкции?
Не ссыте, их уже давно ввели и будут вводить за то что вы ничего не делаете. Не обидно?
Поступайте как США,вмешивайтесь всюду куда желаете, говорите что мы за демократию.
Привозите в Москву всяких одиозных шатателей режимов в тех странах и награждайте их медалями и премиями "за свободу и демократию".
Воспитайте и поддерживайте своих навальных. Привезите в РФ главного негра по БЛМ, дайте ему премию за борьбу против расизма.Покажите посредством интернет и проплаченых блогеров как там в Америке на самом деле с расизмом.
Америка начнет прессовать и блокировать активистов? Великолепно,закричите что вот она ваша демократия,сами все видите.
Поставьте на Кубу и Венесуэлу РФские базы и ракеты,ой,комплексы ПРО.....
Надо действовать агрессивно-наступательно,янки по другому не понимают. Только сила.