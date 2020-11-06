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"Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США

"Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 18:39
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выборы   отряды Путина   политика   протест   сша   
4041
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1

Участники неформального движения призывают все страны не признавать президентские выборы в Америке. Потому что в этой "вакханалии" попраны права человека...

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Метки: видео   выборы   отряды Путина   политика   протест   сша   
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354
xjjojejv 5 часов назад
"Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США
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2k
Запускайте Берлагу! 18 минут назад
Братья-коллеги, я на Фишках достаточно давно, чтоб поручиться, что этот пост - конченная пропаганда и боты орудуют (посты мои по ветке целенаправленно минусят они ТОЧНО - смотри/оцени ниже сам). Осушить бы болото это зеркально-пе.дерастическое (куда крестьяне, туда и обезьяне).
Репу ставлю, что это свидетельство продажности фишек!
БОТЫ (бандерлоги) , это вызов
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16k
Ватаку Накомоде 50 минут назад
Так, а почему люди пенсионного возраста без масок и не соблюдают дистанцию 1,5 метра?
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20k
Russo Turisto 52 минуты назад
Где вакханалия? Там вакханалия! Где? Там! А здесь? Нет, только там! А может? Нет, не может! Там!
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247
Sergo Sz Час назад
Вот что-что, а на счет вакханалии они правы.
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886
Грета Тунберг Час назад
Ссылка www.youtube.com
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104
The Sinner Час назад
Сцук, так ведь они чьи-то родители, бабушки и дедушки, короче йопаный стыд.
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433
iam aws Час назад
"Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
я до сих пор не могу поверить что это всерьез и это не комеди шоу
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−8
Князь Курбский 2 часа назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:

Источник:
Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

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2k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Гвозди бы (для сортира) делать из этих авторов низкопробного конченного недоконтента убогого (и в дрисне их извалять).
Боты, это вызов!
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2k
Tiana Запускайте Берлагу! Час назад
Все переживаешь?))) Да настоящие это бабки, всамделишные. Они уже много чем прославились. Например, сожгли портрет Дурова зачем-то, сожгли фотки коронавируса, фотку Трампа с фоткой Иванки, кстати, тоже за что-то закопали

Все переживаешь?))) Да настоящие это бабки, всамделишные. Они уже много чем прославились. Например, сожгли портрет Дурова зачем-то, сожгли фотки коронавируса, фотку Трампа с фоткой Иванки, кстати, тоже за что-то закопали
Все переживаешь?))) Да настоящие это бабки, всамделишные. Они уже много чем прославились. Например, сожгли портрет Дурова зачем-то, сожгли фотки коронавируса, фотку Трампа с фоткой Иванки, кстати, тоже за что-то закопали
Все переживаешь?))) Да настоящие это бабки, всамделишные. Они уже много чем прославились. Например, сожгли портрет Дурова зачем-то, сожгли фотки коронавируса, фотку Трампа с фоткой Иванки, кстати, тоже за что-то закопали
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2k
Запускайте Берлагу! Tiana 46 минут назад
Да срать на то, что ты выблёвываешь, - посмотри чё там по факту ;}
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2k
Tiana Запускайте Берлагу! 36 минут назад
По факту зализали анус Пу совсем. Но ему вроде нравится - бабок никто не запрещает.
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2k
Запускайте Берлагу! Tiana Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Отряды Путина за правильные выборы!
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1k
Алексей 2 часа назад
Ничего. Путин американцам поможет. Он всем помогает.
Ссылка www.youtube.com
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14k
Пронька Грезной 2 часа назад
"Нам принципиально не все равно, кто теперь будет ссать в нашем подъезде!"

"Нам принципиально не все равно, кто теперь будет ссать в нашем подъезде!"
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948
сергей ремизов 2 часа назад
Какие противные рожи. Но это моя точка зрения и возможно она кому то в бровь.
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Комментарий удален
0
Князь Курбский 2 часа назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:

Источник:
Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
© Fishki.net
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92
Евгений Иванов 2 часа назад
такая гавно постанова ...аж не интересно
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
надо срочно проверить их парники
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19k
Валерий 2 часа назад
это те, которые коронавирус в Россию не пускали горящими бумажками?
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1k
Фрэнд Валерий 53 минуты назад
Эти из соседней палаты.
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1k
Mellivora 2 часа назад
Представители неформального движения "Отряды Путина" записали видео, в котором заявили что не признают президентские выборы в США и призывают все мировое сообщество последовать их примеру.
=================================================================
Сказка ложь....
Я-то за зеркальность во взаимоотношениях между странами.
Что-бы сделали США если бы подобные "выборы" проходили в РФ?
Вот и нам надо так же себя вести. Что,санкции?
Не ссыте, их уже давно ввели и будут вводить за то что вы ничего не делаете. Не обидно?
Поступайте как США,вмешивайтесь всюду куда желаете, говорите что мы за демократию.
Привозите в Москву всяких одиозных шатателей режимов в тех странах и награждайте их медалями и премиями "за свободу и демократию".
Воспитайте и поддерживайте своих навальных. Привезите в РФ главного негра по БЛМ, дайте ему премию за борьбу против расизма.Покажите посредством интернет и проплаченых блогеров как там в Америке на самом деле с расизмом.
Америка начнет прессовать и блокировать активистов? Великолепно,закричите что вот она ваша демократия,сами все видите.
Поставьте на Кубу и Венесуэлу РФские базы и ракеты,ой,комплексы ПРО.....
Надо действовать агрессивно-наступательно,янки по другому не понимают. Только сила.
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2k
Запускайте Берлагу! 3 часа назад
Я может не в теме внутренней тутошней кухни, но нормальные авторы фишек могли бы п.изды навалять авторам подобных высеров. Или они солидарны с этим чемоданом с г.овном?
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