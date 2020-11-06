"Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США

Представители неформального движения "Отряды Путина" записали видео, в котором заявили что не признают президентские выборы в США и призывают все мировое сообщество последовать их примеру.





Главная героиня ролика называет американские выборы "вакханалией" и "бардачным шоу на весь мир", в котором попраны всевозможные права человека.





"Мы категорически не согласны с выборами, проходящими в Америке. Сплошное бардачное шоу, устроенное на весь мир. Из всех источников информации видно, что все возмущены. Они лезут в политическую и внутреннюю жизнь других стран, а у себя порядка навести не могут. Позорище на весь мир! То, как проходят выборы в США, — это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в стране. Так быть не должно. Это не выборы, а уродливое шоу. Мы, „Отряды Путина“, категорически не признаем выборы в Америке, и призываем все мировое сообщество не признавать эти выборы. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке!", - заявила пенсионерка в окружении "Отряда".