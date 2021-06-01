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Жителям Выборгского района Санкт-Петербурга стали приходить сообщения, в которых их благодарят за участие в праймериз от "Единой России". Что бы это значило?
Жители Выборского района Санкт-Петербурга недоумевают: за что благодарность, если они не голосовали? Или кто-то все решил за них? Петербуржцы делятся полученными смс в соцсетях и комментируют ситуацию. Похожие истории опубликовали также Telegram-канал «Протестный Петербург» и и издание «Мойка78».
Все смс рассылаются от имени Евгения Марченко- депутата, победившего по Северному одномандатному избирательному округу в Госдуму РФ. Этот товарищ получил аж 26 731 голос. Остается догадываться, сколько из них были реальными.
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Петербуржцы рассказывают, что похожие смс получали многие из них. При этом, далеко не все ходили на голосование и, уж тем более, не отдавали свои голоса за Марченко.
Жители города также пожаловались на слишком агрессивную рекламу кандидатов - некоторые из них замечали наклейки на личных авто, припаркованных на улице. После подобных выходок ночные смс уже не кажутся чем-то страшным.
Напомним, что праймериз стартовали 24 мая, и уже в первый день голосования официальный сайт, на котором можно было посмотреть кандидатов, упал: при попытке оставить свой голос онлайн выдавалась ошибка «502 Bad Gateway». А 31 мая партия "Единая Россия" начала подводить итоги, и ее председатель Дмитрий Медведев заявил, что в этом предварительном голосовании приняло участие свыше 11 миллионов человек. Теперь не ясно, сколько из них настоящих?
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