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"Спасибо за ваш голос!": игнорировавшие выборы петербуржцы получили благодарственное СМС от ЕР

"Спасибо за ваш голос!": игнорировавшие выборы петербуржцы получили благодарственное СМС от ЕР (9 фото)

Автор:
01 июня 2021 07:25
Сообщество : Политика
Метки: Марченко   Праймериз   выборы   голосование   политика   санкт-петербург   скриншоты   
1529
9
Жителям Выборгского района Санкт-Петербурга стали приходить сообщения, в которых их благодарят за участие в праймериз от "Единой России". Что бы это значило?
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Метки: Марченко   Праймериз   выборы   голосование   политика   санкт-петербург   скриншоты   
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15k
Maks Es 2 часа назад
Щас набегут боты из Ольгино и все всем разъяснят.
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162
Герман Григ 7 минут назад
Деньги решили всё
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497
Егор 7 минут назад
Если бы я был аморальным конкурентом этого Мраченко, я бы вот так как-то и попытался бы его слить в унитаз. (очепятку в фамилии хотел поправить - но не стал. Уж очень атмосферно вышло)
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0
ЦСКА 17 минут назад
Ну сегодня много делается для выборов. Раньше палкой загоняли в кпсс зомбироваться. Теперь много партий, разная риторика. Есть выбор.
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17k
nobody® 23 минуты назад
Если предположить, что смс разослали всем, кто зарегистрировался, то он как бы благодарит за голос не важно в чью копилку, а так же заранее благодарит за участие, если ещё не проголосовал.
Больше удивляет, какого хера какая-то из партий разместилась на гос. услугах. Давайте превратим полезный ресурс в помойку...
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25k
Вован 41 минуту назад
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−6
цысовский 43 минуты назад
стабильность, духовнеость, пуцин, пгавославие
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3k
Нескучный сад Час назад
Ну, если эти товарищи наивно не интересуются политикой, то политика ими, как раз, интересуется
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1
Лапата Час назад
6 минусов, что то слишком большая концентрация чинарей и их прихвостней
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19k
Добрый Алабай Час назад
Именно поэтому, в день голосования нам всем необходимо прийти на избирательные участки и проголосовать. Иначе, ваши голоса отдадут едрищам.
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902
zu4ara Час назад
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13k
Аристарх Похер Час назад
В некоей соседней стране один из кандидатов до сих пор с помощью ОМОНа доказывает себе и всему миру, что за него проголосовало 80%
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Очередной цирк с конями.
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197
сеньер Леонсио 2 часа назад
Человек может выразить своё мнение любым не запрещённым законом способом,в том числе и игнорированием выборного процесса. А делить общество на согласных и не согласных не толерантно,это всё равно как выплачивать материнский капитал только голосовавшим за ЕР. Поэтому и поблагодарили всех!
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7k
vit 2 часа назад
А чё вы сделаете?
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12k
Алан 2 часа назад
Не понимаю, для чего вся эта клоунада. Праймериз-это выборы внутри партии и они должны быть закрытыми, то есть должны голосовать члены партии
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32k
Опаньки 2 часа назад
онлайн голосование )
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