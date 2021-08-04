Житель Каролины во второй раз сорвал джек-пот в лотерее

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Необычайную везучесть продемонстрировал Дьюи Крум из Мариона, Северная Каролина. Во второй раз за несколько лет он получил шестизначную сумму в качестве выигрыша в лотерею.
Житель города Марион в Северной Каролине, попытав счастья в местной лотерее «Каролина Кено», выиграл $100 000 (около 7,5 миллионов рублей). Но это было бы не так удивительно, если бы это не был уже второй вего крупный выигрыш в лотерею за семь лет.
Дьюи Крум купил счастливый лотерейный билет билет в Sторговом центре ugar Hill Food Mart в Марионе в воскресенье , в тот самый день, когда должен был состояться розыгрыш. Однако он не сразу проверил результаты. «Я пошел проверить свой билет на следующий день, - рассказал Крум. - До понедельника я не знал, что выиграл воскресный розыгрыш!»
Дьюи Крум купил счастливый лотерейный билет билет в Sторговом центре ugar Hill Food Mart в Марионе в воскресенье , в тот самый день, когда должен был состояться розыгрыш. Однако он не сразу проверил результаты. «Я пошел проверить свой билет на следующий день, - рассказал Крум. - До понедельника я не знал, что выиграл воскресный розыгрыш!»
В предыдущий раз Крум выиграл джекпот "местной лотереи "Кэш 5 в размере $121 790 (8,5 миллионов рублей) в розыгрыше 16 декабря 2014 года. По словам везунчика, новый непредвиденный выигрыш он пустит на выкуп из лизинга своего пикапа. Кроме того, Крум, по его словам, «положит остаток в банк и, наверное, возьмет отпуск».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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