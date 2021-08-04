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Житель Каролины во второй раз сорвал джек-пот в лотерее

Житель Каролины во второй раз сорвал джек-пот в лотерее (3 фото)

Автор:
04 августа 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Везунчик   Дьюи Крум   Северная Каролина   выигрыш   лотерея   новости   раз в сто лет   
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Необычайную везучесть продемонстрировал Дьюи Крум из Мариона, Северная Каролина. Во второй раз за несколько лет он получил шестизначную сумму в качестве выигрыша в лотерею.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Везунчик   Дьюи Крум   Северная Каролина   выигрыш   лотерея   новости   раз в сто лет   
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5  комментариев
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695
Остап_Бендер_Задунайский 44 минуты назад
Главное чтобы дальние родственники не набежали и не стали предлагать свою "дружбу")))
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Протез не может себе купить?
Как так в просветленной Америке люди ходят с первобытными протезами?
Как же илоны маски,вертолетные деньги и передовая страна мира?
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553
робт 43 минуты назад
судя по его о*х*уительному самодельному протезу
прое*бывает он семизначные суммы
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144
Чумной Доктор 44 минуты назад
как то бедненький выигрыш. свою машину выкупить , в отпуск сгонять и на сдачу пирожков на вокзале купить.
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