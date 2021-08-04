Житель Каролины во второй раз сорвал джек-пот в лотерее

Житель города Марион в Северной Каролине, попытав счастья в местной лотерее «Каролина Кено», выиграл $100 000 (около 7,5 миллионов рублей). Но это было бы не так удивительно, если бы это не был уже второй вего крупный выигрыш в лотерею за семь лет.

Дьюи Крум купил счастливый лотерейный билет билет в Sторговом центре ugar Hill Food Mart в Марионе в воскресенье , в тот самый день, когда должен был состояться розыгрыш. Однако он не сразу проверил результаты. «Я пошел проверить свой билет на следующий день, - рассказал Крум. - До понедельника я не знал, что выиграл воскресный розыгрыш!»