Мужик украл 12 000 лотерейных билетов и проиграл

Он поверил в свою удачу - а зря.
Москвич Андрей устроился в «Столото» - под этой конторой находятся «Русское лото», «Жилищная лотерея» и «Спортлото».
Начал работать в конце 2021-го, продавцом-консультантом. У него был доступ к тысячам лотерейных билетов и жадность взяла своё. А может разочарование в работе.
В общем, мужик решил поднять себе зарплату - и украл 11 979 билетов. Это 1,3 млн рублей.
Он их не продавал, а надеялся на выигрыш. Не срослось.
Пропажа обнаружилась, вскоре силовики вышли на незадачливого Андрея и возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет на зоне.
Фортуна повернулась к нему не тем местом.
Источник:
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билет имеет одинаковые шансы выиграть в лотерею, с человеком, который не покупал лотерейный билет.
А вот упомянутый Андрюха совершенно не шарит в коммерции.