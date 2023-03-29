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Мужик украл 12 000 лотерейных билетов и проиграл

Мужик украл 12 000 лотерейных билетов и проиграл

Автор:
29 марта 2023 14:07
Сообщество : Криминал
Метки: Москвич   Столото   ФОРТуна   билеты   выигрыш   лотерея   мужик   
1700
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Он поверил в свою удачу - а зря.

Москвич Андрей устроился в «Столото» - под этой конторой находятся «Русское лото», «Жилищная лотерея» и «Спортлото».

Начал работать в конце 2021-го, продавцом-консультантом. У него был доступ к тысячам лотерейных билетов и жадность взяла своё. А может разочарование в работе.

В общем, мужик решил поднять себе зарплату - и украл 11 979 билетов. Это 1,3 млн рублей.

Он их не продавал, а надеялся на выигрыш. Не срослось.

Пропажа обнаружилась, вскоре силовики вышли на незадачливого Андрея и возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет на зоне.

Фортуна повернулась к нему не тем местом.

Источник:

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Метки: Москвич   Столото   ФОРТуна   билеты   выигрыш   лотерея   мужик   
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21  комментарий
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3k
Daimos 53 минуты назад
Один продает воздух. Другой крадет воздух. А третий за это сажает. Нормальная схема.
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13k
Мистер Фикс 4 секунды назад
Все, что надо знать про лотереи
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61k
Андрей 3 минуты назад
Странно. Каждый билет надо вроде бы регистрировать в личном кабинете или на сайте, просто украсть бумажки - не поможет, незарегеный билет недействителен.
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19k
Robin Hood 3 минуты назад
Нашел с кем в лохатрон тягаться
Ссылка www.youtube.com
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383
Кристофер Робин 4 минуты назад
занимательная статистика: человек, купивший лотерейный
билет имеет одинаковые шансы выиграть в лотерею, с человеком, который не покупал лотерейный билет.
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2k
Василий Афиногенов 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Shtoppi 7 минут назад
Это все что нужно знать про столото. Наё_щик на наё_щике сидит и наё_щиком погоняет.
Ссылка www.youtube.com
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29k
Aqueronte 17 минут назад
Я вообще считаю что сначала снимается передача а потом исходя из комбинации генерируется билетный фонд. Шанс выиграть менее 1 промилле
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14k
Кот Скрипалей 17 минут назад
Теоретически выиграть можно, я купил два билета, выиграл один. Так что выигрышные билеты бывают.
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1k
Виталий 17 минут назад
Сначала надо было кроличью лапку найти, а потом билеты воровать.
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4k
Kozlodoev 20 минут назад
Ну он хотя бы пытался. А что сделал ты?
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38
Денис Козлов Полчаса назад
На youtube есть ролик в котором наш математик считает вероятность выигрыша в отечественную лотерею. Оказалось, что наша лотерея - самая лотереистая во всей вселенной. Если все жители Земли будут в течение 100 лет покупать лотерейные билеты СТОЛОТО, то вероятность выигрыша составит около 1%))) Поэтому ребята вынуждены иногда "организовывать" крупные выигрыши, иначе будет сильно подозрительно. Короче - играйте в нашу лотерею!!!
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986
Andrey 43 минуты назад
Кто-то ещё покупает эти фантики, там же сразу говорят что розыгрыш, розыгрывают ге деньги и квартиры, а участников
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2k
Nyash 46 минут назад
тема не раскрыта полностью. хоть один билет был выигрышный хоть на 100 рублей?
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29k
Ego sum qui sum 50 минут назад
да причем тут фортуна, в наших лотереях выигрышей не бывает
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1k
Эрик 52 минуты назад
Сия история "косвенно" подтверждает - выигрышные билеты лежат там и у того, у кого надо.
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30
dasn7 59 минут назад
Владелец "Русского" лото умнее - будучи армянином, он не назвал свой лохотрон "Армянским" лото.
А вот упомянутый Андрюха совершенно не шарит в коммерции.
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