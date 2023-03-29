Мужик украл 12 000 лотерейных билетов и проиграл

Начал работать в конце 2021-го, продавцом-консультантом. У него был доступ к тысячам лотерейных билетов и жадность взяла своё. А может разочарование в работе.

В общем, мужик решил поднять себе зарплату - и украл 11 979 билетов. Это 1,3 млн рублей.

Он их не продавал, а надеялся на выигрыш. Не срослось.