Житель Шри-Ланки нашел у себя во дворе сапфиров на $100 миллионов

Во время очистки из скопления выпало несколько звездчатых сапфиров высокого качества. Сколько драгоценных камней в кластере имеют высокое качество, эксперты еще не определили. Звездчатые сапфиры известны тем, что в центре каждого камня видна словно бы светящаяся звездочка. Это связано с феноменом отражения света под названием астеризм.

Регион Ратнапура известен производством высококачественных драгоценных камней, и в этом районе уже было сделано еще несколько ценных находок.Шри-Ланка - мировой лидер по производству сапфиров, однако ювелирная промышленность страны сильно пострадала в результате пандемии. Местные эксперты надеются, что "Счастливый случай" даст отрасли столь необходимый импульс к росту.

«Учитывая размер и стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», - сказал Тилак Вирасингхе, председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки. Он добавил, что кластер «вероятно, самый большой в мире».

По данным правительства, в 2020 году Шри-Ланка экспортировала драгоценных камней и ювелирных изделий на 500 миллионов долларов. Страна славится высококачественными драгоценными камнями, особенно сапфирами, которые бывают оттенков синего, розового, желтого, фиолетового, белого, зеленого и оранжевого.