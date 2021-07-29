Житель Шри-Ланки нашел у себя во дворе сапфиров на $100 миллионов

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Крупнейшее скопление звездчатых сапфиров нашел у себя во дворе житель города Ратнапура на Шри-Ланке, когда копал колодец. Стоимость сапфирового кластера, вес которого превышает полтонны, оценили в $100 миллионов.
Скопление звездчатых сапфиров стоимостью около $100 миллионов было обнаружено на заднем дворе жителя Шри-Ланки рабочими, которые копали колодец. Бледно-голубые камни, по удивительному совпадению, были найдены в саду торговца драгоценными камнями мистера Гемиджа в Ратнапуре на юге Шри-Ланки. Кластер весит 510 килограммов, общий вес драгоценных камней составляет 2,5 миллиона каратов. Кластер получил название "Счастливый случай", чрезвычайно подходящее к обстоятельствам.
Господин Гэмидж, рассказал, что «увидел этот огромный камень» после того, как рабочие сказали ему, что наткнулись на несколько необычных камней. Находка оказалась сапфировым скоплением, группой камней, связанных между собой грязью или глиной.
Господин Гэмидж, рассказал, что «увидел этот огромный камень» после того, как рабочие сказали ему, что наткнулись на несколько необычных камней. Находка оказалась сапфировым скоплением, группой камней, связанных между собой грязью или глиной.
Во время очистки из скопления выпало несколько звездчатых сапфиров высокого качества. Сколько драгоценных камней в кластере имеют высокое качество, эксперты еще не определили. Звездчатые сапфиры известны тем, что в центре каждого камня видна словно бы светящаяся звездочка. Это связано с феноменом отражения света под названием астеризм.
Регион Ратнапура известен производством высококачественных драгоценных камней, и в этом районе уже было сделано еще несколько ценных находок.Шри-Ланка - мировой лидер по производству сапфиров, однако ювелирная промышленность страны сильно пострадала в результате пандемии. Местные эксперты надеются, что "Счастливый случай" даст отрасли столь необходимый импульс к росту.
«Учитывая размер и стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», - сказал Тилак Вирасингхе, председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки. Он добавил, что кластер «вероятно, самый большой в мире».
По данным правительства, в 2020 году Шри-Ланка экспортировала драгоценных камней и ювелирных изделий на 500 миллионов долларов. Страна славится высококачественными драгоценными камнями, особенно сапфирами, которые бывают оттенков синего, розового, желтого, фиолетового, белого, зеленого и оранжевого.
Регион Ратнапура известен производством высококачественных драгоценных камней, и в этом районе уже было сделано еще несколько ценных находок.Шри-Ланка - мировой лидер по производству сапфиров, однако ювелирная промышленность страны сильно пострадала в результате пандемии. Местные эксперты надеются, что "Счастливый случай" даст отрасли столь необходимый импульс к росту.
«Учитывая размер и стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», - сказал Тилак Вирасингхе, председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки. Он добавил, что кластер «вероятно, самый большой в мире».
По данным правительства, в 2020 году Шри-Ланка экспортировала драгоценных камней и ювелирных изделий на 500 миллионов долларов. Страна славится высококачественными драгоценными камнями, особенно сапфирами, которые бывают оттенков синего, розового, желтого, фиолетового, белого, зеленого и оранжевого.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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