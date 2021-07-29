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Житель Шри-Ланки нашел у себя во дворе сапфиров на $100 миллионов

Житель Шри-Ланки нашел у себя во дворе сапфиров на $100 миллионов (3 фото)

Автор:
29 июля 2021 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Везунчик   Удача   драгоценности   находка   новости   сппфиры   шри-ланка   
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Крупнейшее скопление звездчатых сапфиров нашел у себя во дворе житель города Ратнапура на Шри-Ланке, когда копал колодец. Стоимость сапфирового кластера, вес которого превышает полтонны, оценили в $100 миллионов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Везунчик   Удача   драгоценности   находка   новости   сппфиры   шри-ланка   
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2  комментария
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23k
Батончик с маком 50 минут назад
Интересно кому будет принадлежать этот ништячок по их законам.
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Вадим 44 минуты назад
В России отобрали бы, а мужика б посадили.. а потом бы выяснилось что сам камень куда то пропал,
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