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В Красноярском крае в результате нападения медведя погиб турист из Москвы

В Красноярском крае в результате нападения медведя погиб турист из Москвы (6 фото)

Автор:
30 июля 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Ергаки   Красноярский край   нападение медведя   новости   поход   
855
6

Медведь напал на москвича в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. 42-летний турист Евгений Старков находился в парке с туристической группой из 4 человек. Они только начали собирать палатки, когда вдруг на них напал медведь. Трое мужчин с ужасом наблюдали, как огромный зверь терзал их товарища.

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Метки: ynews   Ергаки   Красноярский край   нападение медведя   новости   поход   
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6  комментариев
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58
Михаил Андреев Полчаса назад
у нас реально полстраны думает что медведи это такие милые существа которых можно погладить, поиграть с ними на балайке и выпить водочки. А еще лису можно дома завести и пр. И видосики на ютубе есть! Мишки ведь они такие милые, с ними даже можно подружиться!
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2k
Alex 37 секунд назад
Зоозащитники и веганы, ваш выход!
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727
Алексей Минуту назад
может если бы они группой стояли, орали. мишка бы решил не нападать.
а когда все побежали, хищник выбрал самого крайнего и сожрал.
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1k
Николай 8 минут назад
Увидев медведя, убегать нужно тихо, мимо товарища, так чтоб товарищ ни о чём не догадался.
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9k
Serg Полчаса назад
медведь в дикой природе опаснейшее животное.
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Sergius SPb 38 минут назад
Как в анекдоте, "достаточно того что я бегаю быстрее тебя".
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