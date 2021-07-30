В Красноярском крае в результате нападения медведя погиб турист из Москвы

Щелкунов вместе с друзьями, 33-летним Евгением Доброродным и 32-летним Павлом Жемчуговым, в ужасе бросились бежать вниз от палаток, в ложбинку. Но Старков, турист из Москвы, попал в лапы зверя.

«Смотрю назад, медведь бежит за нами. Начали наверх карабкаться, метров на пятьдесят, набрали высоту и начали видеть то место, где у нас палатки стояли. Смотрим, тело лежит, рядом медведь стоит. Ест он это тело, потом отвлекся от тела, начал на нас смотреть. Мы еще выше полезли».