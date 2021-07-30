В Красноярском крае в результате нападения медведя погиб турист из Москвы

Медведь напал на москвича в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. 42-летний турист Евгений Старков находился в парке с туристической группой из 4 человек. Они только начали собирать палатки, когда вдруг на них напал медведь. Трое мужчин с ужасом наблюдали, как огромный зверь терзал их товарища.
42-летний Антон Щелкунов рассказал подробности нападения, которое произошло около шести утра:
«Начали собирать рюкзаки. Я стоял со стороны этих камней, где стояли две палатки. Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову и между двух камней высовывается голова медведя. Большущая башка, слюнища капает. Заорал медведь, расстояние до него — камень метров 7 в ширину. То есть совсем близко. [Я] побежал», — рассказал турист.
Щелкунов вместе с друзьями, 33-летним Евгением Доброродным и 32-летним Павлом Жемчуговым, в ужасе бросились бежать вниз от палаток, в ложбинку. Но Старков, турист из Москвы, попал в лапы зверя.
«Смотрю назад, медведь бежит за нами. Начали наверх карабкаться, метров на пятьдесят, набрали высоту и начали видеть то место, где у нас палатки стояли. Смотрим, тело лежит, рядом медведь стоит. Ест он это тело, потом отвлекся от тела, начал на нас смотреть. Мы еще выше полезли».
После трагедии парк закрыли для большинства посетителей. Представитель Следственного комитета Юлия Арбузова заявила: «О нападении сообщили сами туристы. Тело еще не найдено». Спасатели и следователи не могли добраться до места происшествия из-за сильного дождя.
Руководитель отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания в Ермаковском районе Сергей Гущин рассказал, что поход туристов пролегал по труднодоступным местам в районе «Девяти озер» Араданского хребта. Гущин также предположил, что медведя мог привлечь запах еды.
Источник:
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а когда все побежали, хищник выбрал самого крайнего и сожрал.