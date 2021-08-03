FISHKINET
Сообщество Криминал 719 постов • 261 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Нигерийскому блогеру грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество: он украл как минимум 24 миллиона долларов

Нигерийскому блогеру грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество: он украл как минимум 24 миллиона долларов (7 фото)

Автор:
03 августа 2021 08:02
Сообщество : Криминал
Метки: ynews   криминал   мошенники   мошенничество   нигерия   новости   
1169
7

Популярный блогер Hushpuppi признался, что выманил не менее 24 миллионов долларов из различных предприятий по всему миру, включая 1 миллион долларов, предназначенный для детской больницы в Катаре. Армию фанатов из 2,5 миллиона подписчиков он собрал благодаря фотографиям роскошного образа жизни и мотивационным цитатам.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: ynews   криминал   мошенники   мошенничество   нигерия   новости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Дядя Саша Час назад
Тупой ниггер, даже не знает, что деньги любят тишину и не умеет их прятать. 42 лям дома, прям как один российский полковник. Дебил блин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Лео Рудакопски 9 минут назад
Показалось в названии "ниггерскому блогеру"))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller 14 минут назад
"агенты ФБР ворвались в дом Аббаса в Дубае"
Безотносительно вины Аббаса, неужели в ОАЭ дали на действия спецслужб другой страны разрешения? Обычный механизм ареста и экстрадиции по межгосударственному ведомственному запросу не подходил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO 46 минут назад
Так вот ты какой, наследник Нигерийского престола, от уоторого многие получали электронные письмв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan Час назад
ну чтож,молча завидуем и походу Hushpuppi вмешался в выборы президента пиндосии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Очевидное-Невероятное Час назад
Так вот ты какой нигерийский принц...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
booz223 Час назад
Чот половина фоток пованивает фотошопом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото) «В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото) СК возбудил&nbsp;уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами СК возбудил уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами Популярный нигерийский блогер арестован в Эмиратах Популярный нигерийский блогер арестован в Эмиратах Лидер террористов подорвал себя, столкнувшись с другими террористами Лидер террористов подорвал себя, столкнувшись с другими террористами Немецкая полиция охотится за местным Рембо Немецкая полиция охотится за местным Рембо Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

291927



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Удивительные закулисные фотографии Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
3
86
Удивительные закулисные фотографии Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
Могилы тех, кого знают и любят многие из нас
3
96
Могилы тех, кого знают и любят многие из нас
﻿
Летняя распродажа Keysoff — ключ Windows 10 Pro за $8.41
Летняя распродажа Keysoff — ключ Windows 10 Pro за $8.41
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#прикол#люди#животные#автомобили#подборка#дтп#аварии#прикольные
#фото#фотографии#Россия#олимпиада#фильм#автомир#интересное#картинки#позитив#жизнь
#Юмор#СССР#кино#история#актер#ynews#роль#спорт#авто аварии#gif

На что жалуетесь?

Вернуться