Нигерийскому блогеру грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество: он украл как минимум 24 миллиона долларов

ФБР утверждает, что Аббас и его сеть обманом заставляли компании передавать крупные суммы денег с помощью атак с использованием взлома корпоративной электронной почты. После того, как учетные записи электронной почты были скомпрометированы – обычно с использованием грубых фишинговых атак, основанных на том, что пользователи переходят по вредоносной ссылке, – мошенники ждут, пока жертвы не отправят или не получат крупный перевод. Затем они дублируют инвойс в точной копии и повторно отправляют ее с адреса электронной почты, который выглядит идентичным исходному отправителю: меняется только банковский счет получателя на тот, который контролируют мошенники.

Обычно такое электронное письмо сопровождается извинениями за ошибку в данных учетной записи. Письма часто подкрепляются поддельными веб-сайтами, которые дублируют сайт клиента, и телефонными номерами, которые полностью соответствуют подлинным. Как только деньги переводятся на этот счет, их разделяют и распределяют по банковским счетам по всему миру, а прибыль распределяется между мошенниками.

По оценкам ФБР, такие атаки составили около 40% всех денег, заработанных за счет киберпреступлений в США в 2020 году. Согласно данным, опубликованным Bloomberg, такие мошенничества особенно распространены в Нигерии, где происходит около 50% всех схем со взломом корпоративной электронной почты.