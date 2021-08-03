Нигерийскому блогеру грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество: он украл как минимум 24 миллиона долларов

Популярный блогер Hushpuppi признался, что выманил не менее 24 миллионов долларов из различных предприятий по всему миру, включая 1 миллион долларов, предназначенный для детской больницы в Катаре. Армию фанатов из 2,5 миллиона подписчиков он собрал благодаря фотографиям роскошного образа жизни и мотивационным цитатам.
37-летний Рамон Аббас, известный своим подписчикам как Hushpuppi или «Миллиардер-мастер Гуччи», вырос в семье таксиста и продавщицы хлеба в бедном городке недалеко от Лагоса, но «поднялся» до собственного пентхауса в Дубае. Теперь он, возможно, проведет следующие 20 лет своей жизни за решеткой в США.
Кристи Джонсон, возглавляющая офис ФБР в Лос-Анджелесе, сказала, что Аббас был «одним из самых известных отмывателей денег в мире» и принадлежал к преступной сети, которая обманывала предприятия по всему миру – многие при этом находились в США. В числе других его потенциальных жертв были мальтийский банк и несколько компаний, связанных с неназванным футбольным клубом Премьер-лиги, сообщает ФБР.
Исполняющий обязанности прокурора США Трейси Л. Уилкисон добавила: «Мистер Аббас, сыгравший значительную роль в этой схеме, финансировал свой роскошный образ жизни за счет отмывания незаконных доходов, полученных от мошенников, использующих все более изощренные методы. Совместно с нашими партнерами из правоохранительных органов мы будем выявлять и привлекать к ответственности виновных в мошенничестве со взломом корпоративной электронной почты, которое представляет собой серьезную и растущую проблему в международной преступности».
ФБР утверждает, что Аббас и его сеть обманом заставляли компании передавать крупные суммы денег с помощью атак с использованием взлома корпоративной электронной почты. После того, как учетные записи электронной почты были скомпрометированы – обычно с использованием грубых фишинговых атак, основанных на том, что пользователи переходят по вредоносной ссылке, – мошенники ждут, пока жертвы не отправят или не получат крупный перевод. Затем они дублируют инвойс в точной копии и повторно отправляют ее с адреса электронной почты, который выглядит идентичным исходному отправителю: меняется только банковский счет получателя на тот, который контролируют мошенники.
Обычно такое электронное письмо сопровождается извинениями за ошибку в данных учетной записи. Письма часто подкрепляются поддельными веб-сайтами, которые дублируют сайт клиента, и телефонными номерами, которые полностью соответствуют подлинным. Как только деньги переводятся на этот счет, их разделяют и распределяют по банковским счетам по всему миру, а прибыль распределяется между мошенниками.
По оценкам ФБР, такие атаки составили около 40% всех денег, заработанных за счет киберпреступлений в США в 2020 году. Согласно данным, опубликованным Bloomberg, такие мошенничества особенно распространены в Нигерии, где происходит около 50% всех схем со взломом корпоративной электронной почты.
Аббас, бывший уличный торговец в Лагосе, утверждал, что заработал свое состояние, играя на рынке недвижимости в Дубае, Куала-Лумпуре и других местах. Он вел популярный аккаунт в Instagram под ником Hushpuppi, где регулярно публиковал фотографии своего роскошного образа жизни. Он жил в пентхаусе в Palazzo Versace Dubai, который, как он однажды хвастался, стоил «сотни тысяч долларов» за аренду каждый год и содержал «четыре джакузи, сауну и частный бассейн». Посты часто сопровождались мотивационными цитатами, призывающими подписчиков «никогда не отказываться» от мечты – в качестве Аббас приводил собственный успех.
Но в июне прошлого года мираж развеялся, когда агенты ФБР ворвались в дом Аббаса в Дубае и вывели растерянного блогера в наручниках. Внутри агенты нашли 41 миллион долларов наличными, 13 роскошных автомобилей стоимостью около 6,8 миллиона долларов, а также телефонные и компьютерные данные, содержащие более 100 000 файлов, доказывающих факты мошенничества, и адреса почти двух миллионов возможных жертв.
Аббаса затем доставили в США и перевели в тюрьму в Калифорнии, где он останется до вынесения приговора. Адвокат Аббаса ранее утверждал, что его клиента «похитило» ФБР, но свою вину он не признает. То, что Аббас все же признал вину, стало известно лишь на этой неделе, хотя судебное заседание прошло еще 20 апреля.
Обвинения против Аббаса включают в себя сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, сговор с целью участия в отмывании денег и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. Помимо него обвинения выдвинули двоим гражданам Нигерии и трем американцам. Их обвиняют в причастности к схеме, которой руководил Аббас.
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Безотносительно вины Аббаса, неужели в ОАЭ дали на действия спецслужб другой страны разрешения? Обычный механизм ареста и экстрадиции по межгосударственному ведомственному запросу не подходил?