Китаец выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но решил не говорить об этом жене

«Не скажу о победе супруге и детям, ведь тогда они не захотят тяжело трудиться в будущем», - сообщил анонимный везунчик во время вручения ему чека на многозначную сумму.

Сорвавший джекпот 21 октября купил перед розыгрышем 40 билетов, а когда узнал о выигрыше, не спал всю ночь. Ли рассказал, что он регулярно покупает билеты уже более десяти лет. Но такую сумму, конечно, выигрывает впервые.

Кстати, как сообщают СМИ, по китайским законам господину Ли придется все-таки отдать половину выигрыша жене, иначе ему грозит наказание.