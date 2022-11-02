Китаец выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но решил не говорить об этом жене

Чтобы благоверная ничего не узнала, получать выигрыш новоявленный миллионер пришел в костюме, полностью скрывающим его тело и лицо.
Счастливчик представился "мистером Ли" и заявил, что не собирается рассказывать семье о том, что им теперь не о чем беспокоиться и денег хватит на любые нужды. Китаец считает, что богатство может сыграть с его близкими злую шутку, поэтому лучше, если ни жена, ни дети не будут знать о выигрыше.
«Не скажу о победе супруге и детям, ведь тогда они не захотят тяжело трудиться в будущем», - сообщил анонимный везунчик во время вручения ему чека на многозначную сумму.
Сорвавший джекпот 21 октября купил перед розыгрышем 40 билетов, а когда узнал о выигрыше, не спал всю ночь. Ли рассказал, что он регулярно покупает билеты уже более десяти лет. Но такую сумму, конечно, выигрывает впервые.
Кстати, как сообщают СМИ, по китайским законам господину Ли придется все-таки отдать половину выигрыша жене, иначе ему грозит наказание.
Источник:
АНТИФИШКИ
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