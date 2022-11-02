FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1807 постов • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Китаец выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но решил не говорить об этом жене

Китаец выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но решил не говорить об этом жене

Автор:
02 ноября 2022 10:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   выигрыш   джекпот   лотерея   муж и жена   повезло   счастливчик   
320
2

Чтобы благоверная ничего не узнала, получать выигрыш новоявленный миллионер пришел в костюме, полностью скрывающим его тело и лицо.

Счастливчик представился "мистером Ли" и заявил, что не собирается рассказывать семье о том, что им теперь не о чем беспокоиться и денег хватит на любые нужды. Китаец считает, что богатство может сыграть с его близкими злую шутку, поэтому лучше, если ни жена, ни дети не будут знать о выигрыше.


«Не скажу о победе супруге и детям, ведь тогда они не захотят тяжело трудиться в будущем», - сообщил анонимный везунчик во время вручения ему чека на многозначную сумму.


Сорвавший джекпот 21 октября купил перед розыгрышем 40 билетов, а когда узнал о выигрыше, не спал всю ночь. Ли рассказал, что он регулярно покупает билеты уже более десяти лет. Но такую сумму, конечно, выигрывает впервые.


Кстати, как сообщают СМИ, по китайским законам господину Ли придется все-таки отдать половину выигрыша жене, иначе ему грозит наказание.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Китай   выигрыш   джекпот   лотерея   муж и жена   повезло   счастливчик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ksenia2 2 часа назад
Представляю, что скажет жена, когда узнает о том, что муж хотел скрыть выигрыш...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
27k
Квантовый переход Полчаса назад
Мы уже в курсе.Пару дней назад нам рассказал об этом другой лайкодрочер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Booka1a 57 минут назад
калькулятор мне сказал, что 21944512000 * 0,14=3 072 231 680. (три ляма, а не тридцать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164439



Другие посты автора
Популярное в сообществах
23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону
23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону
20 занимательных фотографий любопытных редкостей
20 занимательных фотографий любопытных редкостей
Набирающие популярность в сообществах
15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022
15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022
Куда сходить на выходных в Москве?
Куда сходить на выходных в Москве?
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#авто аварии#люди#животные#подборка#Еда#позитив#автомир#кино
#фото#факты#аварии#Приколы#забавно#автомобили#истории#СССР#в мире#Китай
#интересно#дтп#история#интересное#картинки#дети#милота#улыбнуло#Украина#новости
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Житель Каролины во второй раз сорвал джек-пот в лотерее Житель Каролины во второй раз сорвал джек-пот в лотерее Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом Женщина с ребёнком вовремя успела покинуть зону оползня Женщина с ребёнком вовремя успела покинуть зону оползня Житель Массачусетса выиграл свой второй миллион Житель Массачусетса выиграл свой второй миллион Монах выиграл 730 тысяч долларов и раздал их нуждающимся Монах выиграл 730 тысяч долларов и раздал их нуждающимся

На что жалуетесь?

Вернуться