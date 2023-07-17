Экономист нашел способ, как сорвать джекпот, и выиграл 14 раз

Шансы выиграть в лотерею - один на миллион. Но только не для Стефана Манделя. В 1980-х и 1990-х годах экономисту удалось выиграть в лотерею четырнадцать раз. Все его действия были абсолютно законны, он лишь использовал простые расчеты.
Мандель родился в Румынии, и первые два выигрыша он получил на родине. Мужчина мечтал переехать с семьей в другую страну, ему требовались немалые деньги. Для этого он разработал гениальную систему. Во-первых, Стефан изучил различные лотереи, чтобы понять, сколько всего комбинаций в тираже. Например, если в конкретной лотерее выпадают числа от 1 до 40, а для выигрыша требуется комбинация из шести чисел, то существует 3 838 380 возможных исходов. Оказалось, в некоторых лотереях джекпот в несколько раз превышает стоимость покупки всех возможных лотерейных комбинаций. Например, если джекпот составлял 10 миллионов долларов, а билеты стоили 1 доллар, кто-то мог скупить все билеты и гарантировать себе выигрыш и солидную прибыль. Оставалось только собрать капитал для покупки билетов.
Так Стефан начал создавать лотерейные синдикаты, в которых инвесторы вкладывали деньги в лотерейные билеты, а выигрыш делили между собой. Первый выигрыш по этой системе принес ему 3700 долларов. Этих денег хватило, чтобы перевезти семью из Румынии в Австралию.
Уже на новом месте экономист сорвал 12 джекпотов, а также получил множество мелких призов. Мандель создавал все более крупные синдикаты, оставаясь при этом в рамках правил игры. В то время разрешалось печатать билеты дома, что позволило мужчине приобрести миллионы билетов и автоматизировать процесс заполнения различных комбинаций.
После крупных выигрышей в Великобритании и Австралии были введены правила, запрещавшие массовую закупку билетов и использование сгенерированных компьютером билетов. Стефан принялся изучать американские лотереи. Идеальным вариантом стала лотерея Вирджинии: поскольку в ней использовались числа от 1 до 44, количество комбинаций было гораздо меньше, чем в других штатах. Мандель основал корпорацию Pacific Financial Resources и учредил траст International Lotto Fund. Тысячи инвесторов влили миллионы, и Стефан нанял 16 сотрудников, которые в течение трех месяцев печатали 7 миллионов билетов, необходимых для гарантированного выигрыша.
В феврале 1992 года выигрыш в Вирджинии достиг 27 миллионов долларов, и Мандель решил, что настало время применить его стратегию. Используя заранее распечатанные платежные чеки, команда Стефана отправилась в магазины, которые предварительно заключили с ним договор. В одном из магазинов отказались продавать билеты, в результате чего было приобретено только 90% выигрышных комбинаций. Но это не помешало синдикату выиграть главный приз, а также 900000 долларов. Мандель привлек внимание ЦРУ и ФБР, начались судебные тяжбы, но экономисту все же удалось выйти сухим из воды. Теперь уже в США ввели новые правила, чтобы не допустить повторения аферы.
В 1995 году Стефан подал заявление о банкротстве и даже провел 20 месяцев в израильской тюрьме за мошенничество. Сегодня он ведет тихую жизнь на острове Вануату, где также поселились несколько участников его бывшего синдиката.
В 2012 году Стефан Мандель дал редкое интервью румынской газете Bursa, в котором сказал: "Я человек, который рискует, но рассчитывает шансы. Стрижка бороды - тоже лотерея. Всегда есть вероятность, что я порежусь, занесу инфекцию в кровь и умру, но я все равно это делаю. Шансы в мою пользу".
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