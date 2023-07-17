Экономист нашел способ, как сорвать джекпот, и выиграл 14 раз

Так Стефан начал создавать лотерейные синдикаты, в которых инвесторы вкладывали деньги в лотерейные билеты, а выигрыш делили между собой. Первый выигрыш по этой системе принес ему 3700 долларов. Этих денег хватило, чтобы перевезти семью из Румынии в Австралию.

Уже на новом месте экономист сорвал 12 джекпотов, а также получил множество мелких призов. Мандель создавал все более крупные синдикаты, оставаясь при этом в рамках правил игры. В то время разрешалось печатать билеты дома, что позволило мужчине приобрести миллионы билетов и автоматизировать процесс заполнения различных комбинаций.