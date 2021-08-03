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Пожар на крупнейшей в мире свалке автомобильных шин в Кувейте

Пожар на крупнейшей в мире свалке автомобильных шин в Кувейте (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 16:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   видео   кувейт   пожар   свалка   шины   
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Самая большая свалка покрышек загорелась в Кувейте. Это кладбище покрышек занимает почти 600 тысяч квадратных метров. Местные жители и экологи называют его «настоящей экологической катастрофой».

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Метки: 360подмосковье   видео   кувейт   пожар   свалка   шины   
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7  комментариев
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5k
Борис Карабанов 59 минут назад
Так бывает, если не уметь делать из шин лебедей.
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91
Jlav Полчаса назад
600 000м2 это же 0,6км2?
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7k
Кенвуд Полчаса назад
Если не потушить, в скором времени все жители планеты
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2k
Hunde Beißer2 39 минут назад
На сколько я знаю,эта свалка "самовозгарается" каждый год по нескольку раз...
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550
робт 43 минуты назад
их же можно дробить в крошку и использовать для дорожного покрытия
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13k
Объект реальности 57 минут назад
Поняли хохлы как надо.
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9k
Александр Час назад
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