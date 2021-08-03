Пожар на крупнейшей в мире свалке автомобильных шин в Кувейте

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Самая большая свалка покрышек загорелась в Кувейте. Это кладбище покрышек занимает почти 600 тысяч квадратных метров. Местные жители и экологи называют его «настоящей экологической катастрофой».
Всего в пустене Кувейта хранится более 50 миллионов автопокрышек.
На опубликованных в сети очевидцем кадрах видно огромное облако ядовитого черного дыма. Если не потушить пожар в ближайшее время, он может обернуться экологической катастрофой.
На опубликованных в сети очевидцем кадрах видно огромное облако ядовитого черного дыма. Если не потушить пожар в ближайшее время, он может обернуться экологической катастрофой.
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