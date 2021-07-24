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Шведский стол для косолапых по-камчатски

Шведский стол для косолапых по-камчатски (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 12:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   камчатка   лосось   медведь   пир   свалка   
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Настоящее пиршество устроили камчатские рыбообрабочики для медведей. Сейчас на полуострове в самом разгаре лососёвая путина.  Рыбу ловят тысячами тонн в сутки.

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Метки: видео   камчатка   лосось   медведь   пир   свалка   
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814
Наташа Гадова 2 часа назад
У нас так-то головы за 180-200 рублей продают. Но для мишек вообще не жалко, пусть кушают.
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Виктор 3 минуты назад
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1k
Lefterov 55 минут назад
Рад за мишек))) Главное что бы охотники за трофеями туда не поперли!
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11k
Великий Кормчий Час назад
Расстрелять бы руководство рыбзавода в прямом эфире первого TV канала по пятое колено. И рядом с рыбой гнить бросить
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9k
Татьяна Юсова Час назад
Конечно это безобразие! Такое "милое" видео с мишками на самом деле грубое нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
На подавляющем большинстве рыбоперебатывающих заводов Камчатки уже давно установили жиромучные установки.
Все они окупаются в течении 2-3 месяцев, то есть за одну путину, давая на выходе ценный продукт в виде рыбьего жира и рыбной муки, которые очень востребованы в сельском хозяйстве.
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1k
Росомаха 2 часа назад
До нас эта рыба всё равно не дойдёт, если только тухлая, да по цене говядины ....
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151
Бритва 2 часа назад
Вот это я понимаю - порыбачили с корешами!
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