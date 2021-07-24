Шведский стол для косолапых по-камчатски

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Настоящее пиршество устроили камчатские рыбообрабочики для медведей. Сейчас на полуострове в самом разгаре лососёвая путина. Рыбу ловят тысячами тонн в сутки.
Недалеко от посёлка Палана, что в Тигильском районе, местный рыбообрабатывающий завод утроил свалку рыбьих голов. Медведи столь широкий жест оценили по достоинству и устроили настоящий праздник живота.
На видео около десятка медведей разных возрастов мирно поедают рыбные отходы. Косолапым нет дела до людей, но все же оператора к себе они близко не подпустили.
Местные жители такой "заботе" о животных не рады. Рыбные свалки источают смрадный запах, а популяция косолапых, обитающих рядом с населёнными пунктами, с каждым годом становится всё больше.
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На подавляющем большинстве рыбоперебатывающих заводов Камчатки уже давно установили жиромучные установки.
Все они окупаются в течении 2-3 месяцев, то есть за одну путину, давая на выходе ценный продукт в виде рыбьего жира и рыбной муки, которые очень востребованы в сельском хозяйстве.