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Авария на трубопроводе вызвала впечатляющий пожар в Мексиканском заливе

Авария на трубопроводе вызвала впечатляющий пожар в Мексиканском заливе (3 фото)

Автор:
03 июля 2021 10:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   видео   мексиканский залив   море   пожар   трубопровод   
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Пожар возник рано утром в эту пятницу в районе трубопровода Petróleos Mexicanos (Pemex), находящегося примерно в 150 метрах от спутниковой платформы KU-C нефтяного комплекса Pemex Ku-Maloob-Zaap (KMZ).
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Метки: ГАЗ   видео   мексиканский залив   море   пожар   трубопровод   
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