Авария на трубопроводе вызвала впечатляющий пожар в Мексиканском заливе

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Пожар возник рано утром в эту пятницу в районе трубопровода Petróleos Mexicanos (Pemex), находящегося примерно в 150 метрах от спутниковой платформы KU-C нефтяного комплекса Pemex Ku-Maloob-Zaap (KMZ).
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность одного из клапанов в трубопроводе. В сети этот пожар тут же окрестили "морским огненным глазом".
El incendio es en un ducto , NO en plataforma de Pemex y reportan que ya se está atendiendo . pic.twitter.com/3ilOinB84C— Mario Di Costanzo (@mario_dico50) July 2, 2021
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Команды трех кораблей более пяти часов гасили пламя, тем самым ликвидировали опасность возгорания для платформы Ку Сьерра. Но пожар удалось потушить только после того, как водолазы закрыли клапаны, находящихся на глубине 78 метров.
Oigan, @Pemex, ¿qué sucede en la plataforma Ku Sierra? Hay versiones de que reventó una línea submarina. Informen pic.twitter.com/6HrVkqw0s7— Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) July 2, 2021
Если бы огонь добрался до комплекса Ку-Малооб-Заап, который обеспечивает более 40% добычи Pemex - 1,68 миллиона баррелей сырой нефти в день, зрелище было бы более впечатляющее. Впрочем, как и последствия для окружающей среды.
Для справки: Pemex - основная нефтедобывающая компания Мексики.
Для справки: Pemex - основная нефтедобывающая компания Мексики.
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Метки: ГАЗ видео мексиканский залив море пожар трубопровод
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