Высокое дерево устроило огненное шоу

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Каждый год коммунальные службы обрезают деревья, а что будет, если позволить дереву расти бесконтрольно да еще прямо под линией электропередач?
Озеленение улиц – дело, конечно, хорошее, но не всегда безопасное. Дело в том, что слишком высокие деревья могут не только порвать электрические провода в непогоду, но и устроить пожар даже в тихий солнечный день.
Подобный случай произошёл на прошлой неделе в Вашингтоне, когда случайные прохожие стали свидетелями необычного пожара.
Горело дерево очень красиво. По счастливой случайности никто не пострадал.
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