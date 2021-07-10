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Высокое дерево устроило огненное шоу

Высокое дерево устроило огненное шоу (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 июля 2021 10:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дерево   пожар   провода   сша   электричество   
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Каждый год коммунальные службы обрезают деревья, а что будет, если позволить дереву расти бесконтрольно да еще прямо под линией электропередач?

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Метки: видео   дерево   пожар   провода   сша   электричество   
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