В Китае метрополитен превратился из подземного вида транспорта - в подводный

В столице провинции Хэнань всего за один час выпало более 200 миллиметров осадков. На улицах плавали машины и сточная вода использовала любую щель, чтобы бурным потоком ворваться в тоннели метро, где уже отключили электричество и поезда стояли заливаемые водой...

На кадрах видно, можно разглядеть, как около десятка людей оказались в ловушке из-за подступающих со всех сторон потоков мутной воды, которая, к тому времени уже заполнила вагон больше чем наполовину.