В Китае метрополитен превратился из подземного вида транспорта - в подводный

В остановившихся, по причине затопления водой, вагонах метро, люди, отрезанные от остального мира, стояли в полутьме по плечи в воде - представьте себе весь ужас, попавших в это положение пассажиров. Однако, надо отдать им должное - присутствия духа не потеряли, к примеру, парень на правом фото, очевидно, верил во всеспасительную силу медицинской марлевой маски.
Жители города Чжэнчжоу, китайской провинции Хэнань, застряли в затопленном вагоне метро из-за наводнения. Видеозапись происшествия опубликовало издание Insider Paper на своей странице в Twitter.
BREAKING - Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021
В столице провинции Хэнань всего за один час выпало более 200 миллиметров осадков. На улицах плавали машины и сточная вода использовала любую щель, чтобы бурным потоком ворваться в тоннели метро, где уже отключили электричество и поезда стояли заливаемые водой...
На кадрах видно, можно разглядеть, как около десятка людей оказались в ловушке из-за подступающих со всех сторон потоков мутной воды, которая, к тому времени уже заполнила вагон больше чем наполовину.
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Сама станция метро в это время превратилась в большой бассейн.
Сведений о пострадавших и погибших в городе в результате внезапного наводнения не поступало.
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Напомним, что 12 июля в Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий удара стихии в стране есть жертвы, повреждены и уничтожены потоками воды десятки улиц, дома и мосты. Растёт число пострадавших, более тысячи граждан числятся пропавшими без вести. Похожие погодные условия настигли Бельгию, Швейцарию и Нидерланды. Более подробную информацию об этих событиях можно узнать здесь, здесь и здесь.
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