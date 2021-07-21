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В Китае метрополитен превратился из подземного вида транспорта - в подводный

В Китае метрополитен превратился из подземного вида транспорта - в подводный (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 июля 2021 00:26
Сообщество : Аварии
Метки: Китай   Хэнань   Чжэнчжоу   видео   ливни   метро   потоп   тайфун   
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В остановившихся, по причине затопления водой, вагонах метро, люди, отрезанные от остального мира, стояли в полутьме по плечи в воде - представьте себе весь ужас, попавших в это положение пассажиров. Однако, надо отдать им должное - присутствия духа не потеряли, к примеру, парень на правом фото, очевидно, верил во всеспасительную силу медицинской марлевой маски.

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Метки: Китай   Хэнань   Чжэнчжоу   видео   ливни   метро   потоп   тайфун   
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6  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
Глобальное потепление - криптожидомасоны выдумали, ага....
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vikklu Полчаса назад
Соболезную, но как держатся! Вода по грудь, а они как стойкие оловянные солдатики.
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82
SilentBob 56 минут назад
жесть, конечно. врагу не пожелаешь...
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9k
Александр Час назад
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