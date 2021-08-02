Пранкер, изобразивший приступ COVID-19 в метро, получил 2,5 года колонии

Изначально обвинитель требовал для шутника 4 года заключения.
Пресненский суд Москвы приговорил таджикского пранкера Кароматулло Джаборова к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима, сообщили в ТГ-канале столичной прокуратуры. Однако, если прокуратура не станет обжаловать приговор, то с учетом времени проведенного в СИЗО, веселый блогер сможет выйти на свободу уже через три недели.
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В феврале 2020 года полиция задержала неудавшегося пранкера Джаборова вместе с его безработными сообщниками. Уроженец Таджикистана захотел получить свои пять минут славы на хайповой теме коронавируса. Как раз в тот момент по соцсетям распространялось фейковое видео из Китая, в котором люди, якобы больные ковидом, теряли сознание прямо на улице. Неудивительно, что сымитировав приступ в вагоне метро Кароматулло спровоцировал панику, которая вполне могла привести к печальным последствиям.
В итоге на
безработных мигрантов блогеров завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Сообщники Кароматулло получили условные сроки.
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Ух уж мне эти пранкеры. Слово еще какое придумали синоним далбйооооба
Поэтому и не спешили.
Сидеть в СИЗО, полагаю, удовольствие малое.