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Пранкер, изобразивший приступ COVID-19 в метро, получил 2,5 года колонии

Пранкер, изобразивший приступ COVID-19 в метро, получил 2,5 года колонии (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 14:07
Сообщество : Криминал
Метки: видео   колония   коронавирус   пранкер   прокуратура   суд   
1096
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Изначально обвинитель требовал для шутника 4 года заключения.

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Метки: видео   колония   коронавирус   пранкер   прокуратура   суд   
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27  комментариев
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5k
Ruk Час назад
идиотизм, достаточно по 100 часов общественных работ, к чему такая кровожадность?
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−15
Flexx U 59 секунд назад
Одним [мат] на свободе меньше
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5k
Андрей Крылов Минуту назад
Вполне нормальное наказание для такого мерзкого и тупого "баловства". Так и надо. Тот редкий случай, когда я полностью согласен с приговором.
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159
olegga Минуту назад
А когда будут сроки за созданную панику в СМИ?
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6k
Игорь 2 минуты назад
....таджикский пранкер Кароматулло...... - растут люди, это не метлой махать.
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900
Алксандр Шевченко 7 минут назад
Молодцы чётко срок подогнали, чтобы не было лишних вопросов.
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2k
americos 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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6k
КОСТЯН 14 минут назад
Поделом придурку, шутник фуев... 2,5 года пускай теперь на зоне шутит Петросян пля
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13k
куджо 16 минут назад
А где депортации с запретом въезда скором на 10 лет
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4k
tamin 19 минут назад
Все правильно. Шутка-это когда смешно. А это не шутка а провоцирование паники. Все по делу
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13k
Александр 20 минут назад
Вот, скоро выборы будут... ЕР,СР, КПРФ, ЛДПР... Все "райские кущи" обещают... А вот кто предложит таких "кароматулло" сразу в товарный вагон, опечатать, и до Бишкека, Ташкента, Караганды... Вот за тех буду голосовать!
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8k
krivsan Полчаса назад
бл,ть,отберите у этих недоразвитых телефоны,и тиктоки закройте,они сами вымрут,примерно так же,как этот дибилоид сцену ставил
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306
Олег Полчаса назад
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34k
Alex 45 минут назад
Баран, теперь зато время подумать будет
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1k
Александр 52 минуты назад
Правильно. Показательно. Одобряю.
Ух уж мне эти пранкеры. Слово еще какое придумали синоним далбйооооба
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38k
dima423 52 минуты назад
хорошая новость, так ему и надо уепану)
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1k
rgubaev 53 минуты назад
Согласен с Виссарионовичем.
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5k
Борис Карабанов 54 минуты назад
А какова пища для либероты! Выворачиваем всё наизнанку и получаем: "Два с половиной года за невинную шутку. Тирания!"
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5k
★Lucifer★ 54 минуты назад
Какая хорошая новость!!!!
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ Час назад
Мало!!!
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11k
Eltiftel Час назад
ну круто... полиция работает, в феврале 20-го задержали, в августе 21 судили... что они интересно всё это время делали?!
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