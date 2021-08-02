Пранкер, изобразивший приступ COVID-19 в метро, получил 2,5 года колонии

В феврале 2020 года полиция задержала неудавшегося пранкера Джаборова вместе с его безработными сообщниками. Уроженец Таджикистана захотел получить свои пять минут славы на хайповой теме коронавируса. Как раз в тот момент по соцсетям распространялось фейковое видео из Китая, в котором люди, якобы больные ковидом, теряли сознание прямо на улице. Неудивительно, что сымитировав приступ в вагоне метро Кароматулло спровоцировал панику, которая вполне могла привести к печальным последствиям.



