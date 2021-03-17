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Блогер Кароматулло Джаборов был арестован в феврале прошлого года после выложенной в соцсетях видеозаписи с розыгрышем в вагоне московского метро. Они с товарищами решили "хайпануть" на теме коронавируса, которого тогда еще не было зафиксировано в российской столице. Шутка не удалась...
Кара-пранкер, как он сам себя называл, приехал в Москву из Таджикистана. Больше всего, судя по соцсетям, любил ходить по торговым центрам, где записывал свои розыгрыши. Большого числа поклонников, впрочем, не приобрел. А вот тюремный срок себе заработал...
Дело было в феврале 2020 года: парни на камеру пообещали устроить жесткий пранк и вошли в вагон метро. Там парень в маске падает на пол, пассажиры пытаются прийти ему на помощь. Но тут пранкер начинает изображать судороги - как показывали по телевизору. А второй громко кричит: "Коронавирус здесь! Выходите быстрей! Быстрей!" - и перепуганные пассажиры покидают вагон на станции "Улица 1905 года"...
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Джаборов выложил видео в Инстаграм, и через несколько дней был задержан. По обвинению в хулиганстве привлекли и двух его товарищей, которых всё же отпустили под подписку о невыезде.
А вот блогера-организатора всей провокации заключили под стражу, и он пересидел в СИЗО появление ковида, все карантины и ограничения...
Его дело никак не дойдет до суда: в документах обнаружили техническую ошибку и их вернули в прокуратуру. А вообще незадачливому пранкеру грозит до 7 лет колонии по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
А вот блогера-организатора всей провокации заключили под стражу, и он пересидел в СИЗО появление ковида, все карантины и ограничения...
Его дело никак не дойдет до суда: в документах обнаружили техническую ошибку и их вернули в прокуратуру. А вообще незадачливому пранкеру грозит до 7 лет колонии по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
У Кароматулло Джаборова есть жена и маленький ребенок, а в Таджикистане живут пожилые родители.
6 марта на заседании Черемушкинского суда он назвал свои действия глупой шуткой и попросил прощения у свидетелей изображенного "приступа": "Я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали".
Шутника оставили за решеткой до 8 мая.
6 марта на заседании Черемушкинского суда он назвал свои действия глупой шуткой и попросил прощения у свидетелей изображенного "приступа": "Я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали".
Шутника оставили за решеткой до 8 мая.
Между тем в родном для Кароматулло Таджикистане с этого года обложили своих ведущих блогеров налогом. Под прицел налоговых служб попали 29 каналов, на которые подписано от 3 до 19 миллионов человек, сообщает Sputnik-Таджикистан. Их владельцев уже уведомили, что до 1 апреля ждут от них поданных деклараций о доходах.
Начальник Главного управления Налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзода заявил, что его сотрудники установили: местных блогеров пора включить в список налогоплательщиков: они получают ощутимый доход за счет распространения идей и мнений.
А вот летом 2019 в Душанбе наделала шума история с задержанием местных блогеров: парней обвинили в нарушении этических норм за размещение видео. В нем демонстрировалось, как парни на машине подъезжают к женщинам легкого поведения, расспрашивают их о жизни, размере заработка и причинах, побудивших женщин заниматься проституцией. Ролик сочли "унижающим честь и достоинство женщин" и возбудили уголовное дело по статье "Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни".
Начальник Главного управления Налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзода заявил, что его сотрудники установили: местных блогеров пора включить в список налогоплательщиков: они получают ощутимый доход за счет распространения идей и мнений.
А вот летом 2019 в Душанбе наделала шума история с задержанием местных блогеров: парней обвинили в нарушении этических норм за размещение видео. В нем демонстрировалось, как парни на машине подъезжают к женщинам легкого поведения, расспрашивают их о жизни, размере заработка и причинах, побудивших женщин заниматься проституцией. Ролик сочли "унижающим честь и достоинство женщин" и возбудили уголовное дело по статье "Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни".
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