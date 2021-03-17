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Пранкер, который пугал москвичей ковидом, провел всю пандемию в Бутырке

Пранкер, который пугал москвичей ковидом, провел всю пандемию в Бутырке (5 фото)

Автор:
17 марта 2021 02:07
Сообщество : Истории
Метки: Москва   блогер   видео   идиоты   коронавирус   метро   пандемия   пранкер   сизо   
559
5
Блогер Кароматулло Джаборов был арестован в феврале прошлого года после выложенной в соцсетях видеозаписи с розыгрышем в вагоне московского метро. Они с товарищами решили "хайпануть" на теме коронавируса, которого тогда еще не было зафиксировано в российской столице. Шутка не удалась...
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Метки: Москва   блогер   видео   идиоты   коронавирус   метро   пандемия   пранкер   сизо   
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5  комментариев
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8k
Sasa 3 часа назад
Вот так к цивилизации и культуре потихоньку привыкнут! А куда деваться? )))
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−30
vova old 24 минуты назад
так вот с пранкерами и надо.
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1k
Pogost 42 минуты назад
Департировать на родину вместе с семьей без права въезда в Россию пожизненно, пусть баранов пасет и волкам пранки устраивает, обезьяна....
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352
Alex Zx 2 часа назад
улыбку на лице вызывает новость когда пранкер получает срок. Говнохайперы куевы!
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51k
Похабыч 3 часа назад
Чурбаньё поганое
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