Между тем в родном для Кароматулло Таджикистане с этого года обложили своих ведущих блогеров налогом. Под прицел налоговых служб попали 29 каналов, на которые подписано от 3 до 19 миллионов человек, сообщает Sputnik-Таджикистан. Их владельцев уже уведомили, что до 1 апреля ждут от них поданных деклараций о доходах.

Начальник Главного управления Налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзода заявил, что его сотрудники установили: местных блогеров пора включить в список налогоплательщиков: они получают ощутимый доход за счет распространения идей и мнений.



А вот летом 2019 в Душанбе наделала шума история с задержанием местных блогеров: парней обвинили в нарушении этических норм за размещение видео. В нем демонстрировалось, как парни на машине подъезжают к женщинам легкого поведения, расспрашивают их о жизни, размере заработка и причинах, побудивших женщин заниматься проституцией. Ролик сочли "унижающим честь и достоинство женщин" и возбудили уголовное дело по статье "Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни".