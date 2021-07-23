Жители села в ХМАО прогнали санитарный вертолет, прилетевший за пациентом с коронавирусом

Селяне решили, что непонятные люди в защитных комбинезонах не помогать прилетели, а чтобы намеренно заразить весь поселок. Так и живут...
Жители удаленного села Селиярово (ХМАО) прогнали санитарный вертолет с медиками, которые прилетели, чтобы забрать тяжелобольного пациента с коронавирусом. Из-за агрессивно настроенных жителей врачи вынуждены были улететь и приземлиться на другой площадке.
На кадрах, заснятых самими селянами, видно, что к вертолетной площадке подъехали несколько автомобилей с местными жителями и один из них, не стесняясь в выражениях, обвиняет медиков, что они "завозят вирус в тайгу", требуя, чтобы те забирали "свою заразу на…. и улетали".
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Автор видео призвал людей, осуждающих его действия, «очнуться и одуматься», а затем спросил у подписчиков: «Что это за феномен, когда садится вертолет и люди в белых халатах пытаются что-то выгрузить. А когда им задают вопросы, быстро улетают?»
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Но медики забрали изоляционный бокс и улетели не потому что местные жители раскрыли заговор мирового правительства по сокращению населения планеты, а потому что испугались за их здоровье - агрессивные селяне могли пострадать от винтов вертолета.
«У нас у вертолета двигатель был не заглушен, лопасти вращались. Мои сотрудники забеспокоились, что он может попасть в зону поражения лопастями. Связались с местным медработником и приняли решение, чтобы этот конфликт не разрастался, забрать пациента с другой вертолетной площадки, благо она недалеко – в 10 минутах вертолетного лета» , - рассказал директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин.
Инцидент произошел еще 1 июля. Но получил огласку только сейчас. Полиция ХМАО проводит проверку по факту воспрепятствования оказанию медицинской помощи (ст. 124.1 УК). Автор видеоролика уже задержан. А с остальными жителями села проведут разъяснительную работу и объяснят, зачем нужна и какие функции выполняет санавиация.
А также что такое "мыть руки" или сколько будет 2+2— ☦️ гиены🦇🌈🦇 репоста ☦️ (@reposthyenas) July 22, 2021
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а где пациент которого должны были в этом боксе увезти ?
в маленьком поселке не знают про местного тяжелобольного с короновирусом ?
вертолет не глушили , что бы скорее помощь оказать , но как больной окажется на другой площадке , в 10 минутах лета ?
пациент в скорой. скорая где то по поселку передвигается. подготовили бокс для больного. тут абориген выбежал. связались со скорой договорились о другом месте погрузке\выгрузки.
не,такой вариант ты не рассматриваешь?
А санитары протупили. Не надо было вертолёт сажать. Можно как батюшки - с высоты приход ковидом окроплять
На дворе средневековье, мракобесие и джаз!