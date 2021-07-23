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Жители села в ХМАО прогнали санитарный вертолет, прилетевший за пациентом с коронавирусом

Жители села в ХМАО прогнали санитарный вертолет, прилетевший за пациентом с коронавирусом (4 фото + 2 видео)

Автор:
23 июля 2021 14:23
Сообщество : Пандемия
Метки: ХМАО   агрессия   видео   коронавирус   санавиация   селяне   
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Селяне решили, что непонятные люди в защитных комбинезонах не помогать прилетели, а чтобы намеренно заразить весь поселок. Так и живут...

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Метки: ХМАО   агрессия   видео   коронавирус   санавиация   селяне   
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8  комментариев
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18k
иванов дмитрий Полчаса назад
по видео много вопросов.
а где пациент которого должны были в этом боксе увезти ?
в маленьком поселке не знают про местного тяжелобольного с короновирусом ?
вертолет не глушили , что бы скорее помощь оказать , но как больной окажется на другой площадке , в 10 минутах лета ?
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166
Liberman иванов дмитрий Полчаса назад
ты идиот?
пациент в скорой. скорая где то по поселку передвигается. подготовили бокс для больного. тут абориген выбежал. связались со скорой договорились о другом месте погрузке\выгрузки.
не,такой вариант ты не рассматриваешь?
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14k
vikklu 3 минуты назад
Дааа, дичает народ, дичает...
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−174
Улыбака 39 минут назад
истерия набирает обороты


А санитары протупили. Не надо было вертолёт сажать. Можно как батюшки - с высоты приход ковидом окроплять


На дворе средневековье, мракобесие и джаз!
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