Жители села в ХМАО прогнали санитарный вертолет, прилетевший за пациентом с коронавирусом

Жители удаленного села Селиярово (ХМАО) прогнали санитарный вертолет с медиками, которые прилетели, чтобы забрать тяжелобольного пациента с коронавирусом. Из-за агрессивно настроенных жителей врачи вынуждены были улететь и приземлиться на другой площадке.





На кадрах, заснятых самими селянами, видно, что к вертолетной площадке подъехали несколько автомобилей с местными жителями и один из них, не стесняясь в выражениях, обвиняет медиков, что они "завозят вирус в тайгу", требуя, чтобы те забирали "свою заразу на…. и улетали".