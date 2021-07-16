Последнее видео МакSим шокировало ее поклонников

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Более месяца 38-летняя певица находится в реанимации в тяжелом состоянии.
За несколько дней до того, как она оказалась в больнице, певица давала концерт в Казани, где выступала в тяжелом состоянии, с высокой температурой. МакSим настолько плохо себя чувствовала, что ее увели со сцены охранники буквально под руки. На момент госпитализации у нее был отрицательный тест на коронавирус и ей поставили диагноз - пневмония.
Сейчас она находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Врачи не могут делать никаких прогнозов, у певицы началось воспаление в мозгу и она не может самостоятельно дышать.
Сейчас она находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Врачи не могут делать никаких прогнозов, у певицы началось воспаление в мозгу и она не может самостоятельно дышать.
А еще в начале июня никто не мог предположить, что ситуация станет настолько критичной. За несколько дней до госпитализации артистка пела для своих зрителей час и была опубликована запись с концерта, которая сейчас вызывала волну обсуждений. На записи видно, что певице трудно петь, она постоянно сбивается с ритма и почти не двигается. Но при этом работает без фонограммы.
Поклонники признаются, что им страшно смотреть видео: "Какой ужас! Заметно ведь, что она страдает и с трудом поет", "Бедненькая, из последних сил поет. Выздоравливай, дорогая наша Максим", "Шок и слезы. Только бы выздоровела", "Господи, прям уже почти без сознания поёт. Где её директор и пиарщик, почему допустили такой ужас".
Поклонники признаются, что им страшно смотреть видео: "Какой ужас! Заметно ведь, что она страдает и с трудом поет", "Бедненькая, из последних сил поет. Выздоравливай, дорогая наша Максим", "Шок и слезы. Только бы выздоровела", "Господи, прям уже почти без сознания поёт. Где её директор и пиарщик, почему допустили такой ужас".
Новости о состоянии МакSим сейчас одна страшнее другой. Врачи расшифровали новые результаты КТ и терапевт Андрей Звонков заявил, что у МакSим серьезные осложнения.
"Прежде всего, в легких описан плеврит. Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией. Это серьезное осложнение при воспалении легких вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать".
"Прежде всего, в легких описан плеврит. Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией. Это серьезное осложнение при воспалении легких вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать".
Также у певицы найдены признаки пиелонефрита и по результатам КТ врачи обнаружили, что у МакSим началось "воспаление желудочков головного мозга".
Врач-пульмонолог Иван Тарасенко сообщил, что у артистки патология не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры.
Убедительная просьба: в комментариях воздержаться от оскорбительных комментариев в адрес творчества певицы и/или ее самой. Ситуация действительно страшная.
Врач-пульмонолог Иван Тарасенко сообщил, что у артистки патология не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры.
Убедительная просьба: в комментариях воздержаться от оскорбительных комментариев в адрес творчества певицы и/или ее самой. Ситуация действительно страшная.
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раскрывать рот под фанеру много сил не требует...
Тогда было совсем не до табака
Вроде и в кино снималась.....
Но сама же выперлась на эту сцену за бабки...
Посмотри на свои руки, и скажи им спасибо.
почему, собственно?
И второе. Если ты больна, то какого беса лезешь на публику? Заражать?!
- Пандемия? Не не слыхала - это всё страшилки СМИ.