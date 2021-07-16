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Последнее видео МакSим шокировало ее поклонников

Последнее видео МакSим шокировало ее поклонников (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 15:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: больницы   видео   врачи   знаменитости   коронавирус   люди   слава   шоу бизнес   
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Более месяца 38-летняя певица находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Метки: больницы   видео   врачи   знаменитости   коронавирус   люди   слава   шоу бизнес   
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23  комментария
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10k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Очень жаль девчонку. Я не сказать чтоб ее прям поклонница, но чисто по-человечески... Дай бог выздоровления!
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4k
aleksei 5 минут назад
Инфекция из легких пошла дальше, значит бактерии устойчивы в антибиотикам, скорее всего внутрибольничные микробы, очень печально
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4k
★Lucifer★ 7 минут назад
При всём уважении к Максим, "где выступала в тяжелом состоянии",
раскрывать рот под фанеру много сил не требует...
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17k
nobody® 19 минут назад
Так она ещё хуже временами выглядела на концертах по синеве, тоже были статьи на фишках.
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812
Дядя Стёпа 46 минут назад
ВОЗ, это - современное масонское общество. Не удивлюсь, если в последствии окажется, что КОВИД 19 не что иное, как химическое и бактериологическое оружие нового поколения. Уж больно он выборочно убивает людей. К примеру: Человечество курит табак, тысячу лет! Тысячу! Почему вдруг сейчас началась такая истерия, опять же спонсированная ВОЗ, о страшном вреде табака для человека? То есть, получается ТЫСЯЧУ лет на земле жили одни дураки, курили табак, а теперь вдруг, раз, и - прозрели!
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225
Сергей Кузьмин Час назад
Плохо когда люди тяжело болеют,всем здоровья и радости.
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11k
Великий Кормчий Час назад
Жаль конечно, слышал это имя, да и по радио слышал.
Вроде и в кино снималась.....
Но сама же выперлась на эту сцену за бабки...
Посмотри на свои руки, и скажи им спасибо.
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62k
Доктор Джонс Час назад
Как, пишут, она не жилец... Если всё же выкарабкается - карьера певицы для неё закончилась...
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24k
Е-Лена Час назад
То есть - зарабатывать себе "лайки" на состоянии этой артистки - можно. А высказываться о ней - убедительная просьба "не"?
почему, собственно?
И второе. Если ты больна, то какого беса лезешь на публику? Заражать?!
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
И нах"я вот? Это касается не только её,но и всех,кто ради работы будет рвать жопу в больном состоянии. Спасибо вам никто не скажет. Работа никогда не кончится. А начальник ваш при первом удобном случае умоет руки и отрекется от вас,как бы вы не были хороши. Хотите чтоб вас ценили- начните с себя. Здоровый эгоизм-это не плохо,а очень даже наоборот.
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332
Ринат Опиум для народа Полчаса назад
в случае третьей мировой возьму тебя в разведку.норм чел
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Я все правильно понял, что она, будучи больной, в тяжелом состоянии и высокой температурой, в пандемию, решила выступать перед многочисленной толпой?
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1k
rustemmedved 2 часа назад
Знаешь ли ты...((((
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