Последнее видео МакSим шокировало ее поклонников

А еще в начале июня никто не мог предположить, что ситуация станет настолько критичной. За несколько дней до госпитализации артистка пела для своих зрителей час и была опубликована запись с концерта, которая сейчас вызывала волну обсуждений. На записи видно, что певице трудно петь, она постоянно сбивается с ритма и почти не двигается. Но при этом работает без фонограммы. Поклонники признаются, что им страшно смотреть видео: "Какой ужас! Заметно ведь, что она страдает и с трудом поет", "Бедненькая, из последних сил поет. Выздоравливай, дорогая наша Максим", "Шок и слезы. Только бы выздоровела", "Господи, прям уже почти без сознания поёт. Где её директор и пиарщик, почему допустили такой ужас".

2021-07-16T15:06:59+03:00