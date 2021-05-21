Правда, с таким мнением согласились далеко не все. Во-первых, клиент имеет право отказаться от поездки, если его не устроит время ожидание, во-вторых, как минимум, он не обязан возмещать водителю его комиссию и прочие затраты - тем более, если с ним разговаривают подобным тоном и с угрозами.