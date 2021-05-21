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Пассажирка вызвала такси, но из-за длительного ожидания через время отказалась от поездки. У водителя от гнева "сорвало крышу".
Девушка вызвала такси через InDriver. В этом сервисе клиент может сам назначать цену за поездку, и согласившийся на условия водитель приезжает на заказ.
В этот раз таксист согласился отвезти пассажирку за 200 рублей, однако, когда выяснилось, что машину придется ждать около 20 минут, девушка решила отменить заказ и нарвалась на неадекватную реакцию. На плохом русском языке водитель потребовал вернуть ему 220 рублей, иначе пообещал изнасиловать.
Угрозы таксиста несостоявшаяся пассажирка записала на телефон и, как сообщает источник, обратилась в полицию.
Среди пользователей соцсетей, обсудивших эту ситуацию, оказались те, кто посочувстовал водителю: дескать, клиентка могла бы и перевести ему денег, ведь изначально на поездку согласилась.
Правда, с таким мнением согласились далеко не все. Во-первых, клиент имеет право отказаться от поездки, если его не устроит время ожидание, во-вторых, как минимум, он не обязан возмещать водителю его комиссию и прочие затраты - тем более, если с ним разговаривают подобным тоном и с угрозами.
А в общем и целом, конечно, лучше не экономить и выбирать нормальный агрегатор, в котором можно увидеть профиль водителя, отследить его маршрут и, если нужно, без проблем отменить заказ.
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Их не надо выставлять, они сами с этим справляются.
По-моему, в последнее время в этом отношении получше стало.
Раньше вообще жесть была.
И в этом случае по требованию исполнителя заказчик обязан только возместить понесённые исполнителем расходы, то есть максимум стоимость потраченного бензина, если машина до вас доехала.
Причём таксист эти расходы должен подтвердить документально.
Кто не успел,тот опоздал. Вовремя не приехал - сам виноват.
Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
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Вызывая такси вы автоматически заключаете с перевозчиком публичный договор перевозки (фрахтования) в устной форме (статья 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ).
Кстати пассажир также вправе потребовать возмещения убытков, понесенных им вследствие оказания перевозчиком услуги ненадлежащего качества.