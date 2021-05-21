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"Я твой ж***а где поймаю - там трахну": таксист угрожал изнасиловать клиентку из-за отмены заказа

"Я твой ж***а где поймаю - там трахну": таксист угрожал изнасиловать клиентку из-за отмены заказа (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 09:03
Сообщество : Таксисты
Метки: InDriver   видео   клиенты   неадекват   такси   чат с клиентом   
3318
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Пассажирка вызвала такси, но из-за длительного ожидания через время отказалась от поездки. У водителя от гнева "сорвало крышу".

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Метки: InDriver   видео   клиенты   неадекват   такси   чат с клиентом   
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39  комментариев
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24
Alfa Nero 43 минуты назад
Мы стали слишком много позволять "приехавшим"..
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3k
Севастьян 24 секунды назад
Скупой платит дважды.Не хрен выбирать мусорные такси.
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18k
Ватаку Накомоде 7 минут назад
Впервые слышу про такое приложение. Лучше пользоваться яндексом/убером (по сути одно и то же) или ситимобил. И вызывать не эконом, а хотя бы комфорт. Ни разу не сталкивался в «комфорте» с неадекватами, гости из братских республик попадаются, да, но всегда вежливые и русский знают нормально. В экономе бывают странные персонажи, но тоже не до такой степени.
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449
Алексей Попов 12 минут назад
За 200 р не много базара?
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16k
Александр Сучков 18 минут назад
Странный говносос. Как бесплатное ожидание клиента, так- ограниченно, а как подача машины- приеду, как смогу?
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983
Moon24 Полчаса назад
Это черножопое животное в своих краях так же себя ведет ?
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630
Hypnosis Полчаса назад
Больно дерзкая обезьяна, такие долго не живут и умирают очень плохо.
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27k
Aleks Полчаса назад
Мигрантов дураками выставлять...
Их не надо выставлять, они сами с этим справляются.
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6k
кот базилий 38 минут назад
Такое такси - позор для России. Набрали животных полудиких с липовыми правами.
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12k
Колька Валеркин сын 40 минут назад
не хило он так на3.14здел, если реально в полицию отнесла заяву, то сдается мне поедет этот бандерлог на историческую родину
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1k
Гур 45 минут назад
Плати мне, мразь.
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1k
карлсон 46 минут назад
В последнее время таксисты на дороге - это просто тихий ужас. Такое ощущение, что они либо под наркотой половина, либо бухие. Причем это касается не только агрегаторов, но и всяких люкс-такси
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1k
psn3 52 минуты назад
Выбирать нормальный агрегатор? А что такие есть?
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2k
Ivan 55 минут назад
Хуже таксера на дороге может быть только каршаринг. Благо, маршруточников вывели, хоть на этом спасибо.
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236
Александр Поляков 56 минут назад
обезьяна черножопая и тупая пиз.а
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2k
Serg 58 минут назад
Что значит ложный вызов такси? Это что - экстренная служба: скорая, пожарная, полиция? Это услуга и каждый вправе отказаться, если его услуга не устраивает по времени, цене, качеству.

И в этом случае по требованию исполнителя заказчик обязан только возместить понесённые исполнителем расходы, то есть максимум стоимость потраченного бензина, если машина до вас доехала.
Причём таксист эти расходы должен подтвердить документально.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Я один раз заказал яндекстакси, смотрю по приложению, а я уже еду ну думаю посмотрю далеко ли, в итоге проехал около 60 км, хорошо что поездка за нал была, поэтому не стал звонить, заказал ситик.
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202
Шурман Час назад
Неделю назад вызываем такси , заказал бусик потому что нас 5 человек , приехал джамшут ( в бельгийской версии ) говорит не повезу по регламенту 4 человека ну ок пошел нахер , заказ аннулировали , приезжает второй но уже белый и ни каких проблем .
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202
Шурман Час назад
Нам до аэропорта на автобусе дороже доехать чем на такси , на своей машине если поехать то оставить ее там это 27 евро сутки , за неделю хорошо набегает . До аэропорта на такси 21 евро на автобусе 35 евро :)
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9k
Kostick Час назад
тупое черножопое насекомое. хапают все заказы, не думая вообще,хотя чем там думать? а тут ещё и охреневшее в край. угрожает оно. кста, ничего у него не спишут, юли ослойоп звездит?
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11k
Oleg Час назад
Почему нет тега "реклама"? Уверен, что 90% людей об этой новой херне и не слышали никогда... а фишки пропустили...
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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