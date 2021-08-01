5 удивительных находок, которые сделали, когда копали метро в Москве

Некоторые из них навсегда останутся погребенными в глубинах ее недр, другие же обречены стать частью мировой истории. Последнее чаще всего случается во время строительства метро, потому что копать приходится - широко и глубоко.

Строители подземки сделали немало любопытных открытий. Давайте посмотрим на пять интересных находок.

Дом под станцией «Боровицкая»

В 1985 году во время копки вестибюля станции «Боровицкая» на глубине 6 м со стороны Ваганьковского холма обвалился грунт. Сместившаяся почва обнажила кладку красного кирпича.

Приглашенные археологи оперативно организовали масштабные раскопки, в ходе которых выяснилось, что стена является частью фасада идеально сохранившегося дома XVIII века. Целыми оказалась крыша, двери, оконные рамы. Внутри помещений обнаружили неповрежденную мебель и кухонную утварь.