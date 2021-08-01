5 удивительных находок, которые сделали, когда копали метро в Москве

Земля хранит множество секретов от бесценных кладов до свидетельств криминальных расправ.
Некоторые из них навсегда останутся погребенными в глубинах ее недр, другие же обречены стать частью мировой истории. Последнее чаще всего случается во время строительства метро, потому что копать приходится - широко и глубоко.
Строители подземки сделали немало любопытных открытий. Давайте посмотрим на пять интересных находок.
Дом под станцией «Боровицкая»
В 1985 году во время копки вестибюля станции «Боровицкая» на глубине 6 м со стороны Ваганьковского холма обвалился грунт. Сместившаяся почва обнажила кладку красного кирпича.
Приглашенные археологи оперативно организовали масштабные раскопки, в ходе которых выяснилось, что стена является частью фасада идеально сохранившегося дома XVIII века. Целыми оказалась крыша, двери, оконные рамы. Внутри помещений обнаружили неповрежденную мебель и кухонную утварь.
Кандидат географических наук Юрий Супруненко в своей книге «Легенды и были Москвы подземной» предположил, что дом относится к комплексу Опричного двора Ивана Грозного. Постройка ушла под землю в результате карстового провала, образовавшегося вследствие череды наводнений 1702 года.
Клад
При строительстве московской подземки находили немало тайников. Чаще всего это были глиняные горшки, наполненные медяками. Историческую и культурную ценность представил клад у станции «Парк культуры». Здесь обнаружили полторы тысячи серебряных монет царского двора. Очевидно, тайник был сделан во времена стрелецких бунтов XVII века. Аналогичные клады находили у станций «Третьяковская» и «Новокузнецкая».
Сенсацией стал тайник на юго-западе Москвы. В феврале 2014 года при копке станции метро «Румянцево» обнаружили три медные амфоры с украшениями и монетами XV—XVII веков. Находку оценили в 189 млн рублей.
Подземные мостовые
Во время прокладки подземного перехода между станциями «Тверская» и «Пушкинская» метростроевцы наткнулись на четырехъярусную мостовую XV—XVII веков.
Мощенка длиной около 400 м представляла собой многослойный настил из глины, дубовых и сосновых бревен. Историки предположили, что мостовая является частью дороги, соединявшей Новгород и Тверь. В то время трасса имела жизненно важное значение и служила основным маршрутом для перевозки товаров между поселениями региона.
Останки военного отряда
В конце 60-х годов минувшего столетия при копке котлована под станцию «Площадь Ногина» (ныне — «Китай-город») обнаружили военный склад XVII века. Тайник хранил латы, щитки, кожаную обувь, железный шлем с серебряной чеканкой, другое боевое снаряжение.
Рядом нашли глиняную посуду, игрушки, печные изразцы. Необычное соседство указывало на то, что военные перемещались вместе с семьями. Такое массово происходило в 1611—1612 годах во времена восстаний Минина и Пожарского. Судьба владельцев древнего имущества, скорее всего, печальна. Богатый шлем, который очевидно принадлежал зажиточному предводителю, был проломлен саблей, а на латах присутствовали дыры от попаданий стрел.
Тайные ходы советских правителей
Слухи о разветвленной сети объектов «Метро-2» много лет считались байками. До последнего времени существовали лишь косвенные доказательства реальности засекреченных линий подземки. Так, первый вице-премьер РФ Михаил Полторанин в одном из интервью признался, что неоднократно инспектировал разветвленную сеть московских тоннелей, построенных на случай войны. Когда журналисты попросили прокомментировать сведения о «Метро-2» советника Президента России Владимира Шевченко, чиновник отказался отвечать, сославшись на государственную тайну.
Ничего удивительного в наличии такой дополнительной ветки метро нет.
Бункеры и ветки-дублеры, скорее всего, строились параллельно с официальными станциями Московского метрополитена. Рабочие знали о назначении объектов, поэтому не удивлялись, когда при копке официальных линий натыкались на засекреченные тоннели.
Во время Великой Отечественной войны руководство страны планировало уничтожить транспортную артерию столицы в случае если немцы войдут в Москву.
Для этого было решено провести череду взрывов, которые привели бы к затоплению подземки. Эксперты утверждают: реализовать этот план можно было только при мощной детонации между основными ветками, где по официальным схемам метро расположены нетронутые толщи грунта.
Версию экспертов частично подтвердили диггеры НИО «Азимут» и МГУ. В 90-х подземные исследователи случайно наткнулись на ветку, соединяющую «Лабораторию испытаний и измерений Метрополитена» в Тропарево-Никулино и здание Минобороны на Знаменке. Силовики спешно вывели непрошенных гостей. У диггеров забрали фотоаппараты и чертежи с пометками. При этом намекнули, что распространение сведений об увиденном можно квалифицировать как госизмену.
Несомненно, московское метро преподнесет еще не мало сюрпризов. Историки, археологи и просто любители загадок возлагают огромные надежды на расширение столичной подземки. Власти обнадеживают заинтересованных. Строительство метрополитена расписано вплоть до 2024 года.
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Источник:
Земля хранит множество секретов от бесценных кладов до свидетельств криминальных расправ.